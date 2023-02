Soddisfa la tua voglia di gaming! Il peggio sembra ormai essere passato (come per Apple e il suo iPhone 14 Pro), ma dare tutto per scontato non è una buona idea. E dunque, quando disponibile, credo sia sempre un’ottima idea aggiungere al carrello PlayStation 5. Attualmente la puoi acquistare su eBay a soli 589€, con tanto di God of War Ragnarok abbinato. La console di Sony è in versione Standard, dunque con lettore ottico integrato.

📢 Per completare l’acquisto a soli 589€, devi inserire il codice promozionale CASA23. Questo si traduce in uno sconto immediato di 65,44€ applicato al prezzo di 654,50€.

La console è venduta da FacileAcquisto, rivenditore professionale con feedback positivo al 100%. La spedizione, poi, è gratuita.

PlayStation 5 con God Of War Ragnarok: il bundle è disponibile ORA

La console di Sony, sin da quella di prima generazione, non ha mai perso il titolo di piattaforma di gioco più popolare e desiderata. PlayStation 5 non è da meno, anzi, quando capitano le ondate di nuove unità, si creano file pazzesche di gamer che provano ad acquistarla.

Ora che è disponibile su eBay, ad un prezzo niente male poi, perché mai dovresti fartela sfuggire? Il bundle include la versione Standard di PlayStation 5 (quella con lettore Blu-Ray) e la esclusiva God of War Ragnarok, l’ultima acclamata avventura con Kratos e figlio. Un’esperienza fuori dal comune, te lo assicuro.

PS5 vanta una scheda tecnica spaventosa che si traduce in prestazioni fuori dal comune. Spiccano l’unità SSD ad altissima velocità che riduce drasticamente i tempi di caricamento, l’audio 3D, i grilletti adattivi del controller DualSense, e un’esperienza di gioco con frame rate fino a 120 FPS, risoluzione 4K e pieno supporto della tecnologia HDR.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.