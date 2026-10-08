PLC, cos'è lo strano adattatore che stanno comprando tutti

Usano la rete elettrica domestica al posto di nuovi cavi Ethernet. Non sono più la soluzione “magica” di qualche anno fa, e non vanno bene in ogni casa. Ma in certi appartamenti, dove ripetitori e reti mesh faticano, possono ancora togliere parecchi problemi.

La diffusione dei sistemi Wi-Fi Mesh, dei router più potenti e delle prese Ethernet nelle case nuove ha ridotto lo spazio dei PLC domestici. Fino a pochi anni fa erano una delle soluzioni più immediate per raggiungere le stanze senza copertura. Oggi la scelta è più ampia. Eppure, nelle abitazioni su più livelli, con solai in cemento, pareti in pietra o impianti vecchi, il segnale wireless può arrivare già debole proprio dove si vorrebbe mettere un ripetitore.

È in casi come questi che un adattatore PLC torna utile. Un ripetitore Wi-Fi, infatti, rilancia quello che riceve: se il segnale è scarso, rilancia una connessione fragile. Il PLC lavora in modo diverso, più diretto: prende i dati dal router e li fa passare nei fili dell’impianto elettrico, fino a una presa in un’altra stanza.

Non è la scelta giusta per tutti. In un bilocale moderno, magari con un buon router in posizione centrale, una rete Mesh Wi-Fi 6 resta spesso più semplice. Ma in una villetta, in una taverna schermata o in uno studio lontano dal modem, il Powerline Communication può ancora fare la differenza. Senza rompere muri e senza far correre cavi lungo i battiscopa.

Come viaggiano i dati sulla rete elettrica e dove l’impianto può frenare tutto

Il funzionamento dei PLC è piuttosto semplice. Il primo adattatore si collega al router con un cavo Ethernet e si inserisce in una presa elettrica. Il secondo si mette in un’altra presa e porta la connessione via cavo, oppure crea un nuovo punto Wi-Fi. I dati vengono trasformati e trasportati sui cavi elettrici: una sorta di passaggio interno alla casa, utile per superare muri e piani.

Un adattatore PLC collegato al router sfrutta l’impianto elettrico per portare Internet nelle stanze dove il Wi‑Fi arriva male.

Le distanze dichiarate possono arrivare a 300 o 500 metri lungo il cablaggio, ma è un dato da prendere con prudenza. Conta molto la qualità dell’impianto. Se il segnale deve passare attraverso più interruttori, differenziali o linee separate del quadro elettrico, la velocità può scendere. E se nelle vicinanze lavorano elettrodomestici pesanti, come forno o microonde, possono comparire disturbi e sbalzi nella latenza.

C’è poi una regola pratica, spesso sottovalutata: gli adattatori PLC vanno collegati direttamente alla presa a muro. Multiprese, prolunghe e ciabatte filtrate possono peggiorare la trasmissione. Per questo molti modelli hanno una presa passante: si usa il PLC senza perdere la presa elettrica, collegando un altro dispositivo sopra l’adattatore.

Standard, porte e Wi-Fi integrato: cosa guardare prima di comprare

Prima di acquistare un kit PLC, il primo punto da controllare è lo standard di trasmissione. I modelli più diffusi usano ancora HomePlug AV2, con velocità teoriche tra 600 e 2.000 Mbps. Le soluzioni più recenti adottano invece G.hn Wave 2, che sulla carta arriva a 2.400 Mbps e regge meglio in presenza di disturbi elettrici. Attenzione, però: HomePlug e G.hn non sono compatibili tra loro.

La velocità stampata sulla confezione, poi, non è quella reale. Un PLC AV1000 può arrivare nella pratica a circa 400-450 Mbps in buone condizioni. I migliori kit G.hn possono spingersi verso 700-800 Mbps, sempre se l’impianto di casa lo permette. Con una linea fibra veloce, meglio evitare modelli con porte Ethernet ferme a 100 Mbps: diventerebbero subito un limite.

Contano anche numero e tipo di porte. Chi deve collegare Smart TV, console e PC nella stessa stanza dovrebbe puntare su adattatori con due o tre porte Gigabit Ethernet. Se invece l’obiettivo è migliorare la copertura per smartphone e portatili, serve un nodo con Wi-Fi integrato. I modelli base offrono solo 2,4 GHz, quelli intermedi arrivano al Wi-Fi 5, mentre i più completi integrano Wi-Fi 6 e funzioni mesh, così il passaggio da un punto d’accesso all’altro avviene con meno interruzioni.

Sette modelli a confronto: dagli economici ai kit G.hn con Wi-Fi 6

Tra i kit più completi c’è il Devolo Magic 2 WiFi 6 Next Starter Kit, basato su G.hn fino a 2.400 Mbps, con Wi-Fi 6 AX1800, due porte Gigabit sul nodo e prese passanti su entrambe le unità. Il prezzo, intorno ai 253 euro nelle rilevazioni riportate da Xataka Móvil, resta però alto. Più accessibile il TP-Link PGW2440 Kit, anche questo con G.hn, Wi-Fi 6 e supporto EasyMesh, indicato a circa 141 euro, ma con una dotazione meno ricca.

Per chi usa un router FRITZ!Box, l’AVM FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set punta sull’integrazione con FRITZ!OS Mesh e sul Wi-Fi 6. Resta però su standard HomePlug AV1200 e non ha la presa passante nel modulo Wi-Fi. Il TP-Link TL-WPA8631P Kit, invece, è una scelta equilibrata: Wi-Fi 5 AC1200, tre porte Gigabit, prese passanti e supporto OneMesh, con un prezzo riportato attorno ai 102 euro.

Nel segmento intermedio c’è anche il Devolo Magic 2 WiFi Next, con piattaforma G.hn a 2.400 Mbps, ma Wi-Fi 5, due porte Gigabit e prese passanti. Chi cerca soltanto un collegamento via cavo spendendo poco può guardare al TP-Link TL-PA7017P Kit, circa 60 euro, con porta Gigabit e presa integrata. Più essenziale il TP-Link TL-WPA4220 Kit, vicino ai 58 euro: offre Wi-Fi 4 e due porte Fast Ethernet da 100 Mbps, adatto solo a necessità leggere. In sintesi, il PLC conviene ancora, ma va scelto partendo dall’impianto di casa. Solo dopo viene la scheda tecnica.