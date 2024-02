POCO C65, smartphone con batteria da 5000mAh e display da 6.7" ad un PREZZO SUPER ACCESSIBILE

POCO è un’azienda nata come sotto-brand di Xiaomi nel 2018 che si è rapidamente affermata nel mercato degli smartphone e oggi, su Amazon, il POCO C65 è in offerta del 12% per un costo finale di 149,90€.

Prezzaccio per il POCO C65 su Amazon con lo sconto del 12%

Il POCO C65 offre un’esperienza fluida come mai prima d’ora. Il potente processore octa-core MediaTek Helio G85 garantisce prestazioni più bilanciate e supera i suoi concorrenti, mentre la GPU per il gaming Mali-G52 ti offre un’esperienza di intrattenimento senza intoppi.

L’esperienza visiva è coinvolgente grazie al display HD+ da 6,74 pollici. Che tu stia giocando o navigando, lo schermo più ampio ti permette di vedere di più, offrendo un’esperienza visiva più sorprendente e coinvolgente per guardare video.

La potente e divertente fotocamera da 50MP triple è in grado di catturare immagini più nitide e dettagliate che mai. La modalità 50MP, la modalità notturna, oltre al supporto di 10 filtri fotografici e cornici di film, offrono un’ampia gamma di opzioni creative. La fotocamera principale da 50MP offre un sensore più grande con tecnologia di pixel binning 4-in-1 per una maggiore sensibilità alla luce, garantendo una qualità dell’immagine migliore.

Il POCO C65 è anche un vero performante con espandibilità. Supporta fino a 1TB di archiviazione espandibile e fino a 16GB di RAM con 8GB di RAM estesa — sufficienti per salvare tutti i tuoi video, foto, musica e giochi preferiti. Resta alimentato per un’intera giornata. Aggiornato a USB Type-C, supporta ricarica rapida PD da 18W, mentre la massiccia batteria da 5000mAh aiuta a alleviare l’ansia da batteria scarica.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 12% sul POCO C65 che viene venduto al costo totale di 149,90€.

