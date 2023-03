Sono ormai diverse settimane che PlayStation 5 – Standard o Digital che sia – non è più introvabile, per la gioia dei tanti appassionati di videogiochi sparsi per il globo. Non dico che c’è l’imbarazzo della scelta, ma bisogna scegliere con attenzione dove acquistarla. Oggi, ad esempio, ti conviene comprarla su eBay, visto che al nuovo minimo storico: il bundle con PS5 Standard e God of War Ragnarok è infatti a 579€.

Il bundle è venduto da PskMegastore, rivenditore professionale con feedback positivo del 98,6%, quindi puoi andare sul sicuro. Inoltre, la spedizione è completamente gratuita.

PlayStation 5 Standard con God of War Ragnarok: solo 579€ su eBay

La console di Sony, sin da quella di prima generazione, non ha mai perso il titolo di piattaforma di gioco più popolare e desiderata. PlayStation 5 non è da meno, anzi, quando capitano le ondate di nuove unità, si creano file pazzesche di gamer che provano ad acquistarla. Ora che è disponibile su eBay, e a prezzo scontato poi, perché mai dovresti fartela sfuggire?

PS5 vanta una scheda tecnica spaventosa che si traduce in prestazioni fuori dal comune. Spiccano l’unità SSD ad altissima velocità che riduce drasticamente i tempi di caricamento, l’audio 3D, i grilletti adattivi del controller DualSense, e un’esperienza di gioco con frame rate fino a 120 FPS, risoluzione 4K e pieno supporto della tecnologia HDR.

Velocità incredibile: la potenza di CPU, GPU e unità SSD personalizzate con sistema I/O integrato permette prestazioni mai viste prima su una console PlayStation.

Unità SSD ad altissima velocità: ottimizza le tue sessioni di gioco con tempi di caricamento quasi istantanei per i giochi per PS5 installati.

Sistema I/O integrato: l’integrazione personalizzata dei sistemi della console PS5 consente agli sviluppatori di estrarre dati dall’unità SSD così rapidamente da poter creare giochi in modi finora impensabili.

Ray-tracing: lasciati coinvolgere da mondi con un livello di realismo senza precedenti grazie ai raggi di luce simulati singolarmente, così da creare ombre e riflessi realistici nei giochi per PS5 supportati.

Fino a 120 fps con output a 120 Hz: divertiti con un’azione di gioco fluida e scorrevole grazie alla frequenza fotogrammi elevata fino a 120 fps per i giochi compatibili , con supporto per output a 120 Hz sui display 4K.

Retrocompatibilità: divertiti con un vasto catalogo di giochi per PS4 sulla tua console PS5.

All’interno del bundle trovi anche God of War Ragnarok, acclamatissimo gioco attualmente esclusiva PlayStation.

