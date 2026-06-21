Perché stanno tutti mettendo una goccia d'acqua sulla fotocamera dell'iPhone: attivi la funzione segreta

C’è un universo che osserviamo ogni giorno senza accorgercene davvero. I petali di un fiore, le venature di una foglia o le gocce d’acqua rimaste dopo la pioggia.

È qui che entra in gioco la macrofotografia, una tecnica che fino a qualche anno fa sembrava riservata a fotocamere costose e obiettivi specialistici, ma che oggi può essere sperimentata anche con uno smartphone.

La qualità delle fotocamere integrate nei telefoni è cresciuta enormemente e molti modelli recenti includono perfino una modalità macro dedicata. Non serve quindi essere fotografi professionisti per ottenere immagini d’effetto: bastano alcuni accorgimenti e un po’ di pazienza.

La prima regola della macrofotografia è semplice: bisogna avvicinarsi molto al soggetto. Gli esperti consigliano di lavorare generalmente a una distanza compresa tra pochi centimetri e circa 7 centimetri, verificando però qual è il limite di messa a fuoco del proprio smartphone.

Quando ci si avvicina così tanto, dettagli normalmente invisibili iniziano a emergere. Le piccole gocce su un fiore diventano quasi delle sfere di vetro, mentre le ali di un insetto mostrano trame che l’occhio umano difficilmente riesce a percepire.

Messa a fuoco bloccata per evitare errori

Uno degli ostacoli più frequenti è la messa a fuoco automatica che continua a cambiare mentre si cerca l’inquadratura perfetta. Per questo motivo molti smartphone permettono di utilizzare il blocco AE/AF, una funzione che mantiene costanti sia la messa a fuoco sia l’esposizione. Basta tenere premuto sul punto dello schermo che si desidera mettere a fuoco fino alla comparsa del simbolo di blocco.

Questo piccolo trucco può fare una differenza enorme, soprattutto quando si fotografano soggetti minuscoli.

Nella fotografia ravvicinata anche il minimo movimento può compromettere il risultato finale. Un leggero tremolio della mano, quasi impercettibile a occhio nudo, può trasformare un’immagine ricca di dettagli in uno scatto sfocato. Per questo molti fotografi consigliano di appoggiare il telefono a una superficie stabile oppure utilizzare un piccolo treppiede.

La regola vale ancora di più all’aperto, dove vento e movimenti del soggetto possono complicare ulteriormente il lavoro.

La luce fa emergere i dettagli

Un altro elemento decisivo è l’illuminazione. Più luce arriva sul soggetto, maggiori saranno le possibilità di catturare dettagli nitidi e colori realistici. Gli esperti suggeriscono di sfruttare la luce naturale quando possibile, evitando però ombre create dal telefono stesso mentre ci si avvicina al soggetto.

Le giornate luminose ma non eccessivamente soleggiate rappresentano spesso la situazione ideale per ottenere immagini equilibrate e ricche di particolari.

Gli accessori che possono fare la differenza

Chi desidera spingersi oltre può valutare l’acquisto di piccole lenti macro da applicare allo smartphone. Questi accessori consentono di aumentare ulteriormente l’ingrandimento e fotografare dettagli ancora più minuscoli. In alternativa esistono anche soluzioni fai-da-te che sfruttano vecchie lenti di ingrandimento o componenti recuperati da dispositivi inutilizzati.

Non sempre però servono accessori. Molti degli scatti più suggestivi nascono semplicemente osservando con attenzione ciò che ci circonda e imparando a guardare gli oggetti da una prospettiva diversa.

La prossima volta che prenderai in mano il telefono, prova ad avvicinarti a un fiore, a una moneta o a una semplice foglia. Potresti scoprire un mondo che era sempre stato lì, nascosto davanti ai tuoi occhi.