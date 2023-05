Peso sotto controllo con la bilancia smart più venduta: sconto 50% Xiaomi

Xiaomi Smart Scale è forse la bilancia di Xiaomi più famosa e venduta del globo terracqueo. Si interfaccia con iPhone e diventerà la tua alleata più preziosa per controllare il peso e arrivare all’estate col fisico dei tuoi sogni (o almeno senza il fisico dei tuoi incubi). Ed è anche super scontata su eBay del 50%: la paghi solo 18€ e spiccioli invece di 40€ .

Una bilancia smart è una bilancia che non solo misura il peso corporeo, ma anche altri parametri come il grasso, l’acqua, la massa muscolare, il metabolismo basale, l’indice di massa corporea e il grasso viscerale. Questi dati sono utili per monitorare la salute e il benessere generale, oltre che per raggiungere gli obiettivi di fitness e di forma fisica. E tutti questi dati poi finiscono sul tuo smartphone, sulle app di salute o con cui ti alleni.

Una bilancia smart ha diversi vantaggi rispetto a una bilancia tradizionale, tra cui:

La possibilità di collegarsi a Internet e a dispositivi smart come smartphone, tablet o computer, tramite Wi-Fi o Bluetooth. In questo modo, si possono sincronizzare i dati raccolti dalla bilancia con app dedicate o servizi online, che consentono di visualizzare grafici, statistiche, trend e consigli personalizzati.

La possibilità di creare profili multi-utente e riconoscere automaticamente chi sale sulla bilancia. In questo modo, si possono tenere traccia dei dati di tutta la famiglia o di più persone che usano la stessa bilancia, senza confondere i dati o doverli inserire manualmente.

La possibilità di misurare parametri più accurati e completi rispetto al solo peso. In questo modo, si può avere una visione più ampia e dettagliata della propria composizione corporea e della propria salute cardiovascolare, oltre che monitorare i progressi e le eventuali criticità.

Xiaomi Smart Scale: Perché Sceglierla

La Smart Scale 2 di Xiaomi è una bilancia intelligente che offre diverse feature, caratteristiche e funzionalità per monitorare la salute e il benessere.

Questa bilancia è in grado di misurare il peso, il grasso corporeo, il BMI, il metabolismo basale, la massa muscolare, la massa ossea, l’acqua corporea, e molto altro.

Inoltre, si connette tramite Bluetooth con l’app Mi Fit, che è incredibilmente ben fatta e completa, e permette di visualizzare i dati in tempo reale e di seguire l’andamento dei propri obiettivi.

La Smart Scale 2 di Xiaomi ha un design elegante e minimalista, con una superficie in vetro temperato e un display LED nascosto. Supporta fino a 16 utenti diversi e riconosce automaticamente chi sale sopra. Insomma, è una bilancia intelligente che aiuta a migliorare la qualità della vita a un prezzo irrisorio.

