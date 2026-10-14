Perché potresti ricevere chiamate dal tuo stesso numero: l'ultima truffa è molto pericolosa

Ricevere una telefonata che sembra provenire dal proprio numero può lasciare senza parole, ma dietro questa stranezza potrebbe nascondersi un rischio da conoscere.

Il numero visualizzato sullo schermo non è sempre una prova affidabile di chi sta chiamando. Alcuni raggiri sfruttano proprio questa ambiguità per ottenere dati personali e spingere a reagire d’impulso. Sapere quali segnali controllare aiuta a non cadere nella trappola.

Caller ID falsificato: così i truffatori fanno comparire il tuo numero

Il caller ID, cioè il numero che appare quando ricevi una chiamata, non è una garanzia. Può essere falsificato. È uno dei trucchi più usati nello spam telefonico e nelle truffe. I malintenzionati scelgono spesso numeri simili a quello della vittima, magari con lo stesso prefisso. In altri casi fanno comparire direttamente il numero personale dell’utente, proprio per spiazzarlo. “Sembrava che stessi chiamando me stesso, ho risposto per curiosità”: è una frase che torna spesso nei racconti di chi ci è cascato. Ed è lì che comincia il rischio.

Dall’altra parte qualcuno può fingersi l’operatore telefonico, parlare di un problema sulla linea, di un accesso sospetto o di una verifica urgente. Poi arriva la richiesta: comunicare un codice OTP ricevuto via SMS. La FTC ricorda che le informazioni del caller ID possono essere manipolate e non bastano mai per fidarsi di una chiamata. Una telefonata dal proprio numero, quindi, non prova che la SIM sia stata clonata né che lo smartphone sia sotto controllo. È un’esca. Insolita, certo. Ma proprio per questo efficace.

Richiamare se stessi: voicemail, linea occupata e inoltro chiamate

Un discorso diverso vale se sei tu a digitare il tuo stesso numero. In quel caso il risultato dipende dall’operatore. Di solito la chiamata finisce nella segreteria telefonica, perché la linea risulta già occupata dalla chiamata che stai facendo. Alcuni gestori fanno sentire il tono di occupato, altri un messaggio registrato, per esempio “la chiamata non può essere completata”. Se hai attivato l’inoltro chiamate, la telefonata seguirà quella deviazione: può finire su un altro numero o su un servizio di filtro.

Ma attenzione: questo non aiuta a scoprire chi ha falsificato il caller ID. Se richiami il numero visto sul display e quel numero è il tuo, stai solo chiamando te stesso. Non torni al vero mittente della chiamata sospetta. È un equivoco frequente. La rete porta la chiamata verso la tua utenza, non verso il truffatore che ha usato il tuo numero come maschera.

Cosa fare subito: non condividere codici, controlla la SIM e segnala la frode

La regola è semplice: davanti a una chiamata sospetta dal proprio numero, meglio non rispondere. Se hai già risposto, chiudi subito. Non premere tasti, non seguire istruzioni vocali e soprattutto non comunicare password, PIN, codici bancari o codici monouso.

Se dopo la chiamata smettono di funzionare telefonate, SMS o rete mobile, oppure ricevi una notifica di cambio SIM che non hai richiesto, la situazione cambia: potrebbe esserci un tentativo di SIM swap. In quel caso bisogna contattare subito l’operatore, usando solo app ufficiale, sito web o il numero indicato in bolletta. Mai i recapiti forniti da chi ha chiamato.

Conviene anche segnare l’orario, il numero comparso sul display e la richiesta ricevuta. Negli Stati Uniti le frodi possono essere segnalate su ReportFraud.ftc.gov; in Italia ci si può rivolgere alla Polizia Postale o al proprio gestore telefonico. Bloccare il proprio numero, invece, serve a poco: chi falsifica il caller ID può mostrarne un altro alla chiamata successiva. Meglio attivare i filtri antispam disponibili, senza però rinunciare a una segreteria o a un canale sicuro per i contatti veri.