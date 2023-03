Pioggia di sconti su Kindle: ecco tutti gli e-reader in offerta

I lettori Kindle sono alcuni dei dispositivi più popolari al mondo per la lettura di libri elettronici. Prodotti da Amazon, hanno rivoluzionato il modo in cui leggiamo, rendendo più facile, comodo e accessibile l’accesso a milioni di libri digitali. E oggi li trovi in super sconto, a partire da soli 99€.

Una delle principali caratteristiche dei lettori Kindle è la loro portabilità. Con dimensioni simili a quelle di un libro tascabile, possono essere facilmente trasportati ovunque, permettendoti di portare con te una vasta biblioteca digitale senza dover caricare pesanti libri cartacei. Inoltre, la lunga durata della batteria ti consente di leggere per settimane intere senza mai dover ricaricare il dispositivo.

I lettori Kindle sono dotati di un pannello di visualizzazione basato su E-Ink. Questa tecnologia consente di creare schermi altamente leggibili e ad alta risoluzione, che non affaticano gli occhi. Il display E-Ink simula l’aspetto di una pagina stampata, rendendo l’esperienza di lettura molto simile a quella di un libro cartaceo. Inoltre, non emette luce blu, che è nota per causare affaticamento degli occhi e disturbi del sonno.

Un altro vantaggio dei lettori Kindle è la capacità di regolare la dimensione del testo. Ciò implica che puoi ingrandire o rimpicciolire il testo per adattarlo alle tue esigenze di lettura, il che lo rende un dispositivo adatto anche per chi ha problemi di vista. E ci sono anche tante opzioni di formattazione del testo per personalizzare ulteriormente l’aspetto del libro.

I lettori Kindle sono anche molto convenienti e pratici, e permettono di acquistare libri direttamente dal dispositivo sul negozio Kindle, che offre una vasta selezione di libri elettronici a prezzi accessibili. Allo scopo, tutti i Kindle sono dotati di Wi-Fi e (in alcuni modello) di connessione cellulare gratuita, per scaricare nuovi tomi da tutto il mondo.

E questo è niente. Tutti i lettori Kindle infatti offrono funzionalità avanzate che migliorano l’esperienza di lettura come ad esempio la funzione “Word Wise” che ti permette di visualizzare le definizioni delle parole difficili direttamente sul display, e la funzione “X-Ray” per accedere a informazioni aggiuntive sul libro, come i personaggi e le citazioni famose.

Acquista Kindle in Sconto

Questi sono tutti i modelli di Kindle in sconto oggi, ma fai presto perché presto Amazon ripristinerà i normali prezzi di listino.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.