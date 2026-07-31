Una PlayStation 5 proposta online a circa 50 dollari può sembrare l’offerta dell’anno, ma dietro prezzi così bassi si nascondono spesso errori destinati a durare soltanto pochi minuti.

È proprio su queste anomalie che si basa il lavoro di ShockedIO, una piattaforma statunitense che controlla continuamente gli e-commerce e invia notifiche quando trova console, computer e altri prodotti venduti a cifre fuori mercato. Per gli utenti la velocità è decisiva, anche se completare l’ordine non garantisce sempre di ricevere davvero l’articolo.

Come vengono trovati gli errori di prezzo degli e-commerce

Il sistema utilizza una rete di bot per il monitoraggio dei prezzi, programmi automatici capaci di analizzare senza sosta migliaia di pagine di negozi online. Quando il prezzo di un prodotto crolla improvvisamente o appare incompatibile con il suo normale valore commerciale, la piattaforma può inviare un alert immediato agli iscritti interessati.

Le anomalie possono dipendere da una virgola inserita nel punto sbagliato, da un aggiornamento automatico non riuscito oppure da un errore durante il caricamento del catalogo. Una console da centinaia di euro può così apparire per qualche istante a 50 dollari, mentre un computer può essere associato a un prezzo quasi nullo. In questi casi le segnalazioni si diffondono rapidamente tra chat, forum e social network.

Tra la comparsa dell’offerta e la sua correzione possono trascorrere soltanto pochi minuti. Per questo servizi come ShockedIO puntano soprattutto sulla rapidità delle notifiche e sulla possibilità di personalizzare gli avvisi. L’utente può scegliere categorie, negozi e soglie di prezzo, evitando di ricevere segnalazioni per prodotti che non gli interessano.

La presenza di un prezzo anomalo, però, non significa che il commerciante sia obbligato a spedire il prodotto. L’ordine può essere acquisito dal sistema e successivamente annullato dal venditore, soprattutto quando l’errore è evidente e la cifra risulta completamente sproporzionata rispetto al valore reale dell’articolo.

Il servizio nato per gli affari è diventato un business

Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa internazionale, ShockedIO sarebbe nato come una comunità gratuita di rivenditori interessati a scarpe, abbigliamento e prodotti difficili da trovare. Gli iscritti condividevano occasioni e anomalie individuate sui siti, cercando di acquistare prima che le scorte terminassero o che il prezzo venisse corretto.

Con la crescita degli utenti, il progetto avrebbe introdotto un abbonamento mensile, inizialmente vicino ai 25 dollari e successivamente arrivato, per alcuni livelli di servizio, intorno ai 100 dollari. Il prezzo può sembrare alto per chi desidera soltanto risparmiare su una console, ma cambia prospettiva per chi compra prodotti sottocosto con l’obiettivo di rivenderli.

Il servizio viene infatti utilizzato anche da rivenditori professionali e scalper, pronti ad acquistare grandi quantità di prodotti molto richiesti. In questo mercato, ricevere una notifica prima degli altri può trasformarsi in un vantaggio economico. Arrivare con qualche minuto di ritardo, invece, può significare trovare l’offerta già rimossa o il prodotto esaurito.

La società avrebbe investito parte dei ricavi nell’assunzione di sviluppatori specializzati, incaricati di migliorare i bot, velocizzare gli avvisi e ridurre i falsi allarmi. Secondo le cifre riportate dalle fonti citate nella storia, l’attività avrebbe generato circa 4,5 milioni di dollari nell’arco di sei anni, trasformando il giovane fondatore noto come JS in un imprenditore milionario.

Acquistare a un prezzo sbagliato non garantisce l’affare

Il primo rischio riguarda la validità dell’ordine. Quando un prodotto da diverse centinaia di euro viene proposto a poche decine, il venditore può sostenere che si tratti di un errore di prezzo manifesto. Il pagamento autorizzato o la conferma automatica ricevuta via email non assicurano necessariamente che il contratto sia ormai definitivo e che la merce debba essere spedita.

Bisogna inoltre distinguere tra il monitoraggio dei prezzi pubblicamente visibili e lo scraping automatico effettuato in violazione delle condizioni imposte dal sito. La raccolta di dati accessibili online non è sempre vietata in assoluto, ma un e-commerce può limitare l’uso di bot e strumenti automatici attraverso i propri termini di servizio, adottando blocchi tecnici o avviando contestazioni.

Per il consumatore il comportamento più prudente è evitare spese aggiuntive finché il prodotto non è stato realmente consegnato. Rivendere in anticipo una console acquistata grazie a un’anomalia oppure considerare già certo il risparmio può creare problemi se l’ordine viene cancellato e rimborsato poche ore dopo.

Le segnalazioni sulla PlayStation 5 venduta a circa 50 dollari e sui computer proposti a prezzi irrisori sono state riprese il 30 luglio 2026 dalla stampa francese, sulla base di informazioni attribuite a Fortune. Il caso resta legato al mercato statunitense e non indica l’esistenza di un’offerta ufficiale Sony: il prezzo di listino europeo della PS5 è enormemente superiore, rendendo evidente la natura eccezionale dell’anomalia.