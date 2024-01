Pizza gourmet in soli 4 minuti: ARIETE FORNO PIZZA è il tuo alleato in cucina!

Tempo brutto, pioggia e nessuna voglia di uscire? Non rinunciare alla tua pizza, purché sia speciale e buonissima: con Ariete Forno Pizza 919, cucinerai in soli 4 minuti pizze incredibili spendendo solamente 84,99€. Ebbene sì: approfittando dello sconto del 5% attivo, potrai avere Ariete Forno Pizza e creare con la tua fantasia pizze gourmet cotte su piastra refrattaria per un effetto… come in pizzeria!

Concediti una vera e propria pizza napoletana nel calore e nel comfort della tua casa. Con Ariete Forno Pizza 919, potrai organizzare divertenti serate fra amici grazie alla cottura velocissima di soli 4 minuti. Il fornetto dispone di 5 livelli di cottura grazie al termostato regolabile. Non solo pizza quindi, ma anche torte salate, panzerotti, toast e molto altro!

Cottura perfetta per una pizza che imita quella cotta a legna

Soffice, croccante e omogenea: ogni pizza sfornata da Ariete Forno Pizza ti farà sorridere la bocca… e lo stomaco! Tutto questo è possibile grazie alla pietra refrattaria, realizzata con materiale ultra resistente e anti-aderente che assicura una cottura veloce, uniforme e costante per una pizza che è un vero e proprio capolavoro.

Il forno raggiunge una temperatura altissima di ben 400°C, e sono proprio questi che rivoluzionano il gusto della pizza. Non c’è paragone con quelle cotte in forno tradizionale, che non dispone di simili temperature. Inoltre, la nuova pietra refrattaria si pulisce in pochissimo tempo proprio grazie al suo potere antiaderente che non lascia attaccare residui di olio o altro. Nella confezione troverai anche palette in dotazione, che ti permetteranno di maneggiare con facilità sia l’impasto crudo che quello cotto.

Lo sconto c’è, il prezzo allettante anche, il prodotto è ottimo… cosa aspetti? Acquista Ariete Forno Pizza 919 per soli 84,99€ grazie allo sconto del 5%, e comincia a sfornare in soli 4 minuti pizze buonissime!

