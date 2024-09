Personalizza il tuo controller PS4 con la skin in silicone degli Europei

Avere a disposizione una skin in silicone per i controller della propria PlayStation è molto utile, non solo per personalizzarli esteticamente ma anche per proteggerli da cadute, urti e sporcizia. Oggi, su Amazon, la skin per il controller PS4 degli Europei viene scontata del 73% e viene venduta a 4,73€.

Dualshock 4: skin degli Europei scontata del 73%

Scopri il guscio protettivo in silicone progettato per il tuo controller DualShock 4, ideale per gli appassionati del calcio e dei videogiochi. Realizzato per proteggere il controller UEFA Euro 2020 per PS4, questo accessorio offre una protezione efficace contro urti e cadute, garantendo che il tuo dispositivo rimanga in ottime condizioni.

Inoltre, il prodotto è dotato di gommini antiscivolo che coprono le levette, rendendo il gioco ancora più confortevole e sicuro. Questi copri levette in silicone sono non solo resistenti, ma anche facili da installare e rimuovere, permettendoti di adattare il controller alle tue esigenze in pochi secondi.

Per aggiungere un tocco di originalità, il guscio è accompagnato da un adesivo UEFA Euro 2020 (UEFA TM) che rende la barra luminosa del controller ancora più unica. Puoi anche personalizzare ulteriormente il tuo controller grazie ai 13 adesivi disponibili dei team di calcio nazionali partecipanti, che si adattano perfettamente al touch pad.

Con questo accessorio, non solo proteggi il tuo controller, ma lo rendi anche un vero e proprio oggetto da collezione, esprimendo la tua passione per il calcio e i videogiochi in modo originale. Non perdere l’occasione di rendere il tuo gaming ancora più entusiasmante!

