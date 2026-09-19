Perché tutti stanno sostituendo la vecchia friggitrice ad aria con un modello in vetro

Non promettono di cambiare il modo di cucinare: puntano piuttosto su dettagli molto concreti, come la visibilità durante la cottura, la pulizia più semplice, una maggiore durata del cestello e contenitori più pratici nell’uso quotidiano. Una novità facile da capire, quasi di buon senso. Ma con qualche limite da valutare.

Le friggitrici ad aria in vetro lavorano come le air fryer già presenti in tante cucine: una resistenza scalda l’aria, una ventola la spinge nella camera di cottura e gli alimenti cuociono con poco olio, o anche senza. A cambiare è soprattutto la vasca: al posto del classico cestello in metallo con rivestimento antiaderente c’è un recipiente trasparente, spesso in vetro temperato o in materiali resistenti alle alte temperature.

Per chi usa già una air fryer tradizionale, quindi, non c’è molto da imparare: tempi, temperature e programmi restano simili, così come gli accessori più comuni, dalle griglie agli stampi in silicone. La vera differenza si sente nella vita di tutti i giorni: vedere meglio cosa succede, pulire prima, maneggiare un contenitore meno delicato. Il vetro, qui, non è solo una scelta estetica. Risponde a un’esigenza pratica: controllare meglio la cottura e avere una vasca meno soggetta all’usura superficiale.

Cottura sotto controllo senza aprire il cestello

Il vantaggio più immediato delle friggitrici ad aria con cestello in vetro è proprio questo: si vede il cibo mentre cuoce, senza dover estrarre il recipiente. Patate, verdure, pollo o pesce restano sotto gli occhi con uno sguardo veloce dal piano cucina, magari mentre si apparecchia la tavola. Nei modelli tradizionali, invece, per controllare la doratura bisogna spesso aprire il cassetto. Un gesto banale, certo, ma ogni apertura interrompe il calore e può allungare un po’ i tempi, soprattutto se ripetuta più volte.

Una friggitrice ad aria con contenitore in vetro che permette di controllare la cottura delle verdure senza aprire il cestello.

Con il vetro trasparente si apre solo quando serve davvero: per mescolare, scuotere il cestello o girare gli alimenti. È anche una soluzione diversa dalle finestrelle comparse negli ultimi anni su alcune friggitrici ad aria in metallo: qui non si guarda da una piccola apertura frontale, ma attraverso l’intero contenitore. Una differenza che pesa, soprattutto per chi cucina porzioni piccole e vuole evitare cibi troppo asciutti o dorature eccessive.

Pulizia più semplice, più durata e meno pensieri sui rivestimenti

Un altro punto forte riguarda la pulizia della friggitrice ad aria. Il vetro, rispetto a molti cestelli metallici sagomati, ha in genere meno scanalature, meno bordi interni e meno punti in cui grasso e residui possono restare attaccati. Con acqua calda, detersivo per piatti e una spugna non abrasiva, il recipiente torna pronto in pochi minuti; molti modelli, inoltre, possono andare in lavastoviglie.

C’è poi il tema della durata. I cestelli tradizionali usano spesso un rivestimento antiaderente, comodo per non far attaccare gli alimenti, ma esposto a graffi e usura. È lo stesso problema di padelle e teglie: dopo mesi o anni, soprattutto con utensili metallici o lavaggi troppo energici, la superficie può rovinarsi. Il cestello in vetro non ha bisogno dello stesso trattamento. Questo non vuol dire che il cibo non possa mai attaccarsi, perché dipende da ingredienti e temperatura, ma elimina una delle parti più delicate dell’elettrodomestico.

In più, il contenitore può servire anche per conservare gli avanzi: basta coprirlo con pellicola, alluminio o un coperchio compatibile e metterlo in frigorifero. Alcuni produttori, come Ninja con la linea Crispi, hanno già puntato su questa doppia funzione, con basi e coperchi pensati sia per proteggere il piano di lavoro sia per conservare gli alimenti. Meno travasi, meno stoviglie, meno tempo al lavello.

Capienza e prezzo: il vero nodo prima dell’acquisto

Il limite principale delle friggitrici ad aria in vetro, oggi, è il rapporto tra capacità e prezzo. A parità di costo, molti modelli con cestello trasparente offrono meno spazio rispetto alle versioni tradizionali in metallo. Un esempio citato dal mercato europeo è la Ninja CRISPi da 3,8 litri, proposta attorno ai 129 euro su Amazon, mentre diversi modelli classici nella stessa fascia arrivano a 5 o 6 litri.

Le versioni più grandi ci sono, ma costano di più: la Ninja CRISPi Pro XL, con capacità dichiarata di 5,7 litri, viene indicata attorno ai 229 euro, più di molte air fryer XXL convenzionali. Anche marchi più economici, come Create, propongono modelli in vetro da circa 4,2 litri vicino ai 100 euro: interessanti, ma non sempre sufficienti per famiglie numerose. Per una o due persone, o per chi usa la friggitrice ad aria come aiuto al forno, il formato può bastare. Per quattro commensali, invece, la capienza diventa decisiva.

Convengono davvero quando si cerca un elettrodomestico facile da pulire, controllabile a vista e meno legato ai rivestimenti interni; meno, almeno per ora, se l’obiettivo è cucinare grandi quantità spendendo poco. Il mercato però si sta muovendo. Come accaduto con le prime friggitrici ad aria tradizionali, prezzi e capacità potrebbero cambiare con la diffusione dei nuovi modelli. Se il vetro riuscirà a unire praticità, resistenza e volumi più generosi, potrebbe davvero diventare il prossimo standard nelle cucine di casa.