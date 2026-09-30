Pile ricaricabili, aspetta prima di acquistarle: non sono idonee per questi dispositivi

Ma la domanda giusta non è se convengano sempre. Dipende dall’apparecchio, da quanto lo si usa, dal tipo di pila e da un particolare spesso dimenticato: quanto tempo resta ferma in un cassetto prima di finire davvero in funzione.

Le batterie ricaricabili NiMH, oggi le più comuni nei formati AA e AAA per uso domestico, rendono al meglio con gli apparecchi che consumano molto e vengono usati spesso: fotocamere compatte, flash, controller per videogiochi, mouse, tastiere wireless, giocattoli elettronici, torce e piccoli strumenti da lavoro. In questi casi il vantaggio si vede presto. Una pila usa e getta può durare poche ore o pochi giorni. Una ricaricabile, invece, si rimette sotto carica e torna utile decine, poi centinaia di volte.

Il punto è tutto nella frequenza d’uso. Se un bambino accende ogni pomeriggio un trenino elettrico, o se un controller resta acceso per ore davanti alla console, la spesa iniziale per caricabatterie e pile si recupera abbastanza in fretta. Non al primo giro, certo. Ma dopo diversi cicli sì. Le normali pile alcaline, in questi casi, diventano un ricambio continuo: si comprano, si consumano, si buttano negli appositi contenitori. Con le ricaricabili cambia l’abitudine: si scaricano, si mettono in carica la sera e il giorno dopo sono di nuovo pronte.

Occhio anche alla capacità, indicata in mAh. Una AA ricaricabile può avere valori diversi a seconda del modello, ma il numero più alto non è sempre sinonimo di scelta migliore. Le celle molto capienti possono scaricarsi più facilmente quando restano ferme, mentre quelle a bassa autoscarica tengono meglio nel tempo. Per questo conviene leggere l’etichetta, non fermarsi solo al prezzo.

Telecomandi, orologi e sensori: quando l’autoscarica pesa più del consumo

Il discorso cambia con telecomandi, orologi da parete, termometri digitali, bilance, sensori meteo e piccoli dispositivi che consumano pochissimo. In questi oggetti una buona pila alcalina può durare molti mesi, a volte anni, proprio perché l’assorbimento è minimo. Una ricaricabile tradizionale, invece, può perdere energia anche da ferma: è la cosiddetta autoscarica, un fenomeno normale per questo tipo di batterie.

Pile ricaricabili e caricatore su una scrivania con dispositivi di uso quotidiano, per capire quando conviene ricaricare e quando no.

È qui che nasce l’equivoco più comune. Si mettono pile ricaricabili nuove nel telecomando del salotto e, dopo qualche settimana, il segnale sembra già debole. “Eppure non le ho quasi usate”, si pensa. Ed è vero. Il problema non è l’uso, ma il tempo. Le ricaricabili moderne a bassa autoscarica, spesso vendute già cariche, hanno ridotto molto questo limite, ma non lo cancellano. Per gli apparecchi che chiedono poca corrente e devono restare pronti a lungo, le alcaline sono spesso ancora la soluzione più pratica.

C’è poi la questione della tensione. Le ricaricabili NiMH hanno di solito 1,2 volt, contro gli 1,5 volt delle alcaline. Molti dispositivi funzionano senza problemi, altri — soprattutto se economici o un po’ datati — leggono quella tensione più bassa come se la pila fosse quasi scarica. Può succedere con alcuni telecomandi, luci decorative, sensori e piccoli strumenti. Non è un guasto: è un tema di compatibilità.

Costi, cicli di ricarica e durata: il vero conto da fare

Il conto economico delle batterie ricaricabili ruota attorno a tre elementi: spesa iniziale, numero reale di ricariche e qualità del caricatore. Un set da quattro pile ricaricabili costa più di un pacco di alcaline. E va aggiunto un caricabatterie affidabile. Il risparmio arriva dopo, uso dopo uso, soprattutto se quelle pile finiscono in apparecchi che consumano parecchio.

I produttori parlano spesso di centinaia di cicli di ricarica, ma quei dati arrivano da prove fatte in condizioni controllate. Nella vita di tutti i giorni contano il calore, le scariche profonde, le ricariche troppo rapide e anche l’abitudine, molto diffusa, di lasciare le batterie ferme per mesi nel cassetto. Un caricatore con controllo automatico della carica, meglio ancora se con canali indipendenti, aiuta a farle durare di più. I modelli molto economici, senza una gestione precisa, possono invece stressare le celle.

Attenzione anche all’uso misto. Se in casa le ricaricabili passano da giocattoli a torce e controller, conviene tenere insieme le coppie o usare piccole custodie. Celle con età e carica diverse lavorano peggio quando vengono usate nello stesso apparecchio. Sembra un dettaglio da poco, da cucina di casa. In realtà fa differenza: una pila più debole può trascinare giù tutto il gruppo, riducendo autonomia e prestazioni.

Sicurezza e smaltimento: poche regole per evitare sprechi

Sul fronte della sicurezza, le regole sono semplici, ma vanno seguite. Bisogna usare caricabatterie compatibili, non mischiare pile alcaline e ricaricabili nello stesso dispositivo, evitare celle gonfie, ossidate o danneggiate e tenerle lontane da fonti di calore. Le batterie non vanno aperte e non vanno mai gettate nel fuoco. Se perdono liquido, meglio maneggiarle con guanti o carta assorbente, pulire i contatti del dispositivo e portarle nei punti di raccolta.

In Italia, come nel resto dell’Unione europea, pile e accumulatori devono finire negli appositi contenitori presenti in negozi, supermercati, isole ecologiche e molti edifici pubblici. Non vanno nel secco residuo. Anche le ricaricabili, quando arrivano a fine vita, seguono lo stesso percorso: contengono materiali recuperabili e sostanze che non devono disperdersi nell’ambiente.

La scelta più sensata, quindi, non è sostituire ogni pila con una ricaricabile. È usare ciascuna tecnologia dove funziona meglio: ricaricabili per dispositivi ad alto consumo e uso frequente; alcaline per apparecchi a bassissimo assorbimento e lunga attesa. Meno sprechi, meno acquisti inutili. E meno batterie dimenticate, mezze scariche, nel solito cassetto.