Perché tutti dovrebbero scollegare sempre la TV dalla presa

Il motivo è semplice: i televisori connessi di oggi somigliano sempre più a piccoli computer e, anche dopo lo spegnimento con il telecomando, possono lasciare in memoria processi temporanei.

Quando si preme il tasto rosso del telecomando, la smart TV sembra spenta. Ma spesso non lo è del tutto. In molti modelli restano in attesa servizi di rete, app in background, memoria temporanea e funzioni per la riaccensione rapida. Così, dopo settimane di uso quotidiano tra Netflix, YouTube, piattaforme streaming e magari una Apple TV 4K collegata via Hdmi, il televisore può cominciare a perdere colpi.

L’app si apre con ritardo, il menu va a scatti, il passaggio da una sorgente all’altra diventa lento. A volte l’applicazione si chiude da sola, senza spiegazioni. Non è detto che ci sia un guasto, né che serva subito l’assistenza: spesso, come spiegano le pagine di supporto dei produttori, il problema riguarda la cache della smart TV o processi rimasti attivi troppo a lungo. In pratica, è lo stesso principio del computer che si blocca e riparte dopo un riavvio.

Power cycle in 30 secondi: come svuotare la cache della smart TV

La soluzione più rapida si chiama power cycle. In parole povere, è un riavvio completo del televisore. Si spegne la smart TV con il telecomando, si stacca la spina dalla presa e si aspetta almeno 30 secondi prima di ricollegarla. Solo a quel punto si riaccende e si controlla se app e menu tornano a funzionare meglio. Samsung, nelle sue indicazioni di supporto, suggerisce questo passaggio quando il televisore è lento o non risponde come dovrebbe.

Scollegare la spina della smart TV per qualche minuto può aiutare a risolvere rallentamenti e blocchi delle app.

Togliendo corrente, infatti, si forza una ripartenza “da zero” e si cancellano dati temporanei rimasti in memoria. Account, password, app scaricate e impostazioni personali non vengono eliminati: non è un reset di fabbrica. Attenzione solo a non staccare il cavo mentre è in corso un aggiornamento o mentre il televisore sta completando una procedura. In quel caso, meglio aspettare.

Quando aspettare di più prima di riattaccare la spina

I 30 secondi sono una regola pratica, ma non valgono sempre allo stesso modo. Alcuni produttori indicano tempi più lunghi. Sony, per determinati modelli, consiglia di attendere da uno a cinque minuti prima di reinserire la spina nella presa. Dipende dal tipo di alimentazione, dal sistema operativo e da come il televisore gestisce la memoria interna.

Chi usa una ciabatta multipresa dietro al mobile tende spesso a spegnere tutto insieme: TV, soundbar, console, decoder. Si può fare, ma se il problema riguarda solo la smart TV, conviene scollegare quella e lasciare fermi gli altri dispositivi. Così è più facile capire se il rallentamento nasce dal televisore o da qualcosa collegato. Dopo il riavvio completo, poi, la prima accensione può essere un po’ più lenta. Non è un cattivo segno: il sistema sta caricando tutto da capo, invece di ripartire dallo standby.

Aggiornamenti software e manutenzione: cosa fare se i blocchi continuano

Scollegare la smart TV dalla presa non deve diventare un rito quotidiano. È un intervento semplice, utile quando compaiono blocchi, lentezze o app instabili, non una cosa da fare ogni sera. Se però il problema si ripresenta spesso, il passo successivo è controllare nelle impostazioni se c’è un aggiornamento software disponibile. Produttori come Samsung, Philips e altri marchi ricordano nelle guide di supporto che un firmware aggiornato può migliorare stabilità, compatibilità delle app e sicurezza.

In molti casi l’aggiornamento parte da solo, ma non sempre: se il Wi-Fi è debole o il televisore è rimasto a lungo scollegato da internet, può servire avviarlo manualmente. Se anche dopo power cycle e aggiornamento i rallentamenti restano, vale la pena controllare le singole app: alcune possono richiedere una reinstallazione, altre funzionano male sui modelli più datati. Il reset alle impostazioni di fabbrica resta l’ultima opzione. Prima, meglio provare dalla presa: spesso la soluzione è proprio lì, dietro il mobile.