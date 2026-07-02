Perché tutti stanno attivando la modalità aereo sul telefono durante la ricarica?

Il motivo è semplice: quando lo smartphone è collegato al caricatore e taglia buona parte delle connessioni, consuma meno energia mentre si ricarica. Un accorgimento alla portata di tutti, utile soprattutto quando il tempo è poco, rilanciato negli ultimi giorni da diversi portali di tecnologia anche sulla base delle indicazioni diffuse da Yup Charge.

Attivare il modo aereo prima di collegare il caricatore vuol dire mettere il telefono “a riposo”, almeno in parte. Lo smartphone interrompe la connessione alla rete mobile, di solito spegne Wi-Fi e Bluetooth e riduce alcune attività che continuano a girare anche a schermo spento: notifiche, sincronizzazioni, ricerca del segnale, aggiornamenti delle app.

È qui che nasce il vantaggio. Un telefono acceso, anche lasciato sul comodino alle 23.40, non sta mai davvero fermo: controlla messaggi, cerca celle telefoniche, riceve avvisi, tiene aperti servizi in background. Con il telefono isolato dalle reti, una parte maggiore dell’energia che arriva dal caricatore finisce nella batteria, invece di essere consumata nello stesso momento dal dispositivo.

Che cosa disattiva davvero il modo aereo durante la ricarica

Secondo Yup Charge, ricaricare con la modalità aereo attiva può accorciare i tempi fino al 25%. È una stima interessante, ma non va presa come una regola fissa. Il risultato cambia in base al modello, alla capacità della batteria, alla potenza dell’alimentatore, allo stato del cavo e anche al numero di app che restano attive. Su uno smartphone moderno con ricarica rapida, il vantaggio si nota soprattutto all’inizio, quando si cerca di passare in pochi minuti dal 10 al 40% prima di uscire.

Nell’ultima parte della ricarica, invece, l’effetto può essere meno evidente: molti dispositivi rallentano vicino all’80 o al 100% per proteggere la batteria. In sostanza, non fa miracoli, ma aiuta. E qualche minuto, in certe situazioni, può bastare.

Il punto non è solo la velocità. Usare il modo aereo durante la ricarica può ridurre anche lo stress del telefono, perché limita il lavoro dei moduli radio e delle app che scambiano dati mentre la batteria si riempie. Meno attività significa, di solito, meno consumo interno. E meno consumo interno vuol dire anche meno calore.

Proprio il calore è uno dei fattori che pesano di più sull’invecchiamento delle batterie agli ioni di litio, montate nella gran parte degli smartphone in commercio. Per questo Apple e Samsung, nelle pagine di supporto, invitano da tempo a evitare temperature troppo alte durante l’uso e la ricarica. Non serve trasformare ogni ricarica in una procedura da laboratorio: basta non lasciare il telefono sotto il sole, dentro l’auto o coperto da tessuti pesanti mentre è attaccato alla presa.

Quando conviene usarlo e quali funzioni si perdono mentre il telefono è isolato

La modalità aereo conviene soprattutto quando bisogna recuperare energia in fretta: prima di prendere un treno, durante una pausa in ufficio, in aeroporto o mentre si prepara la borsa al mattino. Serve meno, invece, se il telefono resta in carica tutta la notte o se si usa un alimentatore potente e certificato, già capace di garantire una ricarica rapida e controllata. C’è però un aspetto pratico da tenere presente.

Con il modo aereo attivo, il telefono non riceve chiamate tradizionali, SMS e notifiche tramite rete mobile; anche WhatsApp, email e app di messaggistica restano ferme se non si riattiva manualmente il Wi-Fi. Alcuni smartphone permettono di accendere il Wi-Fi in modalità aereo, ma così una parte del risparmio energetico si perde. Dipende dal momento: se si aspetta una telefonata urgente, meglio evitare. Se invece servono venti minuti di ricarica senza distrazioni, resta uno dei trucchi più semplici da usare.