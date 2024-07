Perdi spesso chiavi e portafogli: Samsung Galaxy SmartTag2 è la soluzione (-33%!)

Il Samsung Galaxy SmartTag2 si distingue come un localizzatore avanzato dotato di funzioni ottimizzate per garantire una lunga durata e resistenza. Grazie alla batteria ottimizzata, offre un’autonomia fino a 500 giorni, con la possibilità di estenderla fino al 40% grazie alla modalità Risparmio energetico. Questo assicura che i tuoi oggetti siano sempre sotto controllo senza preoccuparti della ricarica frequente.

Il design del Galaxy SmartTag2 è progettato per essere resistente e pratico grazie alla classificazione IP67, che lo rende resistente alla polvere e all’acqua. È quindi ideale per essere un compagno di viaggio affidabile che può affrontare diverse condizioni ambientali senza problemi.

Utilizzando la modalità Smarrito, l’NFC (Near Field Communication) del Galaxy SmartTag2 permette di mostrare le informazioni di contatto registrate e un messaggio sullo smartphone di chi lo trova, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato. Questo rende il recupero degli oggetti smarriti più facile e veloce.

Inoltre, attivando la modalità Naviga, è possibile utilizzare la funzione Cerca nelle vicinanze per ricevere indicazioni passo-passo per trovare l’oggetto, oppure far suonare il Galaxy SmartTag2 per individuarlo facilmente tramite un segnale acustico. Queste caratteristiche rendono il Samsung Galaxy SmartTag2 una scelta ideale per coloro che desiderano un localizzatore affidabile e versatile per proteggere e trovare i loro oggetti importanti.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy SmartTag2 viene scontato del 33% e viene venduto a 26,87€. Approfittane subito!