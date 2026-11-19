Quando manca la corrente, scegliere tra una power bank potente e una piccola centrale elettrica portatile può determinare quali dispositivi rimarranno utilizzabili in casa.

Un blackout domestico causato da un temporale o da un guasto può spegnere router, computer e illuminazione proprio quando servono di più. Per tenere in carica lo smartphone, spesso basta una batteria tascabile; per alimentare diversi apparecchi per ore, invece, occorre valutare la capacità in Wh e la potenza disponibile. La scelta migliore dipende quindi dai consumi reali, dall’autonomia richiesta e dal budget, non solo dalle dimensioni della batteria.

Power bank e power station: le differenze che contano davvero in emergenza

La power bank nasce per ricaricare dispositivi elettronici tramite porte USB: smartphone, tablet, auricolari e, nei modelli con USB-C Power Delivery, anche alcuni notebook. È piccola, costa abbastanza poco e si può tenere in un cassetto, nello zaino o in auto.

La power station, invece, è qualcosa di più vicino a una piccola riserva di corrente: ha una batteria più capiente, un sistema di gestione dell’energia e spesso anche prese AC, simili a quelle di casa, oltre a uscite USB e 12 volt. La differenza, nella pratica, è tutta qui. Una power bank può tenere acceso il telefono durante un’interruzione di corrente. Una centrale elettrica portatile, se scelta con la giusta capacità, può alimentare anche un router, una lampada LED, un computer e, in alcuni casi, un piccolo frigorifero.

“Non bisogna pensare di far funzionare tutta l’abitazione”, spiegano in genere i tecnici del settore energia: prima si decide cosa è davvero indispensabile, poi si guarda la batteria.

Dai mAh ai Wh: come calcolare l’autonomia reale dei dispositivi essenziali

Il dato da guardare non è soltanto quello in mAh, spesso scritto in grande sulle confezioni, ma soprattutto quello in Wh, cioè wattora: è il valore che dice quanta energia è davvero disponibile. Una power bank da 20.000 mAh, con celle da 3,7 volt, contiene in teoria circa 74 Wh; una da 30.000 mAh arriva a circa 111 Wh, mentre una da 50.000 mAh si aggira intorno a 185 Wh. Sono numeri utili, ma restano valori nominali: durante la ricarica una parte dell’energia si perde tra conversione e trasferimento.

Una power station da 500 Wh offre già un margine ben diverso. Un modello da 1.000 Wh può reggere più apparecchi, sempre rispettando i limiti dell’inverter.

Un esempio: un router da 10 watt può restare acceso molte ore, una lampada LED da 5 watt ancora di più. Un notebook da 60 watt accorcia i tempi, mentre un frigorifero va valutato con attenzione, anche per il picco di avvio del compressore. Bollitori, phon e stufe elettriche sono un altro discorso: spesso superano i 1.000 watt. Consumano tanto, e lo fanno in fretta.

Costi, limiti e scelta finale: la riserva energetica giusta per ogni abitazione

Sul prezzo la differenza si vede subito. Una power bank da 20.000 mAh può costare indicativamente tra 20 e 50 euro; i modelli da 30.000 o 50.000 mAh salgono spesso tra 40 e 100 euro. Una power station da 250-300 Wh parte in genere da circa 150-300 euro, una da 500 Wh può arrivare a 250-450 euro, mentre una da 1.000 Wh si trova spesso tra 400 e 800 euro, a seconda di marca, batteria e potenza dell’inverter.

Prima di comprare, però, conviene controllare capacità in Wh, potenza continua e di picco, tipo di batteria — le LiFePO4 sono molto diffuse per durata e stabilità — e uscite disponibili. Chi lavora da casa dovrebbe valutare anche un UPS, perché entra in funzione rapidamente quando manca la corrente e protegge computer e apparecchi delicati, anche se non sempre offre molta autonomia.

Per molte abitazioni la soluzione più equilibrata è doppia: una power bank sempre carica per telefoni e piccoli dispositivi, più una centrale portatile da almeno 500 Wh per luci, modem e computer. Senza improvvisare collegamenti all’impianto di casa: per quelli serve personale qualificato.