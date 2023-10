PIÙ DI 50€ IN MENO su Echo Pop + smart plug per i clienti Prime

La Festa delle Offerte Prime su Amazon è finalmente arrivata! Se stai cercando di rendere la tua casa più intelligente senza spendere una fortuna, questa è l’occasione che aspettavi. Ti presentiamo Echo Pop | Antracite + Meross Smart Plug, un kit di base per la Casa Intelligente, ora disponibile a soli 22,99€, con uno sconto incredibile del 69%. Ma attenzione, questa offerta è riservata esclusivamente ai clienti Prime!

Echo Pop con Meross Smart Plug in sconto del 69% con la Festa delle Offerte Prime

Ti presentiamo Echo Pop : un altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa . Nonostante le sue dimensioni compatte, offre un suono ricco, rendendolo perfetto per stanze da letto e spazi ridotti.

: un . Nonostante le sue dimensioni compatte, offre un suono ricco, rendendolo perfetto per stanze da letto e spazi ridotti. Meross Smart Plug: una presa intelligente con connettività Wi-Fi. Questo dispositivo ti permette di controllare facilmente i tuoi elettrodomestici tramite voce o l’App Alexa.

Controllo vocale : chiedi ad Alexa di riprodurre musica, audiolibri, podcast e molto altro. Puoi anche collegare il tuo smartphone tramite Bluetooth per diffondere la musica.

: chiedi ad Alexa di riprodurre musica, audiolibri, podcast e molto altro. Puoi anche collegare il tuo smartphone tramite Bluetooth per diffondere la musica. Rendi ogni ambiente intelligente : con la tua voce o l’App Alexa, puoi controllare dispositivi intelligenti compatibili , come luci e prese.

: con la tua voce o l’App Alexa, , come luci e prese. Personalizza Alexa con le Skill: con migliaia di Skill disponibili, Alexa può aiutarti in molteplici modi, dalla riproduzione di suoni rilassanti alla sfida sulla tua conoscenza musicale.

Se desideri fare un passo avanti verso una casa del futuro, questa è l’occasione perfetta. Non solo otterrai un prodotto di alta qualità, ma lo farai risparmiando una cifra considerevole. Non perdere questa offerta esclusiva per i clienti Prime! Aggiungi Echo Pop con la Smart Plug Meross al carrello e inizia oggi stesso la tua avventura nella Casa Intelligente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.