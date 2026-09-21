Perché se abbiamo il Bluetooth continuiamo a usare questi cavi?

Nel 2026 la tecnologia corre verso USB-C, connessioni senza fili e standard sempre più rapidi. Eppure, sotto le scrivanie, dietro i monitor, nelle scuole e negli uffici, milioni di dispositivi continuano a vivere grazie a porte considerate obsolete.
Nel 2026 la tecnologia corre verso USB-C, connessioni senza fili e standard sempre più rapidi. Eppure, sotto le scrivanie, dietro i monitor, nelle scuole e negli uffici, milioni di dispositivi continuano a vivere grazie a porte considerate obsolete.
Valentina Giungati
Pubblicato il 21 set 2026
Perché se abbiamo il Bluetooth continuiamo a usare questi cavi?

Il motivo è meno nostalgico di quanto sembri: costano poco, funzionano con apparecchi di epoche diverse e, per molti usi, bastano ancora. È il paradosso delle vecchie porte che tengono ancora in piedi la tecnologia moderna: sembrano superate, ma restano dove sono perché fanno il loro lavoro. E cambiarle, spesso, costerebbe più del vantaggio.

La USB-A, arrivata alla fine degli anni Novanta con lo standard Universal Serial Bus, è ancora ovunque: desktop, hub, tastiere, mouse, stampanti, periferiche da ufficio. La USB-C è più piccola, reversibile e comoda per notebook sottili e smartphone. Ma la vecchia porta rettangolare ha un pregio concreto: è economica, compatibile con dispositivi prodotti in decenni diversi e, per molti compiti, abbastanza veloce. Una tastiera, un mouse o una chiavetta di servizio non devono battere record. Anche la USB 2.0, con i suoi 480 Mbps teorici, in tanti casi quotidiani basta e avanza.

Lo stesso discorso vale per il jack audio da 3,5 mm, dato per morto più volte dopo la scelta di Apple e di altri produttori di toglierlo dagli smartphone. In realtà le cuffie cablate non sono mai sparite. Costano meno, non hanno batterie da ricaricare e offrono un suono stabile. Con la crescita dello streaming in formato lossless, il cavo permette ancora di evitare compressioni e ritardi tipici del Bluetooth. Alcuni portatili, compresi diversi MacBook, montano persino uscite in grado di gestire cuffie ad alta impedenza.

E poi c’è Ethernet, nata negli anni Settanta e mai davvero andata in pensione. Il Wi-Fi 6 e il Wi-Fi 7 hanno reso le reti senza fili più veloci e affidabili, ma il cavo resta la scelta sicura per server domestici, NAS, smart TV, postazioni di lavoro e collegamenti tra access point. “Quando devo fare backup pesanti, attacco il cavo e non ci penso più”, dicono spesso tecnici e amministratori di rete. Una frase semplice. Ma molto chiara.

PS/2, VGA e DVI: perché PC, scuole e aziende non li hanno ancora abbandonati

La porta PS/2, nata con i computer IBM della stessa famiglia, sopravvive ancora su alcune schede madri per appassionati e professionisti del tweaking hardware. A prima vista sembra un’anomalia, vista la quantità di porte USB disponibili. Invece una ragione c’è: PS/2 lavora con un sistema a interrupt, mentre l’USB interroga continuamente le periferiche. In casi estremi questo può voler dire meno latenza e un carico minimo sulla CPU. C’è anche un altro dettaglio: se un sistema non riconosce più le USB, una tastiera PS/2 può diventare l’ultimo modo per entrare nel BIOS. Una cosa da poco, finché non serve davvero.

Retro di un PC desktop con porte PS/2, VGA, USB-A, Ethernet e jack audio, con cavi collegati e lato aperto
Un retro PC con porte legacy e moderne evidenzia perché connettori come VGA, USB-A ed Ethernet restano ancora utili.

La VGA, standard analogico legato a milioni di monitor e proiettori, resiste soprattutto in scuole, sale riunioni, ospedali, magazzini e impianti industriali. Non ha la qualità di HDMI o DisplayPort e non nasce per risoluzioni elevate oltre il Full HD a 60 Hz. Però è già lì, installata, pronta all’uso. Cambiare un intero parco di proiettori o monitor solo per eliminare una porta, in molti casi, non ha senso. Nei laboratori scolastici capita ancora di vedere i cavi blu VGA arrotolati dietro le cattedre.

Anche DVI, arrivata nel 1999 come ponte tra analogico e digitale, non è scomparsa. Molti monitor LCD ancora perfettamente funzionanti hanno solo VGA e DVI, e un adattatore HDMI-DVI costa poco. È una soluzione pratica per tenere in vita schermi, videoproiettori e vecchie TV. Meno rifiuti elettronici, meno spese. E per un secondo monitor da ufficio, spesso, va benissimo così.

RS-232, RCA e TOSLINK: le connessioni legacy che resistono per affidabilità e costo

La RS-232, conosciuta anche come porta seriale, è una delle interfacce digitali più longeve ancora in circolazione. Lo standard risale al 1960 e oggi quasi nessun utente comune ne ha bisogno. Nel mondo industriale, però, resta fondamentale: macchinari, strumenti di misura, sistemi di controllo, centraline e apparati tecnici continuano a comunicare tramite seriale. Perché? Perché richiede poca banda, è prevedibile, robusta e semplice da gestire. Gli adattatori USB-seriale, venduti a pochi euro, hanno fatto il resto.

Nel settore audio-video continua invece a resistere il connettore RCA, quello dei cavi giallo, bianco e rosso che hanno collegato videoregistratori, console e lettori DVD a generazioni di televisori. Il video composito non offre immagini nitide come gli standard digitali: luminanza, crominanza e sincronismi viaggiano su un solo cavo. Ma resta presente come ingresso di emergenza su molti dispositivi. Serve per apparecchi vecchi, impianti di sorveglianza datati, console storiche e lettori che nessuno ha ancora voglia di buttare.

La fibra ottica TOSLINK, introdotta da Toshiba negli anni Ottanta per collegare lettori CD e amplificatori, compare ancora su TV, soundbar e ricevitori AV. Non supporta formati moderni complessi come Dolby Atmos nella loro forma piena, ma offre audio digitale stereo pulito, isolamento elettrico e una configurazione immediata. Quando HDMI eARC crea problemi di compatibilità, spesso il tecnico prende un cavo ottico e risolve. Senza menu infiniti. Senza aggiornamenti firmware.

SATA nell’era degli SSD NVMe: quando la velocità non è l’unico criterio che conta

La SATA III, con una velocità teorica di 6 Gbps, sembra lenta se messa accanto agli SSD NVMe moderni, capaci di superare diversi gigabyte al secondo grazie alle linee PCIe. Gli SSD PCIe di ultima generazione servono a sistemi molto potenti, montaggio video, gaming avanzato e carichi professionali. Ma non tutti i dati devono correre a quella velocità. Un archivio fotografico, una libreria musicale, backup di lavoro o filmati personali possono stare tranquillamente su un disco SATA.

I dischi rigidi meccanici, ancora molto usati per l’archiviazione di massa, non arrivano nemmeno a riempire la banda offerta da SATA III. Anche per questo i produttori di schede madri continuano a inserire più porte SATA accanto agli slot NVMe: costano poco, permettono di espandere il PC un pezzo alla volta e mantengono la compatibilità con hard disk e SSD economici. In un computer di casa, uno o due NVMe possono ospitare sistema operativo e programmi principali. Il resto può restare, senza fretta, su unità SATA.

La lezione, alla fine, è meno tecnica di quanto sembri. Nel mondo dei connettori legacy, la velocità non è tutto. Contano affidabilità, prezzo, diffusione e continuità con ciò che esiste già. Per questo molte vecchie porte non muoiono. Restano lì, dietro un monitor o sotto una scrivania, invisibili finché qualcosa deve ancora funzionare.

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