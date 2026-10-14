Poche prese, problemi di tensione e ciabatte multiple orribili? LIDL risolve tutti i problemi con 2 euro

È un accessorio semplice, di quelli da tenere nel cassetto più che da esibire: una ciabatta elettrica compatta, con interruttore e cavo da circa un metro e mezzo, pensata per scrivanie, soggiorni e piccoli angoli di casa dove una presa sola non basta mai.

La multipresa Tronic sarà in vendita da lunedì 19 a sabato 24 ottobre al prezzo di 2,39 euro al pezzo. L’indicazione arriva dal materiale promozionale di Lidl. C’è però un dettaglio da tenere presente: il prodotto risulta disponibile solo nei negozi fisici, non nello shop online. Chi vuole comprarlo dovrà quindi cercarlo direttamente sugli scaffali, facendo i conti con le scorte del singolo punto vendita.

Il prezzo è il vero richiamo dell’offerta. Con meno di tre euro si porta a casa una ciabatta a tre ingressi per un uso domestico semplice: una lampada, un caricatore, un piccolo elettrodomestico, qualche accessorio da scrivania. Non è un prodotto nato per stupire. Fa una cosa precisa, costa poco e occupa poco spazio. Può restare in un cassetto fino al momento in cui serve.

Tre prese, cavo da 1,5 metri e carico massimo da 3.680 watt

Il modello proposto da Lidl è una multipresa a tre posti con cavo lungo circa 1,5 metri. Una misura comoda quando la presa a muro è dietro un mobile, sotto la scrivania o in un punto scomodo del soggiorno. Non risolve certo i limiti dell’impianto di casa, ma dà quel margine in più che spesso manca. In cucina, nello studio o accanto al divano può fare la differenza.

Una multipresa compatta a tre prese con interruttore, tipica degli accessori economici in vendita nei discount.

La potenza massima supportata è indicata in 3.680 watt, un valore adatto a molti usi domestici comuni. Come sempre con le multiprese, però, serve buon senso: meglio evitare di collegare insieme apparecchi ad alto assorbimento senza attenzione. La ciabatta sarà disponibile in due colori, bianco e nero, così da adattarsi facilmente a stanze e arredi diversi. Linea essenziale, niente fronzoli. Prima la funzione, poi il resto.

Interruttore illuminato, shutter integrati e certificazione TÜV Rheinland

Tra gli elementi più pratici c’è l’interruttore illuminato, che permette di spegnere in un solo gesto tutto ciò che è collegato alla multipresa. Una soluzione utile per ridurre i consumi in standby, soprattutto su una scrivania con monitor, casse, caricabatterie e piccoli dispositivi elettronici. La luce dell’interruttore aiuta anche a capire subito se la ciabatta è accesa. Semplice, ma efficace.

La scheda del prodotto segnala anche la presenza di shutter integrati negli alloggiamenti delle prese, pensati per limitare l’accesso accidentale ai contatti interni. Viene inoltre riportata la certificazione TÜV Rheinland, ente tedesco noto per test e controlli su prodotti elettrici e industriali. Questo non significa che la multipresa possa essere usata senza attenzione. Indica però che il prodotto risponde ai controlli dichiarati da produttore e rivenditore.

A chi conviene comprarla: prezzo basso, ma niente USB né funzioni smart

La multipresa Tronic da 2,39 euro può interessare chi cerca una soluzione essenziale per la casa: studenti, famiglie, chi lavora alla scrivania o chi vuole tenere una ciabatta di riserva per emergenze, ospiti o piccoli spostamenti di mobili. A questo prezzo siamo nella fascia più semplice del mercato, quella degli accessori che non richiedono app, configurazioni o istruzioni da leggere con calma. Si collega, si usa, si spegne.

I limiti, però, ci sono. La multipresa non offre porte USB, non ha funzioni smart, non si controlla da app e non viene descritta come dotata di protezione avanzata contro le sovratensioni. Chi deve ricaricare più dispositivi mobili, programmare accensioni o collegare apparecchi sensibili potrebbe preferire modelli più completi, e più costosi. Per un uso quotidiano di base, invece, il rapporto tra prezzo, tre prese disponibili e interruttore integrato resta il punto forte dell’offerta Lidl.