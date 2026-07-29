Inserire troppe volte un PIN errato può rendere inutilizzabile lo smartphone e costringere il proprietario a cancellare tutti i dati con un ripristino di fabbrica.

La nuova protezione non elimina automaticamente foto e documenti all’ultimo tentativo fallito, ma applica un blocco permanente del dispositivo. Per tornare a utilizzarlo sarà quindi necessario inizializzarlo da zero, perdendo tutto ciò che non è stato precedentemente salvato in cloud o su un altro supporto.

Cosa succede quando si sbaglia più volte il PIN

Il sistema prevede una serie di tempi di attesa progressivi che rendono sempre più difficile provare combinazioni diverse. Dopo i primi errori, il telefono impedisce temporaneamente nuovi tentativi; continuando a digitare PIN, password o sequenze sbagliate, il periodo di blocco aumenta gradualmente fino a durare diverse ore.

Lo scopo è contrastare gli attacchi a forza bruta, nei quali qualcuno tenta numerose combinazioni nella speranza di individuare il codice corretto. Lo smartphone mostra anche il numero di tentativi rimasti e messaggi più chiari sulle conseguenze di ulteriori errori, così da evitare che il proprietario continui a provare senza conoscere il rischio.

La procedura distingue inoltre alcuni tentativi duplicati. Se viene inserito consecutivamente lo stesso codice errato, sui dispositivi compatibili il sistema può riconoscere la ripetizione e mostrare un avviso specifico. Questa protezione riduce la possibilità che un doppio tocco involontario venga interpretato come un nuovo tentativo completamente diverso.

Dopo il tredicesimo errore serve il ripristino di fabbrica

La conseguenza più grave arriva al tredicesimo tentativo fallito. Il telefono viene bloccato in modo permanente e non può più essere sbloccato continuando a inserire codici. Samsung non può visualizzare, recuperare o comunicare a distanza il PIN personale memorizzato sul dispositivo.

Per riottenere l’accesso è quindi necessario eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica. L’operazione elimina applicazioni, impostazioni, fotografie, video, conversazioni, documenti e altri file conservati esclusivamente nella memoria interna. I contenuti sincronizzati con un account o inclusi in un backup possono invece essere recuperati durante la successiva configurazione.

Dopo il ripristino entrano comunque in funzione le protezioni contro il furto. Per completare l’attivazione potrebbe essere necessario autenticarsi con il Samsung Account o l’account Google precedentemente associato allo smartphone. Cancellare il telefono, quindi, non consente automaticamente a una persona estranea di utilizzarlo come un dispositivo nuovo.

Come evitare il blocco e la perdita dei dati

Chi utilizza abitualmente l’impronta digitale o il riconoscimento facciale deve ricordare che il codice principale resta indispensabile. Il sistema può richiederlo dopo un riavvio, dopo un periodo senza sblocchi oppure quando la verifica biometrica non è disponibile. Affidarsi soltanto al volto o all’impronta può quindi portare a dimenticare il PIN impostato.

Quando non si ricorda il codice, la scelta peggiore è continuare a effettuare tentativi casuali. È preferibile fermarsi, controllare eventuali opzioni di recupero disponibili e verificare se il PIN sia stato modificato di recente. Alcuni Galaxy permettono infatti di utilizzare temporaneamente il precedente metodo di blocco entro il periodo previsto dalla funzione di recupero.

La precauzione più importante resta il backup periodico. Foto, contatti, documenti e conversazioni dovrebbero essere sincronizzati con i servizi cloud oppure copiati tramite Smart Switch su un computer o un archivio esterno. È inoltre consigliabile conservare il PIN in un gestore di password accessibile da un altro dispositivo, senza lasciarlo scritto vicino al telefono.

Le nuove limitazioni riguardano i dispositivi lanciati con One UI 9.0, l’interfaccia Samsung basata su Android 17. Samsung ha illustrato la nuova politica di sicurezza il 25 luglio 2026, precisando che dopo dodici errori viene applicato un blocco di 24 ore e che il tredicesimo tentativo fallito rende necessario il ripristino completo. Android 17 introduce inoltre indicazioni più chiare sui tempi di attesa e sulle possibilità di recupero direttamente nella schermata di blocco.