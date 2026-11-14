Pochi lo fanno ma pulire la Playstation è fondamentale per evitare di buttare soldi dopo

Una PlayStation 5 trascurata per mesi può diventare più rumorosa, scaldarsi troppo e costringere il proprietario a spese che forse si potevano evitare.

Il problema spesso non si vede dall’esterno: la polvere si deposita nelle griglie e ostacola il passaggio dell’aria, soprattutto quando la console resta vicino al pavimento o dentro un mobile poco ventilato. Non servono competenze tecniche per intervenire, ma alcuni gesti frettolosi possono peggiorare la situazione. Prima di toccare cover e prese d’aria, conviene capire quali operazioni sono sicure e quali rischiano di danneggiare la PS5.

Perché polvere e cattiva ventilazione rallentano la console

La PS5 è fatta per buttare fuori il calore mentre lavora. Ma se la ventilazione viene bloccata da polvere, peli o sporco, le ventole devono girare di più per tenere la temperatura sotto controllo. Ecco perché, dopo mesi di uso, molti notano un rumore più forte durante partite lunghe, giochi pesanti, download o aggiornamenti. Sony, nelle indicazioni per la manutenzione dei suoi dispositivi, consiglia di tenere la console in un punto ben aerato e di evitare accumuli di sporco attorno alle aperture.

Il punto è questo: una PlayStation 5 surriscaldata non è solo più rumorosa. Può anche abbassare le prestazioni per proteggere i componenti interni. “Pensavo fosse il gioco, invece era la console piena di polvere”, scrivono spesso gli utenti nei forum dedicati al gaming. Succede più spesso di quanto si creda. Intervenire in tempo può evitare spese inutili per assistenza, basi di raffreddamento o, nel caso peggiore, riparazioni fuori garanzia.

La pulizia senza smontaggi: cover, prese d’aria e punti di raccolta della polvere

Per una pulizia sicura della PlayStation 5, la prima cosa da fare è spegnerla del tutto, staccare tutti i cavi e lasciarla raffreddare per qualche minuto su una superficie stabile e pulita. Poi si può passare un panno morbido sulla parte esterna, senza premere troppo e senza usare prodotti aggressivi. Le cover laterali della PS5 si possono rimuovere, ma vanno trattate con attenzione: si fanno scorrere piano, senza forzare gli incastri.

Una volta tolte, si può usare un aspirapolvere alla potenza minima per togliere lo sporco più visibile, soprattutto nella parte posteriore, dove ci sono le uscite dell’aria. Meglio fare con calma. Un cotton fioc può aiutare nei punti più stretti, dove l’aspirapolvere non arriva. Sony ha previsto anche dei punti di raccolta della polvere, piccole zone pensate proprio per facilitare la pulizia senza toccare i componenti interni. Non serve scollegare la ventola, né svitare parti interne per una manutenzione normale. Nella maggior parte dei casi, una pulizia esterna fatta bene basta già a ridurre rumore e temperature.

Gli errori da evitare: prodotti chimici, ventole in rotazione e garanzia a rischio

Ci sono però errori da non fare, perché una semplice manutenzione della PS5 può trasformarsi in un problema. Il primo riguarda i prodotti: niente candeggina, spray per la casa, salviette trattate chimicamente o panni troppo bagnati. Umidità e sostanze aggressive possono rovinare plastiche e componenti.

Occhio anche all’aria compressa. Se si usa una bomboletta, la ventola della PlayStation 5 non deve girare liberamente sotto il getto: la rotazione forzata può generare cariche elettriche e creare rischi per il sistema. Meglio bloccare con delicatezza le pale con un cotton fioc prima di soffiare aria.

C’è poi la garanzia. Aprire la console con un cacciavite di sicurezza, come un Torx TR8, permette di pulire più a fondo, ma può creare problemi con la copertura del produttore se si interviene dove non previsto. Per questo, salvo casi particolari, conviene fermarsi alla pulizia accessibile dalle cover. Conta anche il posto in cui la console viene rimessa: un ripiano aperto, lontano da tappeti, muri troppo vicini e mobili chiusi, aiuta a mantenere la PS5 più fresca e silenziosa più a lungo. Una piccola cura, ogni tanto. Costa poco e può evitare guai.