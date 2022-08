Oggi la parola “smartwatch” fa pensare subito ad Apple Watch o a soluzioni alternative sfornate da aziende come Samsung e così via. In realtà ci sono tante altre opzioni valide e, in alcuni casi, anche più economiche. Un esempio è il Polar Vantage M2 con GPS integrato e una lunga lista di sensori per il monitoraggio dell’attività fisica e della salute.

Lo smartwatch, nella taglia S-L, è disponibile in offerta su Amazon a 199,99 euro. Si tratta di uno sconto del 33% che si traduce in un risparmio di 100 euro. E puoi pagare anche a rate utilizzando il servizio offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate da 40 euro al mese.

Polar Vantage M2 (solo 45 g di peso) offre tantissime funzioni, tra cui monitoraggio della frequenza cardiaca dal polso, Running Program, allenamenti quotidiani personalizzati, GPS integrato, monitoraggio del recupero e assistente all’integrazione.

L’indossabile pensato per tutti coloro che vogliono svolgere attività fisica, a prescindere dal livello. E dunque, se ti piace trovare nuovi modi per restare in forma e tenere alta la motivazione, è il compagno perfetto per raggiungere nuovi record personali.

Di seguito una lista con le principali caratteristiche:

Monitoraggio della frequenza cardiaca con 9 LED e GPS integrato

Batteria di lunga durata: fino a 40 ore di allenamento con GPS e lettura ottica della frequenza cardiaca

Analisi del carico di lavoro

Running Program e guida all’allenamento Fitspark

Monitoraggio del sonno e del recupero

Assistente all’integrazione ed analisi delle fonti di energia

Nuova dashboard con riepilogo settimanale

Controllo della musica, meteo, notifiche telefoniche, quadrante personalizzabile

Venduto e spedito da Amazon, il Vantage M2 di Polar (azienda dal 1977 impegnata nel mercato delle wereable technologies) è uno smartwatch di incredibile fattura e qualità. Proprio per questo motivo, visto lo sconto di 100 euro le scorte potrebbero finire in un lampo. Meglio affrettarsi!