Pochi conoscono la "modalità Amazon" sullo smartphone: ti aprirà un mondo

Un telefono che usi ogni giorno per messaggi, social e video può diventare molto più comodo anche per leggere, ma c’è una combinazione di impostazioni che in pochi sfruttano davvero.

Non esiste una funzione ufficiale chiamata “modalità Amazon”, però Android e iPhone permettono di avvicinare l’esperienza a quella di un Kindle intervenendo su schermo, testo e distrazioni. Bastano pochi minuti e non servono strumenti particolari.

Perché lo smartphone può diventare più adatto alla lettura

Il primo elemento da sistemare è la luminosità. Leggere a lungo con lo schermo molto più luminoso dell’ambiente può risultare fastidioso, soprattutto la sera. Su iPhone si può regolare dal Centro di controllo; su Android dal pannello rapido. Anche il tema scuro può essere utile in alcune condizioni, ma la scelta migliore dipende da ambiente, caratteri e preferenze personali.

Su iPhone c’è poi Night Shift, che sposta i colori dello schermo verso tonalità più calde e può essere programmato in determinate fasce orarie. Su Android la funzione equivalente cambia nome a seconda del produttore: spesso si chiama Luce notturna, Protezione occhi o Comfort visivo. Il principio è simile: ridurre le tonalità più fredde dello schermo e rendere la lettura serale meno aggressiva.

Se si utilizza l’app Kindle di Amazon, la personalizzazione può essere ancora più precisa. Amazon permette di modificare dimensione e tipo di carattere, margini, spaziatura e colore dello sfondo. È proprio questa combinazione a rendere lo smartphone molto più vicino a un lettore dedicato, pur restando diverso da un vero display e-ink.

Caratteri più grandi e distanza corretta dallo schermo

Il secondo passaggio riguarda la dimensione del testo. Aumentare leggermente i caratteri può evitare di avvicinare troppo il telefono al viso e rende più comoda la lettura di romanzi o articoli lunghi. Sia iOS sia Android permettono di regolare la dimensione del testo dalle impostazioni di Schermo o Accessibilità, mentre molte app di lettura offrono controlli ancora più dettagliati.

Su iPhone compatibili c’è anche Distanza dallo schermo, una funzione disponibile sui dispositivi con fotocamera TrueDepth. Apple spiega che, se il telefono o l’iPad viene tenuto per un certo periodo a meno di circa 30 centimetri dal volto, compare un avviso che invita ad allontanarlo. Si trova in Impostazioni > Tempo di utilizzo > Distanza dallo schermo.

Non è necessario inseguire una configurazione identica per tutti. La vera “modalità Amazon” consiste nel creare un profilo di lettura comodo: carattere abbastanza grande, contrasto chiaro e luminosità coerente con la stanza. Una regolazione troppo scura o un testo troppo piccolo rischiano infatti di rendere l’esperienza peggiore anziché migliore.

Come leggere senza notifiche e senza consumare troppa batteria

Il passaggio finale riguarda le distrazioni. Se il libro è già stato scaricato, la modalità aereo può eliminare connessioni e notifiche e ridurre alcuni consumi. Se invece servono dizionario online, sincronizzazione o messaggi importanti, è meglio usare Non disturbare o una modalità Focus, lasciando attiva la connessione ma silenziando ciò che interrompe la lettura.

Prima di un viaggio conviene anche scaricare i libri in anticipo e controllare lo spazio disponibile. Gli ebook occupano in genere poco, ma fumetti, PDF e audiolibri possono pesare molto di più. Meglio affidarsi a store ufficiali e applicazioni note, evitando file provenienti da siti poco affidabili che possono nascondere software indesiderato o contenuti illeciti.

Con queste regolazioni, lo smartphone non diventa tecnicamente un Kindle: il display resta LCD o OLED e continua ad avere caratteristiche diverse dall’e-ink. Però può trasformarsi in un lettore molto più piacevole. Il vero vantaggio è usare funzioni già presenti per ottenere un ambiente più ordinato, leggibile e senza continue interruzioni.