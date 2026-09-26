Più prese in cucina senza lavori: il doppio enchufe da meno di 10 euro che sostituisce la presa singola

In cucina le prese elettriche non bastano quasi mai. La scena è nota: la macchina del caffè resta sempre attaccata, accanto al microonde. Poi c’è la friggitrice ad aria. E ancora tostapane, frullatore, bollitore. Alla fine bisogna scegliere cosa staccare, spesso nel momento meno comodo.

Non è solo una questione di praticità. Anche l’ordine sul piano di lavoro conta. Adattatori multipli e ciabatte, lasciati vicino al lavello o tra gli elettrodomestici, diventano ingombranti e poco comodi. Nelle recensioni dei prodotti per la casa il commento ricorre spesso: «Alla fine si finisce per spostare tutto ogni mattina». Più che un dettaglio tecnico, un piccolo fastidio quotidiano.

La soluzione segnalata da Xataka Smart Home punta proprio su questo: ottenere due prese nello stesso punto senza toccare le piastrelle e senza aprire la parete. Un intervento minimo, ma utile. Soprattutto nelle cucine piccole, dove ogni centimetro sul piano di lavoro finisce per contare.

Legrand Niloé Step da Leroy Merlin: come raddoppia la presa

Il prodotto è il Legrand Niloé Step bianco, un meccanismo doppio che permette di trasformare una presa singola da incasso in una presa doppia, usando la stessa scatola già presente nel muro. Il prezzo indicato da Leroy Merlin è di 9,99 euro, con la normale avvertenza: può cambiare in base a disponibilità, promozioni e punto vendita.

Troppi elettrodomestici e una sola presa: la scena tipica in cucina che spinge a raddoppiare i punti di corrente.

Rispetto a una ciabatta, la differenza si vede subito. La presa resta nella parete, più ordinata, senza cavi in giro e senza adattatori sporgenti. In una cucina con piano stretto, pensili lineari e rivestimenti chiari, anche l’occhio vuole la sua parte.

Non è un accessorio smart. Non aggiunge porte Usb, non si controlla da app e non promette funzioni particolari. Fa una cosa sola: raddoppia il punto di collegamento partendo dalla presa già esistente. Ed è proprio questa semplicità a renderlo interessante.

Montaggio nella scatola esistente: cosa controllare prima

Secondo la descrizione del prodotto, il doppio enchufe Legrand Niloé Step si monta nella scatola di meccanismo già presente, al posto della presa precedente. Non serve allargare il foro e non bisogna intervenire sulla muratura. Servono però un minimo di manualità, un cacciavite adatto e, prima di tutto, la corrente staccata dal quadro elettrico.

Su questo punto è meglio non improvvisare. Anche se l’operazione viene presentata come semplice, si tratta comunque di un intervento sull’impianto elettrico domestico. Chi non ha confidenza con fili, morsetti e collegamenti farebbe bene a chiamare un elettricista o una persona competente. Una presa montata male può provocare falsi contatti, surriscaldamenti o guasti.

La parte più delicata è rispettare i collegamenti già presenti e verificare che la scatola sia compatibile con il nuovo meccanismo. Prima dell’acquisto conviene controllare il tipo di presa installata e lo spazio disponibile. Anche una foto, scattata dopo aver tolto la placca esterna — sempre con la corrente disinserita — può evitare brutte sorprese al momento del montaggio.

Due prese sì, ma il carico non raddoppia: quando usare una ciabatta

Il vantaggio è chiaro: si ottengono due prese fisse al posto di una, con un risultato più pulito rispetto a un adattatore volante. Per una cucina piccola, o per una zona colazione con pochi punti disponibili, può essere una soluzione ordinata e poco costosa. Niente cavi penzolanti. Niente multiprese appoggiate accanto al piano.

C’è però un limite importante. Le due prese usano gli stessi cavi della linea esistente, quindi il carico elettrico complessivo non raddoppia. Collegare insieme apparecchi che consumano molto, come microonde, friggitrice ad aria e bollitore, può sovraccaricare il circuito se l’impianto non è adatto. Meglio guardare sempre la potenza degli elettrodomestici e usare buon senso.

Il sistema va bene quando si collegano dispositivi usati a turno, oppure apparecchi che consumano poco: una macchina del caffè e un caricatore, una radio da cucina, un piccolo elettrodomestico. Se invece non si vuole mettere mano all’impianto, o serve una soluzione provvisoria, una ciabatta tradizionale o un adattatore multiplo restano scelte più immediate.

Il punto è valutare l’uso reale. Il Legrand Niloé Step da Leroy Merlin può risolvere un fastidio quotidiano con meno di 10 euro e con un risultato più ordinato. Ma non sostituisce i controlli sulla sicurezza dell’impianto. E va montato nel modo giusto.