Perché sullo schermo del tuo telefono Samsung compare un piccolo puntino lampeggiante?

Di solito è il sensore di prossimità che entra in azione: misura la distanza tra telefono e volto, spegne il display e impedisce tocchi involontari. Succede soprattutto sui modelli più recenti, quelli con display full screen. Lo chiarisce anche Samsung nelle sue indicazioni di supporto: nella maggior parte dei casi è un comportamento normale.

Chi usa uno smartphone Samsung Galaxy può notare, nel corso di una chiamata, una piccola luce che lampeggia vicino al bordo superiore dello schermo. A volte si vede appena. Altre volte è più evidente, soprattutto al buio o quando si porta il telefono all’orecchio. È il momento in cui lavora il sensore di prossimità, il componente che fa spegnere automaticamente lo schermo mentre si parla.

Il motivo è semplice. Se il display restasse acceso durante una telefonata, guancia e orecchio potrebbero toccare lo schermo senza volerlo: chiudere la chiamata, attivare il vivavoce, aprire menu. Per evitarlo, il telefono riconosce quando è vicino al volto e blocca temporaneamente il pannello touch. Il puntino luminoso, quindi, non è una notifica nascosta, non indica una registrazione e non ha nulla a che fare con la fotocamera frontale.

Come riportano anche siti specializzati, tra cui BGR, molti utenti se ne accorgono solo dopo aver cambiato modello. La domanda ricorre spesso nei forum di assistenza: “Perché vedo una lucina sul mio Galaxy?”. Nella maggior parte dei casi la risposta è molto meno allarmante del previsto: il telefono sta facendo esattamente ciò per cui è stato progettato.

Sensore di prossimità sotto lo schermo: come funziona la tecnologia a infrarossi

Il sensore di prossimità Samsung lavora con un sistema basato sull’emissione e la ricezione della luce, di solito tramite raggi infrarossi. Una parte del sensore manda il segnale luminoso, un’altra legge il riflesso degli oggetti vicini, come il viso o una mano. Da lì il telefono capisce la distanza e decide se spegnere o riaccendere lo schermo.

Durante una chiamata, un lieve puntino luminoso in alto sullo schermo può indicare l’attività del sensore di prossimità.

La luce che alcuni utenti vedono, dunque, non è un difetto del display. È una piccola traccia dell’attività del sensore, più visibile perché il componente si trova sotto il pannello. Samsung spiega che questo bagliore tenue può comparire su alcuni dispositivi con schermo esteso fino ai bordi, e lo considera normale.

C’è poi un particolare utile da sapere. Quando si usa il vivavoce o si parla con auricolari Bluetooth, il telefono non viene avvicinato al volto e non ha bisogno di spegnere lo schermo. In quei casi il puntino può non comparire e il display resta acceso. Non è un comportamento casuale: dipende da come viene gestita la chiamata.

Dai vecchi bezel ai display full screen: perché sui Galaxy più recenti si nota di più

Nei modelli più vecchi, come il Galaxy S8+ e altri telefoni con cornici più larghe, il sensore era spesso nascosto nella parte alta, sotto il cosiddetto bezel. L’utente difficilmente lo vedeva, perché il componente non stava sotto la parte attiva dello schermo. C’era, ma restava molto più discreto. Quasi invisibile.

Con l’arrivo dei display full screen, la costruzione degli smartphone è cambiata. Le cornici si sono assottigliate, i componenti sono stati spostati e diversi sensori sono finiti sotto il pannello, così da lasciare più spazio allo schermo. Su modelli come Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note 10 e sulle generazioni successive, il sensore può quindi trovarsi proprio sotto il display e diventare visibile quando si attiva.

È uno degli effetti del design moderno degli smartphone: più schermo davanti, meno spazio per nascondere tutto il resto. Così una funzione presente da anni diventa improvvisamente visibile. Non perché sia nuova, ma perché è cambiato il punto in cui lavora.

Problemi reali e verifiche da fare: pulizia, pellicole, Samsung Members e assistenza

Il fatto che il puntino lampeggiante sui Galaxy sia normale non significa che il sensore non possa dare problemi. Se lo schermo resta nero dopo una chiamata, non si riaccende quando il telefono viene allontanato dal viso o si comporta in modo strano, allora vale la pena fare qualche controllo. Il primo consiglio di Samsung è pulire la parte alta del display con un panno morbido.

Polvere, capelli, residui di sporco o elettricità statica possono interferire con il sensore di prossimità. Anche alcune pellicole protettive o vetri temperati, se messi male o non adatti al modello, possono coprire l’area del sensore e alterare la lettura. Sembra un dettaglio da poco, ma nei centri assistenza capita spesso: il telefono funziona, è l’accessorio a disturbarlo.

Per una prova rapida si può attivare “Doppio tocco per accendere lo schermo” seguendo il percorso Impostazioni, Funzioni avanzate, Movimenti e gesti. Non elimina la causa, ma può aiutare se durante una chiamata lo schermo resta nero. Per un controllo più preciso c’è invece l’app Samsung Members, che include strumenti diagnostici per verificare il funzionamento dei sensori.

Se dopo pulizia, rimozione della pellicola e riavvio il problema resta, Samsung consiglia di rivolgersi a un centro assistenza autorizzato. Solo una verifica tecnica può dire se c’è un guasto hardware. Se invece tutto funziona regolarmente, quella piccola luce intermittente è semplicemente il segno di un sensore che sta facendo il suo lavoro.