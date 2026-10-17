Pioggia di funzionalità con l'aggiornamento iOS: potrai attivare tutto e subito

La nuova beta di iOS promette diverse funzioni per iPhone, ma non tutte sono già disponibili e alcune potrebbero cambiare prima del rilascio definitivo.

Apple ha rilasciato il 14 ottobre 2026 la terza beta pubblica di iOS 27.2, con novità che coinvolgono Siri, FaceTime e altre applicazioni. Tra intelligenza artificiale, videochiamate e nuove possibilità di personalizzazione, ci sono diversi cambiamenti da scoprire. Prima di installare la beta pubblica, però, conviene conoscere le limitazioni e le funzioni ancora in fase di sviluppo.

Siri AI si espande oltre l’inglese: cosa cambia per gli utenti iPhone

La novità più attesa riguarda Siri AI. Con iOS 27 era disponibile solo in inglese, mentre nella beta di iOS 27.2 arriva il supporto a cinque nuove lingue: francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo. Per Apple è un passo importante, perché porta l’assistente con funzioni di intelligenza artificiale fuori dal primo gruppo di utenti scelto al lancio.

La società lo aveva già anticipato nei mesi scorsi, spiegando che il servizio sarebbe stato allargato poco alla volta ad altri mercati. Per gli utenti italiani, però, cambia poco: l’italiano non è ancora tra le lingue supportate. Chi usa l’iPhone in spagnolo, o in una delle altre lingue incluse nella beta, potrà provare subito le nuove capacità di Siri AI. Tutti gli altri dovranno aspettare.

FaceTime, Apple Music e Podcast: le modifiche visibili nelle app di tutti i giorni

Tra le funzioni già presenti nella beta c’è anche una novità per FaceTime: durante una chiamata si potranno usare insieme la fotocamera frontale e quella posteriore. In pratica, si mostra il volto di chi parla e allo stesso tempo quello che ha davanti. Una funzione comoda nelle videochiamate in famiglia, nelle riunioni veloci o quando si vuole far vedere un luogo senza continuare a girare il telefono. C’è però una condizione: tutti i partecipanti devono avere iOS 27 o una versione successiva.

Cambia anche Apple Music, con un ritocco grafico evidente. L’icona abbandona le tonalità rosse e passa a una combinazione bianco e nero, mentre nei menu interni arriva un nuovo blu al posto della grafica precedente.

Più pratica la modifica a Podcast: nella schermata Home compaiono due righe dedicate, “Nuovi episodi” e “Continua a riprodurre”, così da distinguere meglio le uscite recenti dai contenuti lasciati a metà.

Apple TV, funzione antirrobo e app Salute: le novità ancora in beta e quelle ritirate

La beta di iOS 27.2 porta anche i profili utente in Apple TV, utili soprattutto nelle case in cui più persone usano lo stesso account o lo stesso dispositivo. Ogni membro della famiglia può avere suggerimenti e cronologia separati, senza mescolare cartoni, serie, partite e film visti da altri. Sempre su Apple TV arriva anche Multiview, che permette di seguire fino a quattro dirette sportive nello stesso momento, comprese competizioni come Major League Soccer e Formula 1, per gli utenti abilitati alla beta.

C’è poi una funzione meno visibile, ma interessante: secondo il sito specializzato 9to5Mac, nel codice della beta compaiono riferimenti ad AutoLock, un possibile sistema antirrobo pensato per bloccare l’iPhone in caso di movimento brusco, come uno scippo, oppure dopo un periodo prolungato con il telefono sbloccato. Apple, però, non l’ha ancora resa disponibile nelle impostazioni. Non è quindi detto che arrivi nella versione finale.

Intanto da questa build sparisce il nuovo design dell’app Salute, che nelle beta precedenti mostrava una scheda sulla longevità e un indicatore di età biologica. Non significa per forza che sia stato eliminato: nelle beta Apple spesso prova, toglie e rivede le funzioni prima del rilascio pubblico.