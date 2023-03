PlayStation VR2: In sconto su Amazon con disponibilità immediata

PlayStation VR2 è il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony che offre un’esperienza visiva ad alta fedeltà con HDR 4K e un campo visivo di 110 gradi. Il display OLED permette di giocare con una risoluzione di 2000×2040 per occhio e frame rate uniformi di 90/120Hz e il visore è dotato di nuove funzionalità sensoriali e un rilevamento ottimizzato. La trovi -incredibile- disponibile su Amazon a un prezzo scontato e con disponibilità immediata: la paghi 569€ e spiccioli. Anche a rate.

Importante: Lo sconto viene applicato in modo automatico al check-out.

Perché Scegliere PlayStation VR2

PlayStation VR2 è la seconda generazione del sistema di realtà virtuale della PlayStation, che offre un’esperienza di gioco coinvolgente. Rispetto al suo predecessore, il PlayStation VR, il PlayStation VR2 ha molte nuove funzionalità e caratteristiche che lo rendono un prodotto davvero notevole, e non solo per gli appassionati.

Una delle principali caratteristiche del PlayStation VR2 è la sua risoluzione migliorata. Il nuovo visore ha una risoluzione 4K che offre un’immagine nitida e dettagliata. Questo significa che i giochi sembreranno ancora più realistici e coinvolgenti, con colori più vivaci e dettagli più nitidi. Inoltre, la frequenza di aggiornamento è pari a 120 Hz, che consente un’esperienza di gioco fluida e senza scatti.

Un’altra caratteristica importante è la sua maggiore sensibilità ai movimenti. Il visore è infatti dotato di sensori di movimento avanzati che permettono al sistema di monitorare i movimenti del giocatore con maggiore precisione e reattività, per un’esperienza con il mondo virtuale più naturale e fluida.

La PlayStation VR2 integra inoltre un nuovo sistema audio 3D che consente ai giocatori di percepire il suono in modo più preciso e immersivo. Grazie a questa feature, i suoni sembreranno provenire da diverse direzioni e distanze.

Una delle caratteristiche più innovative però è probabilmente il sistema di tracciamento oculare intelligente. Grazie ad una tecnologia avanzata per monitorare i movimenti degli occhi del giocatore, la PSVR2 può adattare l’immagine in tempo reale in base al punto di vista del giocatore. “Esprimiti con gli altri giocatori in modi nuovi e realistici grazie al tracciamento oculare che simula le risposte emotive del tuo avatar in gioco, dando un senso maggiore di realismo e di interazioni personali alle partite in cooperativa o alle chat di squadra nei titoli multigiocatore.”

Inoltre, il PlayStation VR2 è dotato di un nuovo controller, chiamato “Sense Controller”, che offre una maggiore precisione e sensibilità ai movimenti. Dotato di sensori di movimento avanzati e di un feedback tattile all’avanguardia, questo dispositivo consente ai giocatori di sentirsi ancora più immersi nel mondo virtuale. I controller PlayStation VR2 Sense potenziano l’immersione con nuove funzioni di gioco, come alzare le braccia per parare gli attacchi e brandire armi a due mani.

Infine, PlayStation VR2 offre inoltre una maggiore compatibilità con i titoli PS5, la console di ultima generazione di Sony. E solo per poche ore, puoi acquistarla ad un prezzo davvero interessante: solo 569€ incluse spedizioni.

