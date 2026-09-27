Playstation sta regalando credito gratuito per lo store: come averlo

La prima segnalazione è arrivata da Reddit, nel subreddit r/playstation, dove un utente ha notato il bonus nella schermata di acquisto di The Blood of Dawnwalker. Da lì la voce ha fatto il giro della community: screenshot, conferme a metà, dubbi. E una domanda ancora aperta: che cosa sta preparando Sony?

La novità riguarda un bonus da 10 dollari nel portafoglio PSN, che verrebbe accreditato dopo l’acquisto di alcuni giochi selezionati sul PlayStation Store. Secondo quanto raccontato su Reddit dall’utente JannJans, l’avviso compare direttamente nella pagina del titolo, con una dicitura piuttosto chiara: “Includes Wallet Credit”, cioè “include credito portafoglio”.

Il problema è che, per ora, Sony non ha pubblicato un regolamento. Non c’è una pagina dedicata alla promozione, non risultano post sul blog ufficiale PlayStation e non sono stati spiegati i criteri per ricevere il bonus. Chi visualizza l’offerta vede anche una scadenza: 29 settembre 2026. Pochi giorni, quindi. Ma senza istruzioni pubbliche.

Stando alle testimonianze raccolte online, chi rientra nella promozione riceve il credito PlayStation subito dopo l’acquisto del gioco valido. Quel denaro digitale può poi essere usato nello store per comprare giochi, contenuti aggiuntivi o altri prodotti disponibili sul mercato digitale di Sony. Non è una cifra enorme, certo. Ma per chi acquista spesso in digitale, 10 dollari di credito PSN possono fare comodo.

I giochi in cui compare l’etichetta “Includes Wallet Credit”

Il primo gioco associato al credito da 10 dollari è stato The Blood of Dawnwalker, compresa la Eclipse Edition, almeno secondo lo screenshot condiviso su Reddit e poi ripreso da siti specializzati come PlayStation Lifestyle. L’etichetta “Includes Wallet Credit” compare nella schermata di acquisto, prima della conferma del pagamento. È lì, quindi, che l’utente può capire se il bonus è previsto davvero.

Controller, smartphone e carte su un tavolo richiamano il bonus di credito digitale che alcuni utenti vedono durante gli acquisti nello store.

Non sarebbe però l’unico titolo coinvolto. Tra i giochi citati dagli utenti compaiono anche Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, Halloween: The Game, Mortal Shell II e Hot Wheels Infinite Rush. L’elenco, va precisato, non è stato confermato da Sony e potrebbe cambiare in base al Paese, all’account o ad altri criteri non ancora noti.

Il meccanismo, almeno in apparenza, è semplice: si entra nel PlayStation Store, si apre la pagina del gioco e si controlla se compare la dicitura legata al Wallet Credit. Se l’etichetta non c’è, comprare comunque il titolo potrebbe non dare diritto ad alcun accredito. Diversi utenti lo hanno sottolineato nelle discussioni online, invitando alla prudenza: “Se non lo vedi prima, meglio non darlo per scontato”, ha scritto un giocatore nel thread originale.

Credito gratis PlayStation: chi lo vede e chi resta fuori

Il punto più delicato riguarda proprio l’accesso alla promozione. Il credito gratis PlayStation non sembra disponibile per tutti. Alcuni utenti vedono l’offerta, altri no, anche cercando gli stessi giochi nello stesso momento. Al momento non è chiaro se la differenza dipenda dalla regione, dalla cronologia degli acquisti, dal tipo di account, dall’abbonamento a PlayStation Plus o da una selezione casuale.

Questa mancanza di informazioni sta alimentando parecchia incertezza. Senza condizioni ufficiali, non si può sapere se il bonus PS Store sia attivo solo negli Stati Uniti, se possa arrivare anche in Europa o se si tratti di una prova limitata. Il valore indicato nelle segnalazioni è di 10 dollari, dettaglio che fa pensare soprattutto ad account nordamericani. Ma anche questo, per ora, resta da verificare.

C’è poi un tema più largo, tirato in ballo da molti utenti nelle discussioni: il rapporto tra acquisto digitale e reale proprietà dei contenuti. Sony, come altri grandi operatori del settore, spinge da anni verso un mercato sempre più digitale. Il credito nel portafoglio PSN può essere utile, senza dubbio. Ma arriva in un momento in cui una parte della community chiede più chiarezza su licenze, disponibilità dei giochi e diritti degli utenti.

PlayStation Stars verso la chiusura: il bonus è un primo indizio?

Una delle ipotesi più discusse riguarda PlayStation Stars, il programma fedeltà lanciato da Sony nel 2022 e destinato a chiudere il 2 novembre 2026. Il servizio permetteva agli utenti di accumulare punti, ottenere ricompense digitali e partecipare a campagne legate ai giochi. La sua fine, annunciata nei mesi scorsi, ha lasciato una domanda sul tavolo: che cosa arriverà dopo?

Secondo alcuni osservatori, il nuovo credito PlayStation Wallet potrebbe essere una prima prova di un sistema diverso, più immediato e meno legato a collezionabili digitali o missioni interne all’app. A spingere questa lettura c’è anche un dettaglio segnalato da PlayStation Lifestyle: già nel febbraio 2026 alcuni utenti avevano notato nello store un’app chiamata PlayStation Wallet Credits, senza capire bene a cosa servisse.

Per ora, però, siamo ancora nel campo delle ipotesi. Sony non ha confermato alcun legame tra il bonus da 10 dollari e la fine di PlayStation Stars, né ha spiegato se i crediti diventeranno una funzione stabile del PlayStation Store. Agli utenti resta solo una verifica concreta: controllare i giochi segnalati, cercare l’etichetta “Includes Wallet Credit” e, se compare, decidere se approfittarne entro il 29 settembre 2026. Il resto, almeno per il momento, resta dietro le quinte.