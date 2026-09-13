Poco spazio in memoria? niente panico, puoi usare questa funzione nascosta

Basta passare dalle Impostazioni di One UI e usare Assistenza dispositivo e batteria, la funzione che aiuta a rimuovere file inutili e ad archiviare le app poco usate senza perdere i dati. Nei casi migliori si può arrivare a liberare fino a 10 GB di spazio. Il dato arriva da una prova rilanciata da Android Police e ripresa da Telefonino.net: non è una bacchetta magica, ma uno strumento che molti ignorano quando compare il solito avviso di “spazio di archiviazione insufficiente” e la prima idea è eliminare foto, video o applicazioni.

Il percorso è semplice: Impostazioni > Assistenza dispositivo e batteria > Archiviazione. La voce è presente sulla maggior parte degli smartphone Samsung Galaxy aggiornati alle versioni più recenti di One UI. Una volta aperta la schermata, il telefono mostra quanto spazio occupano foto, video, documenti, file audio, download e applicazioni, con una divisione abbastanza chiara anche per chi non passa molto tempo tra le impostazioni Android.

Scorrendo verso il basso — ed è proprio lì che spesso non si arriva — compaiono i suggerimenti automatici per liberare memoria. Alcune voci possono cambiare a seconda del modello e della versione software: su un Galaxy S21, per esempio, la funzione è risultata disponibile e funzionante, ma Samsung non la mostra sempre nello stesso modo su tutti i dispositivi.

File inutili, download e screenshot: cosa cancella il gestore archiviazione

Il gestore archiviazione Samsung controlla i contenuti salvati nel telefono e propone di eliminare file che, nell’uso di tutti i giorni, restano lì senza che nessuno se ne accorga: screenshot accumulati, vecchi file audio, archivi compressi dimenticati nella cartella Download, documenti aperti una sola volta e backup temporanei non più utili.

Schermata di gestione archiviazione su smartphone: guida a liberare spazio con gli strumenti integrati senza disinstallare app.

L’utente, però, decide sempre cosa fare. Prima di cancellare può vedere quali elementi sono stati selezionati e scegliere se procedere oppure lasciare tutto com’è. In una prova pratica citata dalla fonte, seguendo solo i suggerimenti dello strumento integrato, sono stati recuperati circa 5 GB di memoria senza toccare le app installate.

Non è poco, soprattutto sui modelli da 64 o 128 GB, dove tra aggiornamenti, chat e video brevi lo spazio finisce in fretta. Meglio comunque dare un’occhiata con calma: un file in Download può sembrare inutile, ma magari è una ricevuta, un biglietto o un documento di lavoro.

App inutilizzate, come liberare spazio senza perdere dati

La funzione forse più comoda di Assistenza dispositivo e batteria è l’archiviazione delle app inutilizzate. Non è la stessa cosa della disinstallazione. Quando One UI trova applicazioni che non vengono aperte da molto tempo, può suggerire di archiviarle: vengono rimossi molti file necessari al funzionamento dell’app, ma restano salvati dati personali, credenziali di accesso e impostazioni. L’icona rimane nella schermata Home o nel cassetto delle applicazioni.

Se un giorno l’app serve di nuovo, basta toccarla e il sistema avvia il ripristino. È una soluzione pratica per giochi, app di viaggio, servizi usati solo in certi periodi o strumenti installati “per sicurezza” e poi lasciati lì. Nel caso riportato, archiviando circa 40 applicazioni poco utilizzate sono stati liberati altri 5 GB, portando il totale vicino ai 10 GB recuperati. Il risultato, naturalmente, cambia da telefono a telefono: conta quante app sono installate, quanto pesano e da quanto tempo non vengono aperte.

Quando basta la funzione Samsung e quando serve fare spazio altrove

Per molti utenti, la somma tra eliminazione dei file inutili e archiviazione delle app può bastare a rimandare l’acquisto di un nuovo telefono o il trasferimento urgente di foto e video sul cloud. Il vantaggio è che tutto avviene dentro One UI, senza scaricare app di pulizia dal Play Store, spesso piene di pubblicità o di funzioni superflue.

Se però la memoria resta piena anche dopo questa operazione, allora il problema può essere altrove: video in alta risoluzione, chat con molti allegati, backup locali, giochi pesanti o una libreria fotografica mai svuotata. In quel caso conviene spostare i contenuti su Google Drive, OneDrive, su una scheda microSD dove supportata, oppure su un computer. La funzione Samsung resta un buon primo intervento: non sostituisce una gestione ordinata dello spazio, ma può togliere pressione al telefono in pochi minuti, senza cancellare ciò che serve davvero.