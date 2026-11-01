Perché tutti stanno comprando le power station, le “super power bank” che tengono accesi i dispositivi per giorni senza corrente

A spingere gli acquisti ci sono le raccomandazioni dell’Ue sull’autosufficienza e il ricordo delle interruzioni elettriche che nel 2025 hanno colpito Spagna, Portogallo e parte della Francia meridionale. Nate per camper, campeggio e vita all’aperto, queste batterie sono entrate in casa: vicino al router, alla torcia, ai cavi tenuti “per ogni evenienza”. Non fanno miracoli. Ma, se la corrente salta, possono tenere accesi i dispositivi davvero essenziali.

Una power station portatile è, in parole semplici, una batteria capiente chiusa in un contenitore con maniglia, prese USB, attacchi per auto e uscite simili a quelle di casa. Non va confusa con una normale power bank, buona per ricaricare il telefono un paio di volte. Qui si parla di apparecchi capaci di alimentare un notebook, un modem, qualche luce a Led e, nei modelli più grandi, anche piccoli elettrodomestici.

Il successo arriva da più fronti: la paura per la tenuta delle reti elettriche, il calo dei prezzi delle batterie e la diffusione dei modelli con celle LiFePO4, al litio ferro fosfato, considerate più stabili e più durature nell’uso quotidiano. Anche i numeri lo confermano: secondo le stime riportate dagli operatori del settore, il mercato mondiale delle power station portatili è passato da circa 4,6 miliardi di dollari nel 2025 a 4,91 miliardi nel 2026.

Non un’esplosione, ma una crescita costante. “Prima le chiedevano quasi solo camperisti e tecnici”, raccontano alcuni rivenditori specializzati. “Ora arrivano famiglie che vogliono tenere acceso almeno il modem”.

La spinta dell’Europa: le 72 ore di autosufficienza entrano nelle case

La spinta è arrivata anche da Bruxelles. Il 26 marzo 2025 la Commissione europea ha presentato la strategia per un’Unione della preparazione, invitando i cittadini a organizzarsi per restare autonomi almeno 72 ore in caso di crisi, emergenze o interruzioni dei servizi. Nella lista degli oggetti consigliati ci sono acqua, cibo, medicinali, una torcia, batterie di scorta, una radio a pile o a dinamo e anche un power bank.

Una power station portatile alimenta lampada, router e computer in salotto, esempio di backup domestico anti-blackout.

Alcuni Paesi sono andati oltre: in Svezia si consiglia di prepararsi per almeno una settimana, mentre in Germania l’Ufficio federale per la protezione della popolazione parla di dieci giorni di autosufficienza. Nel Regno Unito, a ottobre, la campagna “Be Ready” ha invitato le famiglie a tenere scorte per tre giorni. Messaggi diversi, ma la direzione è la stessa: saper affrontare qualche giorno difficile senza farsi prendere dal panico.

Poi c’è il precedente che molti hanno ancora in mente. Il 28 aprile 2025 un blackout esteso ha colpito Spagna, Portogallo e parte della Francia meridionale, lasciando milioni di persone senza elettricità. In pochi minuti si sono fermati treni, ascensori, linee telefoniche e trasmissioni radio. Da quel momento, per molti, una batteria domestica di emergenza ha smesso di sembrare un accessorio da campeggio ed è diventata una precauzione concreta.

Autonomia reale: Wh, W e dispositivi da tenere accesi

Per scegliere una power station bisogna capire due dati che spesso vengono confusi nelle schede tecniche. I wattora (Wh) indicano quanta energia può immagazzinare la batteria. I watt (W) dicono invece quanta potenza riesce a erogare in quel momento. Detto in modo pratico: i Wh fanno capire “quanto dura”, i W dicono “che cosa regge”.

Un modello da circa 288 Wh può bastare per ricaricare telefoni, tenere acceso un router, alimentare un computer portatile e qualche luce a basso consumo. Per un frigorifero, o per un’interruzione più lunga, servono capacità maggiori, di solito da 1.000 Wh in su. Anche in quel caso, però, conta il consumo reale degli apparecchi collegati: più assorbono, più in fretta la batteria si scarica.

L’idea dei “giorni senza corrente” va quindi presa con prudenza. Una power station da 1 kWh può garantire diverse ore di autonomia se alimenta solo alcuni dispositivi scelti, ma non può sostituire la rete elettrica di casa. Se si collega una parte dell’abitazione, l’autonomia tipica può andare dalle 3 alle 12 ore, a seconda dei carichi. I giorni diventano più realistici solo limitandosi a smartphone, luci Led e modem, oppure aggiungendo un pannello solare.

Prezzi, pannelli solari e sicurezza: cosa guardare prima di comprare

I prezzi sono scesi e l’offerta si è allargata. Oggi una power station portatile può costare, in linea di massima, da 200 a 2.000 euro, secondo capacità, potenza in uscita, qualità delle celle e numero di prese. Un impianto fotovoltaico domestico con accumulo, per fare un confronto, parte spesso da cifre intorno agli 8.000 euro, anche se si tratta di soluzioni diverse per funzione e prestazioni.

Molti modelli possono essere collegati a un pannello solare portatile: una batteria da 1.000 Wh, con un pannello da 200 W, può ricaricarsi in circa 6-8 ore di sole pieno, in base all’esposizione e al rendimento dell’impianto. Così la power station non resta solo una riserva da consumare, ma può diventare un piccolo sistema di continuità per i dispositivi essenziali. Su diversi modelli c’è anche la funzione EPS: quando salta la corrente, la batteria rileva l’interruzione e passa all’alimentazione interna in tempi molto rapidi, quasi come un gruppo di continuità.

Utile per non perdere la connessione o il lavoro al computer. Ma non basta comprarla e dimenticarsene in un angolo. Gli incidenti segnalati riguardano soprattutto surriscaldamento, collegamenti sbagliati e accessori di bassa qualità. Meglio lasciare 15-20 centimetri di spazio libero intorno all’apparecchio, non coprire le ventole ed evitare adattatori improvvisati. Una batteria di emergenza, per servire davvero, va scelta con attenzione e usata con buon senso.