Perchè sulla tastiera ci sono i tasti da F1 a F12: non lo avresti mai detto

Prima delle finestre, delle icone e del puntatore, il computer si usava quasi solo con la tastiera. Negli anni Sessanta e Settanta, quando le interfacce grafiche non erano ancora diffuse, si lavorava dentro terminali testuali: si scriveva un comando, si aspettava la risposta della macchina, poi si correggeva. I tasti funzione nacquero lì, come scorciatoie fisiche. Servivano a dare istruzioni rapide ai programmi senza digitare ogni volta sequenze lunghe o difficili da ricordare.

Ogni software poteva assegnare a quei tasti un compito diverso, spesso indicato sullo schermo con brevi note. La classica frase “Premi F1 per aiuto” arriva proprio da quella stagione. C’era anche una ragione tecnica: sui vecchi sistemi, ogni pressione di tasto poteva mandare un segnale al mainframe. Meno comandi voleva dire meno lavoro per la macchina. E un solo tasto, in certi casi, faceva risparmiare tempo e risorse.

Perché IBM ha imposto lo standard dei 12 tasti in alto

Il numero 12 non nasce da una regola tecnica intoccabile. È diventato uno standard perché, a un certo punto, tutti hanno iniziato a usarlo. Il passaggio decisivo arrivò con l’IBM PC, lanciato nel 1981, e poi con le tastiere IBM che accompagnarono la sua diffusione. I primi modelli avevano una disposizione diversa, con i tasti funzione anche sul lato sinistro. Più tardi, con tastiere come la celebre Model M, la fila superiore con F1-F12 entrò nelle case e negli uffici di milioni di utenti. Da lì la scelta diventò un modello per l’industria.

Primo piano dei tasti funzione F1-F12 su una tastiera, al centro dell’articolo su perché esistono ancora e come usarli oggi.

I produttori concorrenti copiarono il layout, i programmi cominciarono a tenerne conto, gli utenti lo impararono. Così una soluzione pratica è diventata un’abitudine. Ancora oggi molte tastiere conservano quei dodici tasti, anche se sopra ci sono funzioni più moderne: volume, luminosità, controlli multimediali, ricerca. Sui Mac, per esempio, spesso bisogna premere Fn o il tasto Globo per usare i comandi funzione tradizionali. Su Windows, invece, l’impostazione resta più vicina a quella classica.

Le scorciatoie più utili in Windows: da F1 a F12

Nell’uso di tutti i giorni, i tasti F1-F12 possono sembrare secondari. In realtà alcune scorciatoie fanno ancora comodo. F1 apre di solito la guida del programma in uso, anche se in Windows 11 Win+F1 porta a una ricerca di assistenza su Edge. F2 è tra i più pratici: in Esplora file permette di rinominare subito un file selezionato, senza passare dal menu; in Excel e Fogli Google serve a modificare la cella attiva.

F3 richiama la ricerca in molte applicazioni e, nei browser, può passare da un risultato all’altro. Nel Prompt dei comandi ripete l’ultimo comando digitato. F4, con Alt+F4, chiude la finestra aperta; in Esplora file porta il cursore nella barra degli indirizzi. F5 aggiorna una pagina web o una cartella, mentre Ctrl+F5 forza il caricamento completo saltando la cache. F6 sposta spesso il cursore sulla barra degli indirizzi del browser. F7 richiama il controllo ortografico in Microsoft Office e, nei browser, può attivare la navigazione con cursore, utile anche per l’accessibilità. F8, un tempo legato alla Modalità provvisoria di Windows, oggi si incontra meno spesso, mentre in Excel estende la selezione.

F9 compare soprattutto nelle applicazioni Office, tra aggiornamento dei campi e invio/ricezione in Outlook. F10 attiva la barra dei menu e Maiusc+F10 simula il clic destro, prezioso quando il mouse non risponde. F11 porta molte applicazioni a schermo intero. F12, infine, apre gli Strumenti per sviluppatori nei browser e in diversi programmi richiama “Salva con nome”. Sono gesti piccoli, ma veloci.

Tra produttività, accessibilità e vecchie abitudini: cosa resta dei tasti funzione

Il destino dei tasti funzione è singolare: sono nati per computer senza mouse e sono sopravvissuti nell’era dei touchpad, dei comandi vocali e dei menu pieni di opzioni. Non tutti li usano. Molti li scoprono per sbaglio, magari premendo F11 e ritrovandosi il browser a tutto schermo. Eppure restano una piccola riserva di produttività. Chi rinomina molti file con F2, aggiorna pagine con F5, lavora in Excel o apre spesso gli strumenti di sviluppo con F12 lo sa bene.

C’è poi il tema dell’accessibilità: combinazioni come Maiusc+F10 o la navigazione con cursore aiutano chi preferisce, o deve, usare la tastiera al posto del mouse. Non sono più al centro dell’esperienza informatica, questo è chiaro. Ma hanno ancora un ruolo preciso: accorciano passaggi, coprono funzioni utili, mantengono la compatibilità con software e abitudini professionali costruite in decenni di lavoro. In alto sulla tastiera, quasi in disparte, continuano a fare il loro mestiere.