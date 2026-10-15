Perché tutti stanno comprando le prese di casa con la tecnologia Matter

Le prese intelligenti stanno entrando in sempre più case, ma una nuova offerta rilancia una domanda: cosa le rende davvero utili rispetto ai modelli tradizionali?

Un set da quattro prese Matter propone un prezzo interessante nel mercato tedesco, attirando l’attenzione di chi vuole rendere più pratica la propria casa. La compatibilità con più piattaforme è uno dei motivi per cui se ne parla, anche se servono alcuni requisiti. Prima di acquistare, è bene capire cosa funziona davvero e quali limiti considerare.

Prezzo giù: quattro prese Matter a 44,95 euro

A far parlare è soprattutto il prezzo del set da quattro prese Matter: 44,95 euro invece di 79,96 euro, con uno sconto del 44%. Tradotto: poco più di undici euro a presa, spedizione esclusa. Nel mercato della casa connessa non è poco, perché gli adattatori dei marchi più conosciuti spesso costano di più, soprattutto quando funzionano con più piattaforme.

Secondo Computer Bild, chi non cerca per forza un nome famoso ma vuole prese smart economiche per controllare luci, piccoli elettrodomestici o dispositivi da salotto trova qui un’offerta concreta. Il vantaggio è immediato: con quattro adattatori si interviene su più stanze senza cambiare lampade o apparecchi. Si inserisce la presa, si collega il dispositivo, si fa l’abbinamento. Fine.

Matter fa la differenza: Alexa, Apple Home, Google Home e SmartThings insieme

Il vero motivo per cui queste prese intelligenti Matter stanno finendo nelle liste della spesa è la compatibilità con Matter, lo standard pensato per far parlare tra loro ecosistemi diversi. I Tink Basics Matter Smart Plug, secondo quanto indicato dal rivenditore e da Computer Bild, possono essere collegati ad Amazon Alexa, Apple Home, Google Home e Samsung SmartThings. Senza obbligare l’utente a scegliere un solo sistema.

È un vantaggio pratico, più che da scheda tecnica. Chi usa iPhone può passare da Apple Casa. Chi ha uno speaker Echo può comandare tutto con Alexa. Chi è già dentro l’universo Google può usare Google Home. L’abbinamento avviene con un QR code, poi la presa accende o spegne ciò che è collegato anche con un comando vocale: “accendi la piantana”, “spegni il televisore”, “avvia la macchina del caffè alle 7”. Roba di tutti i giorni, non prove da laboratorio.

Contano anche le automazioni. Una presa smart può accendere una lampada al tramonto, spegnere un ventilatore dopo un’ora o dare corrente alla macchina del caffè quando suona la sveglia. Piccole abitudini domestiche, certo. Ma in una casa piena di prodotti di marche diverse possono fare la differenza.

Prima di comprare: Smart Life, controllo da remoto e controller Matter

Ci sono però alcuni limiti delle prese Matter da sapere. Chi non ha una centrale compatibile può usare le funzioni base tramite Wi-Fi e app Smart Life: accensione, spegnimento e impostazioni essenziali. Per avere davvero il controllo da fuori casa e un collegamento più completo con Matter serve invece un controller Matter o un Thread Border Router, in base alla configurazione della casa.

In altre parole, la presa da sola non fa miracoli se in casa non c’è già una minima base smart. Un Apple HomePod mini, un hub compatibile, alcuni smart speaker o dispositivi recenti possono fare da ponte, ma conviene controllare prima di cliccare su “acquista”. L’idea resta forte: rendere intelligenti oggetti normali senza sostituirli. Però, come spesso succede nella domotica, la compatibilità funziona davvero bene quando l’ecosistema di casa è già un po’ in ordine.

L’offerta citata riguarda il mercato tedesco: il prezzo promozionale, la disponibilità e le condizioni di spedizione non sono automaticamente applicabili agli acquisti effettuati dall’Italia.