Porta a spasso 1TB di storage con l'SSD esterno Samsung in maxi offerta (-32%)

Il SSD esterno Samsung da 1TB offre una soluzione di archiviazione digitale con capacità di 1 TB, ideale per chi necessita di ampio spazio per file e applicazioni. Con una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, questo SSD è 9.5 volte più veloce di un HDD tradizionale, permettendo un accesso rapido e efficiente ai dati.

L’interfaccia utilizzata è USB 3.2 Gen 2, compatibile con velocità fino a 10 Gbps, e retrocompatibile con versioni precedenti di USB. La costruzione è robusta grazie alla scocca in metallo, che garantisce durabilità e resistenza a cadute fino a 2 metri. La sicurezza è un altro punto forte, con una protezione opzionale tramite password e crittografia hardware AES 256 bit per mantenere i dati al sicuro.

Il SSD esterno Samsung è compatibile con vari dispositivi, inclusi televisori, e supporta diversi sistemi operativi, tra cui Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, e Android 5.1 (Lollipop) e successivi. È importante notare che versioni precedenti di questi sistemi operativi potrebbero non essere supportate.

Nella confezione sono inclusi cavi USB tipo C a C e USB tipo C a A, garantendo una facile connessione a vari dispositivi. Con il suo fattore di forma da 2,5 pollici, questo SSD è compatto e portatile, ideale per l’uso in movimento. Disponibile in colore Grigio Titanio, l’SSD esterno Samsung combina alta velocità, sicurezza e durabilità.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 32% sull’SSD esterno Samsung da 1TB che viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 109€.