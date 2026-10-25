Pericolo per la falsa App di WhatsApp sul telefono: 500 mila download negli ultimi giorni, nessuno si è reso conto dell'errore

Il caso riaccende l’attenzione sui controlli dello store Android e sui rischi per chi scarica app molto popolari senza verificare autore, scheda e dettagli.

Il clone di WhatsApp non sarebbe rimasto online per poche ore. Né per qualche giorno. Secondo le ricostruzioni circolate in rete, l’app contraffatta sarebbe stata visibile sul Play Store per circa un mese: abbastanza per raccogliere oltre mezzo milione di installazioni prima di essere eliminata.

A far emergere il caso sono stati diversi utenti su Reddit, dove sono comparsi screenshot, commenti e racconti di chi aveva notato qualcosa che non tornava nella scheda dell’app. Quando la discussione è partita, hanno spiegato alcuni utenti, il falso WhatsApp risultava ancora scaricabile. La rimozione è arrivata solo dopo.

Ed è proprio questo il punto più delicato: il tempo. Un’app che copia nome, icona e grafica di un servizio usato da miliardi di persone può finire su moltissimi telefoni in fretta, soprattutto se intercetta utenti meno attenti o abituati a fidarsi del primo risultato mostrato nello store. A quel punto, il rischio è già concreto.

Risultati sponsorizzati: così il clone poteva ingannare gli utenti

A rendere la vicenda ancora più insidiosa, secondo le segnalazioni, sarebbe stata la presenza del WhatsApp falso anche tra i risultati sponsorizzati del Play Store. Un dettaglio pesante: chi cerca “WhatsApp” spesso tocca il primo risultato in alto, senza andare oltre, convinto di trovarsi davanti all’app ufficiale.

Un utente valuta l’installazione di un’app di messaggistica dallo store, un gesto che può nascondere rischi di cloni e truffe.

Il meccanismo è semplice. Si apre lo store, si scrive il nome dell’app, si preme su “installa”. Se in cima compare una copia fatta bene, con la stessa icona verde e una descrizione credibile, l’errore diventa più facile. Ancora di più sugli smartphone usati da persone anziane o da utenti poco pratici.

Su Reddit, alcuni hanno raccontato di essersi accorti dell’anomalia solo dopo aver guardato meglio la pagina dell’app. “Sembrava quella vera”, è il senso di diversi commenti. La somiglianza grafica, insomma, bastava a ingannare uno sguardo veloce. Pochi secondi. A volte sono sufficienti.

Sviluppatore, download e dettagli copiati: gli indizi nella scheda

La scheda del clone di WhatsApp, secondo quanto riportato, riprendeva diversi elementi dell’app autentica: icona, screenshot, descrizione e impostazione grafica. A prima vista, quindi, la differenza non era immediata, soprattutto per chi non controlla il nome dello sviluppatore prima di scaricare.

Il primo campanello d’allarme era proprio lì. Al posto di Meta, l’azienda proprietaria di WhatsApp, compariva il nome “Agment Assets sallu”. Una dicitura sconosciuta, poco credibile, che avrebbe dovuto far sorgere qualche dubbio. Ma è anche uno di quei dettagli che molti utenti, nella pratica, non guardano.

C’era poi il numero di installazioni. I 500.000 download del falso WhatsApp potevano sembrare tanti per un’app qualunque, ma erano lontanissimi dai numeri dell’app ufficiale, che sul Play Store conta installazioni nell’ordine dei miliardi. Anche questo confronto poteva aiutare a distinguere la copia dall’originale.

Resta da capire quale fosse il reale scopo dell’app contraffatta. Nel materiale disponibile non emergono dettagli tecnici verificati su eventuali funzioni dannose, raccolta di dati o attività nascoste. In casi simili, però, gli esperti di sicurezza invitano alla prudenza: disinstallare subito l’app sospetta, controllare i permessi concessi e, se serve, cambiare le credenziali dei servizi più sensibili.

Dopo il falso Chrome, nuovi dubbi sui controlli del Play Store

Il caso del WhatsApp falso arriva poco dopo un episodio simile che aveva coinvolto un finto Chrome, arrivato a superare le 100.000 installazioni prima della rimozione. Due vicende ravvicinate, con dinamiche molto simili, che riportano al centro il tema dei controlli di Google sulle app pubblicate nel Play Store.

Lo store di Android prevede verifiche automatiche e revisioni, ma questi casi mostrano come copie ben confezionate possano comunque passare, almeno per un certo periodo. E quando in gioco ci sono marchi molto noti — WhatsApp, Chrome, servizi usati ogni giorno — anche poche settimane online possono bastare per arrivare a centinaia di migliaia di download.

Google, secondo quanto risulta, ha rimosso l’app dopo le segnalazioni. Resta però aperta la questione dei tempi di intervento. La fiducia nello store ufficiale è uno dei punti forti dell’ecosistema Android; se un’app contraffatta riesce a restare visibile per settimane, magari anche tra i risultati sponsorizzati, quella fiducia viene messa alla prova.

Per gli utenti la regola resta semplice, anche se spesso dimenticata: controllare sempre lo sviluppatore, leggere bene la scheda, guardare il numero di download e diffidare delle app che imitano servizi famosi senza indicare l’azienda corretta. Una verifica di dieci secondi può evitare problemi molto più lunghi da risolvere.