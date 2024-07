Pizza pronta in 4 minuti con il forno Ariete con Piastra Refrattaria: PREZZO PRIME DAY

Ariete è un’azienda molto attiva nell’ambito della produzione di elettrodomestici per la cucina e oggi, su Amazon, il suo forno per la pizza viene messo in sconto del 14% e viene venduto a 72,99€.

Forno per la pizza Ariete in offerta per il Prime Day

Il forno per la pizza Ariete è la soluzione perfetta per chi desidera gustare una vera pizza napoletana direttamente a casa propria. Questo fornetto è progettato per replicare l’esperienza di una pizza soffice e croccante come appena uscita da un forno a legna, garantendo una pizza gustosa e autentica.

Il segreto del successo del forno per la pizza Ariete è la sua cottura ideale, resa possibile dalla rapidità e dall’altissima temperatura che raggiunge. Grazie ai 400°C che questo forno può raggiungere, la pizza viene cotta alla perfezione in pochi minuti. La pietra refrattaria inclusa è realizzata con materiali resistenti a temperature estremamente elevate e dotata di un trattamento antiaderente, assicurando una cottura veloce, costante e uniforme.

Oltre a preparare pizze, il forno Ariete è versatile grazie ai suoi 5 livelli di cottura. Il termostato regolabile permette di cuocere una varietà di alimenti come torte salate, toast e panzerotti, nonché di riscaldare i cibi prima di servirli.

Un altro vantaggio significativo del forno Ariete è la sua pulizia veloce. La pietra refrattaria è dotata di un trattamento trasparente antiaderente, il che significa che i residui di cibo e l’olio non vengono assorbiti dalla pietra stessa. Questo facilita notevolmente il processo di pulizia, mantenendo la pietra sempre pronta per l’uso successivo.

