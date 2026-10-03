Perché sempre più persone stanno sostituendo la ciabatta elettrica con la presa smart da pochi euro

La vecchia ciabatta elettrica sta lasciando spazio a dispositivi più intelligenti, capaci di controllare consumi e accensioni direttamente dallo smartphone con pochi euro.

Le prese smart permettono infatti di programmare gli apparecchi collegati, monitorarne l’assorbimento e interrompere davvero l’alimentazione quando non servono. Una funzione utile soprattutto per ridurre gli sprechi in standby e avere più controllo sui consumi domestici. Ma prima di sostituire una ciabatta tradizionale conviene capire bene differenze e limiti.

Consumi in standby: gli sprechi domestici che non si vedono

Il nodo è proprio lo standby domestico. Una zona grigia dei consumi: non si nota, ma lavora giorno e notte. Un televisore spento con il telecomando, una console lasciata attaccata, un caricatore dimenticato nella presa, un decoder sempre pronto a ripartire. Da soli assorbono pochi watt. Tutti insieme, però, possono pesare sui consumi elettrici di casa.

“Non è il singolo apparecchio a fare la differenza, ma la somma delle abitudini”, ripetono spesso gli installatori quando si parla di efficienza energetica negli appartamenti. La presa intelligente serve anche a questo: mostrare ciò che di solito resta invisibile. Molte app indicano l’assorbimento in tempo reale e, inserendo il costo al kWh del proprio contratto, stimano anche la spesa.

Così un oggetto da pochi euro smette di essere un semplice accessorio e diventa un piccolo strumento di controllo. In salotto, per esempio, una sola smart plug può togliere corrente a TV, soundbar e console quando si va a dormire o quando si parte per qualche giorno. Un gesto semplice. Ma ripetuto ogni sera.

Smart plug da incasso, esterne e ciabatte: cosa cambia davvero

Le prese smart esterne sono le più diffuse perché non richiedono lavori. Si infilano nella presa a muro e fanno da ponte con il dispositivo collegato, un po’ come un adattatore più evoluto. Vanno bene per lampade, macchine del caffè, router secondari, ventilatori, stufe elettriche, sempre nei limiti indicati dal produttore. Le prese smart da incasso, invece, prendono il posto di una presa tradizionale e di solito richiedono l’intervento di un elettricista, soprattutto se l’impianto è vecchio o se nella scatola a muro c’è poco spazio. Il vantaggio è l’ordine: restano integrate nella placca e si vedono meno.

Poi ci sono le ciabatte smart, comode sulla scrivania o dietro il mobile della TV. Permettono di gestire più prese, a volte anche porte USB, con accensioni e spegnimenti separati o comuni. I prezzi cambiano in base a marchio, compatibilità e funzioni, ma i modelli base restano accessibili, spesso nell’ordine di poche decine di euro. Attenzione però al carico massimo: collegare elettrodomestici potenti senza controllare ampere e watt dichiarati è una pessima idea. La scheda tecnica va letta. Sempre.

App, assistenti vocali e Matter: cosa guardare prima di comprarla

Prima di acquistare una presa smart WiFi, conviene guardare meno l’estetica e più ciò che c’è dietro. L’app deve essere chiara, aggiornata e capace di mostrare monitoraggio dei consumi, storico, timer e programmazioni settimanali senza passaggi inutilmente complicati.

Conta anche la compatibilità con Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, SmartThings o con gli altri sistemi già presenti in casa. Chi sta costruendo una smart home più completa dovrebbe verificare anche il supporto, già presente o annunciato, allo standard Matter, pensato per far comunicare prodotti di marchi diversi con meno limiti. Non tutte le prese lo hanno, e non sempre è indispensabile, ma può tornare utile se in casa ci sono luci, sensori, tapparelle o interruttori connessi.

C’è poi un dettaglio da non dimenticare: anche la presa consuma. In molti modelli siamo intorno a 1 watt, per via dei moduli di connessione. Poco, certo, ma esiste. Il vantaggio arriva quando quella piccola spesa permette di spegnere carichi più importanti o di eliminare ore di standby inutile. Per molti utenti la scelta, alla fine, è molto pratica: una presa smart economica non cambia da sola la casa, ma sostituisce la vecchia ciabatta con qualcosa che misura, programma e risponde. Anche da lontano, quando resta il dubbio: “Avrò lasciato acceso qualcosa?”.