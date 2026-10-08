PLC, cos'è lo strano adattatore che stanno comprando tutti

Nel 2026, nelle case italiane con muri spessi, più piani o impianti dove passare cavi è complicato, gli adattatori PLC restano una risposta concreta per portare Internet dove il Wi-Fi arriva male o non arriva affatto.
Nel 2026, nelle case italiane con muri spessi, più piani o impianti dove passare cavi è complicato, gli adattatori PLC restano una risposta concreta per portare Internet dove il Wi-Fi arriva male o non arriva affatto.
Valentina Giungati
Pubblicato il 8 ott 2026
PLC, cos'è lo strano adattatore che stanno comprando tutti

Usano la rete elettrica domestica al posto di nuovi cavi Ethernet. Non sono più la soluzione “magica” di qualche anno fa, e non vanno bene in ogni casa. Ma in certi appartamenti, dove ripetitori e reti mesh faticano, possono ancora togliere parecchi problemi.

La diffusione dei sistemi Wi-Fi Mesh, dei router più potenti e delle prese Ethernet nelle case nuove ha ridotto lo spazio dei PLC domestici. Fino a pochi anni fa erano una delle soluzioni più immediate per raggiungere le stanze senza copertura. Oggi la scelta è più ampia. Eppure, nelle abitazioni su più livelli, con solai in cemento, pareti in pietra o impianti vecchi, il segnale wireless può arrivare già debole proprio dove si vorrebbe mettere un ripetitore.

È in casi come questi che un adattatore PLC torna utile. Un ripetitore Wi-Fi, infatti, rilancia quello che riceve: se il segnale è scarso, rilancia una connessione fragile. Il PLC lavora in modo diverso, più diretto: prende i dati dal router e li fa passare nei fili dell’impianto elettrico, fino a una presa in un’altra stanza.

Non è la scelta giusta per tutti. In un bilocale moderno, magari con un buon router in posizione centrale, una rete Mesh Wi-Fi 6 resta spesso più semplice. Ma in una villetta, in una taverna schermata o in uno studio lontano dal modem, il Powerline Communication può ancora fare la differenza. Senza rompere muri e senza far correre cavi lungo i battiscopa.

Come viaggiano i dati sulla rete elettrica e dove l’impianto può frenare tutto

Il funzionamento dei PLC è piuttosto semplice. Il primo adattatore si collega al router con un cavo Ethernet e si inserisce in una presa elettrica. Il secondo si mette in un’altra presa e porta la connessione via cavo, oppure crea un nuovo punto Wi-Fi. I dati vengono trasformati e trasportati sui cavi elettrici: una sorta di passaggio interno alla casa, utile per superare muri e piani.

Adattatore PLC inserito in una presa a muro accanto a un router su mobile in legno, con scala sullo sfondo
Un adattatore PLC collegato al router sfrutta l’impianto elettrico per portare Internet nelle stanze dove il Wi‑Fi arriva male.

Le distanze dichiarate possono arrivare a 300 o 500 metri lungo il cablaggio, ma è un dato da prendere con prudenza. Conta molto la qualità dell’impianto. Se il segnale deve passare attraverso più interruttori, differenziali o linee separate del quadro elettrico, la velocità può scendere. E se nelle vicinanze lavorano elettrodomestici pesanti, come forno o microonde, possono comparire disturbi e sbalzi nella latenza.

C’è poi una regola pratica, spesso sottovalutata: gli adattatori PLC vanno collegati direttamente alla presa a muro. Multiprese, prolunghe e ciabatte filtrate possono peggiorare la trasmissione. Per questo molti modelli hanno una presa passante: si usa il PLC senza perdere la presa elettrica, collegando un altro dispositivo sopra l’adattatore.

Standard, porte e Wi-Fi integrato: cosa guardare prima di comprare

Prima di acquistare un kit PLC, il primo punto da controllare è lo standard di trasmissione. I modelli più diffusi usano ancora HomePlug AV2, con velocità teoriche tra 600 e 2.000 Mbps. Le soluzioni più recenti adottano invece G.hn Wave 2, che sulla carta arriva a 2.400 Mbps e regge meglio in presenza di disturbi elettrici. Attenzione, però: HomePlug e G.hn non sono compatibili tra loro.

La velocità stampata sulla confezione, poi, non è quella reale. Un PLC AV1000 può arrivare nella pratica a circa 400-450 Mbps in buone condizioni. I migliori kit G.hn possono spingersi verso 700-800 Mbps, sempre se l’impianto di casa lo permette. Con una linea fibra veloce, meglio evitare modelli con porte Ethernet ferme a 100 Mbps: diventerebbero subito un limite.

Contano anche numero e tipo di porte. Chi deve collegare Smart TV, console e PC nella stessa stanza dovrebbe puntare su adattatori con due o tre porte Gigabit Ethernet. Se invece l’obiettivo è migliorare la copertura per smartphone e portatili, serve un nodo con Wi-Fi integrato. I modelli base offrono solo 2,4 GHz, quelli intermedi arrivano al Wi-Fi 5, mentre i più completi integrano Wi-Fi 6 e funzioni mesh, così il passaggio da un punto d’accesso all’altro avviene con meno interruzioni.

Sette modelli a confronto: dagli economici ai kit G.hn con Wi-Fi 6

Tra i kit più completi c’è il Devolo Magic 2 WiFi 6 Next Starter Kit, basato su G.hn fino a 2.400 Mbps, con Wi-Fi 6 AX1800, due porte Gigabit sul nodo e prese passanti su entrambe le unità. Il prezzo, intorno ai 253 euro nelle rilevazioni riportate da Xataka Móvil, resta però alto. Più accessibile il TP-Link PGW2440 Kit, anche questo con G.hn, Wi-Fi 6 e supporto EasyMesh, indicato a circa 141 euro, ma con una dotazione meno ricca.

Per chi usa un router FRITZ!Box, l’AVM FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set punta sull’integrazione con FRITZ!OS Mesh e sul Wi-Fi 6. Resta però su standard HomePlug AV1200 e non ha la presa passante nel modulo Wi-Fi. Il TP-Link TL-WPA8631P Kit, invece, è una scelta equilibrata: Wi-Fi 5 AC1200, tre porte Gigabit, prese passanti e supporto OneMesh, con un prezzo riportato attorno ai 102 euro.

Nel segmento intermedio c’è anche il Devolo Magic 2 WiFi Next, con piattaforma G.hn a 2.400 Mbps, ma Wi-Fi 5, due porte Gigabit e prese passanti. Chi cerca soltanto un collegamento via cavo spendendo poco può guardare al TP-Link TL-PA7017P Kit, circa 60 euro, con porta Gigabit e presa integrata. Più essenziale il TP-Link TL-WPA4220 Kit, vicino ai 58 euro: offre Wi-Fi 4 e due porte Fast Ethernet da 100 Mbps, adatto solo a necessità leggere. In sintesi, il PLC conviene ancora, ma va scelto partendo dall’impianto di casa. Solo dopo viene la scheda tecnica.

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