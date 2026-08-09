Pochi conoscono la "modalità Amazon" sullo smartphone: ti aprirà un mondo

Con poche regolazioni già presenti su Android e iPhone, lo smartphone può diventare molto più comodo per leggere ebook senza distrazioni e con un aspetto più vicino a Kindle.
Con poche regolazioni già presenti su Android e iPhone, lo smartphone può diventare molto più comodo per leggere ebook senza distrazioni e con un aspetto più vicino a Kindle.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 9 ago 2026
Pochi conoscono la

Un telefono che usi ogni giorno per messaggi, social e video può diventare molto più comodo anche per leggere, ma c’è una combinazione di impostazioni che in pochi sfruttano davvero.

Non esiste una funzione ufficiale chiamata “modalità Amazon”, però Android e iPhone permettono di avvicinare l’esperienza a quella di un Kindle intervenendo su schermo, testo e distrazioni. Bastano pochi minuti e non servono strumenti particolari.

Perché lo smartphone può diventare più adatto alla lettura

Il primo elemento da sistemare è la luminosità. Leggere a lungo con lo schermo molto più luminoso dell’ambiente può risultare fastidioso, soprattutto la sera. Su iPhone si può regolare dal Centro di controllo; su Android dal pannello rapido. Anche il tema scuro può essere utile in alcune condizioni, ma la scelta migliore dipende da ambiente, caratteri e preferenze personali.

Su iPhone c’è poi Night Shift, che sposta i colori dello schermo verso tonalità più calde e può essere programmato in determinate fasce orarie. Su Android la funzione equivalente cambia nome a seconda del produttore: spesso si chiama Luce notturna, Protezione occhi o Comfort visivo. Il principio è simile: ridurre le tonalità più fredde dello schermo e rendere la lettura serale meno aggressiva.

Se si utilizza l’app Kindle di Amazon, la personalizzazione può essere ancora più precisa. Amazon permette di modificare dimensione e tipo di carattere, margini, spaziatura e colore dello sfondo. È proprio questa combinazione a rendere lo smartphone molto più vicino a un lettore dedicato, pur restando diverso da un vero display e-ink.

Caratteri più grandi e distanza corretta dallo schermo

Il secondo passaggio riguarda la dimensione del testo. Aumentare leggermente i caratteri può evitare di avvicinare troppo il telefono al viso e rende più comoda la lettura di romanzi o articoli lunghi. Sia iOS sia Android permettono di regolare la dimensione del testo dalle impostazioni di Schermo o Accessibilità, mentre molte app di lettura offrono controlli ancora più dettagliati.

Luminosità, modalità notturna e dimensione del testo aiutano a rendere la lettura più confortevole

Luminosità, modalità notturna e dimensione del testo aiutano a rendere la lettura più confortevole – Melablog.it

Su iPhone compatibili c’è anche Distanza dallo schermo, una funzione disponibile sui dispositivi con fotocamera TrueDepth. Apple spiega che, se il telefono o l’iPad viene tenuto per un certo periodo a meno di circa 30 centimetri dal volto, compare un avviso che invita ad allontanarlo. Si trova in Impostazioni > Tempo di utilizzo > Distanza dallo schermo.

Non è necessario inseguire una configurazione identica per tutti. La vera “modalità Amazon” consiste nel creare un profilo di lettura comodo: carattere abbastanza grande, contrasto chiaro e luminosità coerente con la stanza. Una regolazione troppo scura o un testo troppo piccolo rischiano infatti di rendere l’esperienza peggiore anziché migliore.

Come leggere senza notifiche e senza consumare troppa batteria

Il passaggio finale riguarda le distrazioni. Se il libro è già stato scaricato, la modalità aereo può eliminare connessioni e notifiche e ridurre alcuni consumi. Se invece servono dizionario online, sincronizzazione o messaggi importanti, è meglio usare Non disturbare o una modalità Focus, lasciando attiva la connessione ma silenziando ciò che interrompe la lettura.

Prima di un viaggio conviene anche scaricare i libri in anticipo e controllare lo spazio disponibile. Gli ebook occupano in genere poco, ma fumetti, PDF e audiolibri possono pesare molto di più. Meglio affidarsi a store ufficiali e applicazioni note, evitando file provenienti da siti poco affidabili che possono nascondere software indesiderato o contenuti illeciti.

Con queste regolazioni, lo smartphone non diventa tecnicamente un Kindle: il display resta LCD o OLED e continua ad avere caratteristiche diverse dall’e-ink. Però può trasformarsi in un lettore molto più piacevole. Il vero vantaggio è usare funzioni già presenti per ottenere un ambiente più ordinato, leggibile e senza continue interruzioni.

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