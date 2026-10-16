Perché se è tutto digitalizzato ci sono ancora in giro i Floppy Disk?

A San Francisco una tecnologia che sembrava scomparsa da decenni continua a svolgere un compito essenziale nei trasporti pubblici, rivelando quanto sia complesso modernizzare certi sistemi.

La vicenda riguarda la rete Muni Metro e un metodo di avvio che sorprende perfino nell’era digitale. Dietro questa scelta ci sono infrastrutture critiche, costi elevati e problemi di continuità del servizio. Il passaggio a una tecnologia più moderna richiede infatti molto più tempo di quanto si possa immaginare.

Il paradosso del 1998: Apple abbandonava i floppy mentre il metro li adottava

Nel 1998 succedevano due cose che oggi sembrano andare in direzioni opposte. Apple presentava l’iMac G3 senza lettore floppy, mentre San Francisco installava un sistema ferroviario destinato a dipendere proprio dai dischetti per decenni. Steve Jobs, tornato da poco alla guida dell’azienda, spingeva su porte USB, CD-ROM e computer pensati sempre più per la rete. Una scelta che all’epoca fece discutere: per molti era un salto troppo rapido.

Dall’altra parte della baia, intanto, la Municipal Transportation Agency adottava l’Automatic Train Control System, il sistema incaricato di gestire il movimento dei treni leggeri nei tunnel cittadini. Funzionava, era costato molto ed era considerato affidabile. Così è rimasto. E ancora oggi, secondo quanto riportato dalla stampa tecnologica statunitense e spagnola, il software viene caricato da supporti fisici ormai spariti da case e uffici.

Perché il vecchio controllo automatico dei treni è rimasto in funzione per 28 anni

Il controllo automatico dei treni di San Francisco non è rimasto in servizio così a lungo per un semplice problema tecnico. La ragione è soprattutto economica e pratica. Sostituire un sistema del genere non significa cambiare un computer in una stanza: vuol dire mettere mano a segnalamento, comunicazioni, procedure di sicurezza, turni del personale e continuità del servizio.

Per anni la logica, più o meno dichiarata, è stata questa: finché regge, si va avanti. Non solo a San Francisco. Anche in altri Paesi, dal Giappone ad alcune amministrazioni pubbliche europee, i floppy disk sono rimasti in uso molto più del previsto perché legati a macchine, archivi o sistemi certificati.

Il punto critico arriva quando la manutenzione diventa sempre più difficile: pezzi di ricambio rari, tecnici esperti che vanno in pensione, supporti magnetici che invecchiano. A quel punto il vecchio non è più prudenza. Diventa un rischio.

La migrazione a Wi-Fi e dati mobili: tempi, costi e rischi del progetto Hitachi Rail

La svolta è arrivata con l’accordo tra San Francisco e Hitachi Rail, chiamata a sostituire il sistema basato su floppy disk con una piattaforma più moderna, fondata su Wi-Fi, dati mobili e controllo remoto dei convogli. Secondo le informazioni diffuse dal Comune e riprese dalla stampa di settore, il progetto complessivo vale circa 700 milioni di dollari. La parte legata al nuovo sistema di controllo dei treni pesa per circa 212 milioni.

L’obiettivo è completare il passaggio nel 2027, portando la rete, dicono le autorità, “diverse generazioni avanti” rispetto all’impianto del 1998. Ma la sfida non è solo montare nuove apparecchiature. Bisogna farlo senza provocare disagi pesanti in una città dove il trasporto pubblico è già sotto pressione.

Per questo la sostituzione sarà graduale, con test, verifiche di sicurezza e possibili fasi in cui vecchio e nuovo sistema lavoreranno fianco a fianco. I floppy, insomma, non restano perché qualcuno li consideri ancora moderni. Restano perché, nelle infrastrutture critiche, il tempo della tecnologia quasi mai coincide con quello del mercato.