Porta a spasso 1TB di storage con l'SSD Samsung in PROMOZIONE

Samsung è un’azienda molto versatile e che in ogni settore offre il meglio della qualità e affidabilità e oggi, il suo SSD portatile da 1TB viene scontato del 25% e venduto a 119,90€.

Veloce, ampio e super resistente: ecco l’SSD Samsung da 1TB in colorazione rossa!

SSD Portatile Samsung T7 da 1TB: un dispositivo che unisce prestazioni eccezionali e grande versatilità. Grazie alla sua velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s tramite l’interfaccia USB 3.2 Gen 2, il T7 è 9,5 volte più veloce di un tradizionale HDD.

Questo lo rende ideale per chi ha bisogno di trasferire o accedere rapidamente ai propri dati. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPhone, Mac, videocamere, Windows, PS5, Xbox, smartphone e tablet, il T7 offre una flessibilità senza pari.

Con una capacità di fino a 4 TB, potrai registrare e memorizzare simultaneamente video in 4K sul tuo smartphone e abilitare la funzione di editing istantaneo quando lo colleghi al laptop o al PC.

Il T7 è leggero e compatto, rendendolo la soluzione perfetta per trasferire anche grandi quantità di dati in movimento. La sua scocca in metallo è progettata per resistere a cadute fino a 2 metri di altezza, garantendo una maggiore durabilità. Inoltre, il dispositivo offre una protezione con password opzionale e crittografia hardware AES a 256 bit, assicurando che i tuoi dati siano sempre al sicuro.

Su Amazon, oggi, l’SSD Samsung da 1TB portatile viene scontato del 25% e viene poi venduto al costo totale e finale d’acquisto di 119,90€. Si tratta di un prodotto eccezionale, adatto a tutti!

