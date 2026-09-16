Perché tutti dovrebbero fare la calibrazione della batteria sullo smartphone

In questi casi può servire una calibrazione della batteria: si può fare a casa, con un caricabatterie originale o certificato, ma senza esagerare. Portare spesso a zero una batteria agli ioni di litio la mette sotto stress. Quindi la regola è semplice: si interviene solo quando ci sono segnali chiari.

La batteria dello smartphone, quasi sempre agli ioni di litio, non comunica al telefono un dato diretto e infallibile sull’energia rimasta. Il sistema si affida a un controller interno, che stima la capacità residua in base ai cicli di carica e scarica: quando la batteria arriva al massimo, segna il 100%; quando si esaurisce, segna lo 0%. Con il tempo, però, questa stima può sballare. Succede soprattutto nell’uso di tutti i giorni: una ricarica a metà giornata, lo smartphone staccato all’80%, poi di nuovo al 40% e ancora alla presa, magari in auto o sulla scrivania.

Nulla di anomalo, anzi: le ricariche parziali spesso stressano meno la batteria rispetto alle scariche profonde. Ma, ripetute per mesi, possono confondere il software. In pratica, il telefono “perde il conto”. La calibrazione serve proprio a questo: non rigenera la batteria, non recupera la capacità persa e non ripara celle danneggiate. Riallinea, più semplicemente, la percentuale mostrata sullo schermo con lo stato reale della batteria. Una differenza importante, soprattutto se il display indica ancora il 15% e il dispositivo si spegne senza avvertire.

I segnali da non ignorare: spegnimenti improvvisi e cali anomali

Il primo segnale è lo spegnimento improvviso dello smartphone quando l’indicatore mostra ancora carica, magari il 10 o il 20%. Capita spesso la sera: il telefono sembra poter arrivare fino a notte, poi si spegne durante una chiamata, una chat o mentre si usa il navigatore. A quel punto non è solo un fastidio, soprattutto se si è fuori casa. Un altro campanello d’allarme è il calo rapido della percentuale di batteria subito dopo una ricarica completa. Si stacca il telefono al 100% e dopo pochi minuti è già al 92 o all’85%, senza un uso pesante, senza giochi aperti, senza video in streaming.

Uno smartphone collegato al caricabatterie mostra un livello di batteria basso, tema della calibrazione dell’indicatore di carica.

Le cause possono essere diverse: app attive in background, temperatura alta, batteria invecchiata. Ma se il comportamento è irregolare, e non sempre uguale, la lettura della carica potrebbe essere sbagliata. Diverso è il caso di un’autonomia calata in modo stabile negli anni. Dopo centinaia di cicli, una batteria agli ioni di litio perde parte della sua capacità: è normale, come indicano anche i principali produttori nelle pagine di assistenza. In quel caso la calibrazione può rendere più precisa la percentuale, ma non farà tornare il telefono come nuovo.

La procedura corretta: carica completa, scarica controllata e riavvio

Per fare la calibrazione della batteria non servono app esterne né strumenti particolari. Si parte caricando completamente lo smartphone, fino al 100%. Meglio usare un caricabatterie affidabile e lasciare il telefono tranquillo durante la carica: niente giochi, niente video lunghi, niente app che lo fanno scaldare.

Una volta raggiunta la carica completa, si usa il telefono normalmente fino allo spegnimento automatico. Non bisogna forzare la scarica con applicazioni pesanti o tenere lo schermo acceso senza motivo: basta arrivare allo zero in modo controllato. Se, dopo essersi spento, il telefono si riaccende ancora per pochi secondi, si può aspettare che si spenga di nuovo. A quel punto il sistema ha un riferimento più chiaro del livello minimo. Poi lo smartphone spento va collegato alla corrente e lasciato caricare fino al 100%, possibilmente senza interruzioni.

Quando la carica è completa, si scollega il cavo e si riavvia il dispositivo. Se dopo il riavvio l’indicatore non mostra il 100%, si può ricollegare per qualche minuto, fino al completamento. Un ultimo riavvio può aiutare a stabilizzare la lettura. Fine: la procedura non va ripetuta più volte di seguito.

Quando evitare la calibrazione per non accorciare la vita della batteria

La calibrazione dello smartphone non deve diventare una manutenzione mensile. Scaricare spesso la batteria fino allo zero, alla lunga, può ridurne la capacità massima. Le batterie agli ioni di litio lavorano meglio quando non vengono portate continuamente agli estremi: sempre al 100% per molte ore o sempre allo 0%. Anche per questo molti produttori hanno introdotto funzioni di ricarica più attente alla durata della batteria, pensate per limitarne lo stress. Meglio quindi evitare la calibrazione se il telefono funziona bene e l’indicatore è coerente con l’uso quotidiano.

Non serve farla “per sicurezza”, né dopo ogni aggiornamento software. Ha senso solo davanti a percentuali di carica errate, spegnimenti anomali o salti evidenti dell’indicatore, dopo aver escluso cause più comuni: app troppo energivore, luminosità alta, segnale debole, temperature estreme o batteria ormai usurata. Se il problema resta anche dopo una calibrazione fatta correttamente, la causa può essere hardware. In quel caso conviene controllare lo stato della batteria dalle impostazioni, quando il sistema lo permette, oppure rivolgersi all’assistenza del produttore.

Una batteria imprecisa può essere solo letta male dal software; una batteria gonfia, che scalda o dura pochissimo, invece, va trattata con cautela. E lì non c’è calibrazione che tenga.