Perché tutti stanno sostiuendo le comuni torce con quelle laser

Il motivo è semplice: il loro fascio resta stretto e compatto anche a grande distanza, là dove una normale torcia LED tende ad allargarsi e a perdere forza.

Una torcia LEP — sigla di Laser Excited Phosphor, cioè fosforo eccitato da laser — è uno strumento a metà strada tra una torcia tradizionale e un puntatore laser. Ma attenzione: non spara un laser “nudo” verso l’esterno. La luce che si vede è luce bianca, prodotta all’interno della torcia con un sistema più controllato, pensato per ottenere un raggio molto stretto.

La differenza con una comune torcia LED si nota subito. Una torcia classica illumina bene ciò che sta vicino: un sentiero, un garage, l’interno di uno zaino. Fa luce larga, comoda, diffusa. Una torcia laser LEP, invece, fa l’opposto: rinuncia ad allargare il fascio per spingerlo molto più lontano. Non riempie lo spazio intorno, ma punta dritto in profondità, con una colonna di luce netta.

È una scelta precisa, non un difetto. Chi ha bisogno di luce ampia continuerà a preferire un buon LED. Chi invece deve individuare un punto a centinaia di metri, su un crinale o su una struttura alta, trova nella tecnologia LEP uno strumento diverso, meno comune, ma molto efficace quando la distanza diventa il problema principale.

Portata oltre il miglio: perché il fascio LEP resta così stretto

Il vero punto di forza di una torcia laser LEP è la portata. Alcuni modelli, secondo i dati dei produttori e i test del settore dell’illuminazione tecnica, possono proiettare luce per oltre un miglio, cioè più di 1,6 chilometri. Il dato, però, va capito bene: non significa illuminare tutto come fosse giorno, ma riuscire a rendere visibile un punto lontano con un fascio ancora riconoscibile.

Una torcia a fascio molto concentrato illumina a lunga distanza in un ambiente esterno al crepuscolo.

La spiegazione sta nella divergenza del fascio. In una LEP il raggio può uscire dalla testa della torcia con un’apertura di uno o due gradi. Una torcia LED compatta, invece, spesso resta su valori molto più larghi, attorno ai dieci gradi o anche oltre. In parole povere: la luce LED si apre presto, quella LEP resta raccolta.

Ed è qui che cambia l’uso sul campo. Da vicino una torcia LED può sembrare più pratica, perché illumina meglio pareti, terreno e oggetti attorno. Ma oltre una certa distanza, in spazi aperti e senza ostacoli, il fascio della torcia LEP mantiene forma e intensità percepita, mentre quello di molte torce tradizionali si disperde. Poco effetto scenico, molta fisica.

Dal soccorso in montagna alle torri: dove serve davvero una LEP

Gli usi più concreti delle torce laser LEP riguardano il soccorso, la sicurezza e le verifiche tecniche. Le squadre di soccorso in montagna e gli operatori in mare possono usarle per individuare persone o punti di riferimento a grande distanza, soprattutto quando il terreno è aperto e conta più vedere in profondità che illuminare ai lati.

Anche reparti di polizia e unità militari le usano, in genere, per illuminare un obiettivo da lontano o per mandare segnali visivi tra due posizioni separate. “Serve quando devi far capire dove guardare, non quando devi illuminare una stanza”, dicono spesso gli operatori del settore. Una frase semplice, che spiega bene sia il limite sia il vantaggio di questo strumento.

C’è poi un impiego meno conosciuto, ma molto pratico: le ispezioni industriali. I tecnici che lavorano su tralicci, torri per telecomunicazioni o strutture ad alta tensione possono controllare da terra dettagli molto in alto, evitando di salire solo per una prima verifica visiva. Per escursionisti e campeggiatori, invece, una torcia LEP può servire a segnalare la propria posizione o a inviare un SOS notturno. Va però usata con prudenza: mai puntarla verso persone, veicoli o velivoli.

Dentro la torcia: così il laser diventa luce bianca focalizzata

Il funzionamento di una torcia LEP ricorda, nel principio, quello di alcuni fari laser usati sulle auto. Nella testa della torcia c’è una sorgente laser, di solito blu. Ma quel laser non viene mandato direttamente fuori: colpisce una piccola piastra di materiale fosforescente.

Questa piastra può essere fatta di granato di ittrio e alluminio drogato con cerio, un cristallo sintetico capace di assorbire l’energia della luce blu e riemetterne una parte come luce gialla. L’unione tra il blu residuo e il giallo produce una luce bianca, che poi viene raccolta e indirizzata da un sistema di lenti.

Il punto decisivo è la dimensione ridotta della sorgente luminosa. Poiché il punto che emette luce è molto piccolo, le lenti riescono a raccogliere e “raddrizzare” il fascio con grande precisione. Una torcia LED, anche molto potente, parte da una superficie più ampia e tende quindi a produrre un fascio meno concentrato. Per questo la torcia laser LEP non sostituisce la torcia di tutti i giorni: fa un altro mestiere. Serve a vedere lontano, con un fascio stretto, quando è la distanza a fare la differenza.