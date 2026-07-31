Perché sui vecchi televisori comparivano le barre colorate e oggi non ci sono più?

Per molti erano solo un’immagine fissa dopo un film, una televendita o l’ultimo programma della serata, magari accompagnata da un fischio continuo. In realtà non era un segnale lasciato lì per caso: serviva a tecnici e operatori per controllare colore, luminosità, contrasto e audio quando le emittenti televisive interrompevano le trasmissioni.

Nell’epoca della televisione analogica, le stazioni non trasmettevano giorno e notte. A una certa ora, spesso dopo la programmazione serale, arrivava lo spegnimento notturno. Il programma spariva e al suo posto comparivano le barre colorate. In sottofondo, a volte, c’era un tono secco e continuo, riconoscibile anche da un’altra stanza.

Non era un guasto. E non era nemmeno un riempitivo messo lì per tappare un buco. Quelle immagini erano un punto di riferimento per ingegneri di rete, studi televisivi e, in alcuni casi, installatori. Se il televisore era regolato nel modo giusto, l’immagine vista a casa doveva avvicinarsi il più possibile a quella pensata in studio. Almeno questa era l’idea.

Il problema era concreto. Due televisori sintonizzati sullo stesso canale potevano mostrare immagini molto diverse: un volto troppo verde, un rosso che diventava arancione, un nero confuso e senza dettaglio. Dipendeva dal circuito del televisore, dall’antenna, dalla forza del segnale locale e dalle regolazioni manuali. E non sempre bastava girare una manopola.

Lo standard SMPTE: così le barre controllavano colore, luce e contrasto

Le barre più conosciute sono le SMPTE color bars, dal nome della Society of Motion Picture and Television Engineers, l’organizzazione tecnica statunitense che ha fissato molti standard per cinema, televisione e video. Una versione di riferimento fu definita nelle linee guida Engineering Guideline EG 1-1990, anche se soluzioni precedenti erano già state sviluppate, tra gli altri, dagli ingegneri RCA Norbert D. Larky e David D. Holmes.

Una TV a tubo catodico mostra le classiche barre di test, simbolo delle pause notturne delle vecchie emittenti.

A vederle sembravano semplici. In realtà erano molto precise. Le sette barre verticali principali — bianco, giallo, ciano, verde, magenta, rosso e blu — corrispondevano a combinazioni esatte dei valori RGB, cioè rosso, verde e blu, di norma al 75% di intensità. Se il rosso risultava troppo forte o il blu prendeva una piega strana, il tecnico poteva correggere tinta e saturazione.

Sotto le barre principali comparivano altri segnali, meno noti al pubblico ma preziosi in regia: i riferimenti PLUGE, sigla di Picture Line-Up Generation Equipment. Servivano a regolare il nero e il contrasto, distinguendo tra zone “più nere del nero”, grigi molto scuri e dettagli nelle ombre. Insieme all’immagine, spesso, veniva trasmesso un tono sinusoidale a 1 kHz. Da qui l’espressione inglese “bars and tone”, barre e tono, ancora usata nel mondo del video professionale.

Dal pattern RCA “Indian Head” al nodo NTSC: la caccia al colore giusto

Prima delle barre SMPTE, la televisione aveva già usato immagini di prova, soprattutto in bianco e nero. La più famosa negli Stati Uniti fu la scheda RCA “Indian Head”, introdotta nel 1939: al centro c’era il profilo stilizzato di un nativo americano, circondato da linee, cerchi e scale di grigio. Serviva a controllare nitidezza e geometria dell’immagine. Era uno strumento tecnico, ma finì per entrare nella memoria di intere generazioni.

Nel Regno Unito diventò celebre la BBC Test Card F, con la piccola Carole Hersee seduta accanto a una bambola-clown mentre gioca a tris. Anche in quel caso, dietro un’immagine quasi familiare, c’era una funzione precisa: aiutare i tecnici a regolare fuoco, proporzioni, luminosità e resa dei toni. Sembrava una fotografia. Era, invece, un banco di prova.

Con l’arrivo della televisione a colori tutto si fece più complicato. Lo standard americano NTSC, sviluppato dal National Television System Committee, permise di trasmettere a colori, ma non cancellò le differenze tra un apparecchio e l’altro. Gli addetti ai lavori lo ribattezzarono con ironia “Never Twice the Same Color”, mai due volte lo stesso colore, proprio per la difficoltà di mantenere tinte stabili su schermi diversi. Le barre colorate nacquero anche per mettere un po’ d’ordine in quel problema.

Sparite dai salotti, ancora vive dietro le quinte della TV digitale

Oggi le barre colorate sono quasi sparite dagli schermi di casa. I televisori digitali, i decoder, le piattaforme streaming e i moderni sistemi di trasmissione gestiscono il segnale in modo diverso. Gli schermi sono più stabili, i contenuti viaggiano come dati e non più come onde analogiche esposte a disturbi continui. E poi le emittenti non “chiudono” più la giornata come accadeva una volta.

Eppure quelle barre non sono scomparse davvero. Resistono negli studi televisivi, nelle sale di montaggio, nei controlli di qualità delle reti e nei flussi professionali, spesso in versioni aggiornate e meno riconoscibili. Anche alcune piattaforme digitali hanno usato, o usano ancora, contenuti di prova per verificare crominanza, luminanza, risoluzione e sincronizzazione audio-video su televisori 4K e dispositivi connessi.

Nel frattempo, le SMPTE color bars sono diventate anche un segno culturale. Compaiono nei video online, nelle grafiche che imitano un’interruzione di segnale, nei montaggi che vogliono richiamare la vecchia TV. Quel cartello nato per aiutare gli ingegneri a rimettere in riga il colore è rimasto nella memoria di chi ha conosciuto la televisione prima dello streaming. Una pausa, un fischio, poi le strisce. E la notte televisiva cominciava davvero.