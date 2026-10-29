Perché nonostante la tecnologia di oggi queste vecchie porte sono ancora dietro TV e PC

Sembrano appartenere al passato, eppure alcune vecchie porte continuano a comparire su PC e televisori moderni, nascondendo ragioni tecniche che spesso sfuggono ai consumatori.

Tra uffici, negozi e abitazioni, questi connettori storici resistono anche quando USB-C, HDMI e wireless sembrano aver preso il sopravvento. Non si tratta soltanto di abitudini: entrano in gioco compatibilità e affidabilità, soprattutto con apparecchi ancora perfettamente funzionanti. E la storia di alcune porte legacy spiega perché sostituirle non sia sempre la scelta più conveniente.

Dal 36 pin al registratore di cassa: perché la porta parallela resiste nei sistemi legacy

La porta parallela a 36 pin, legata al nome Centronics, ha una storia meno scontata di quanto sembri. L’azienda, controllata da Wang Laboratories, lavorava anche su terminali per casinò e mise a punto una tecnologia di stampa rapida per ricevute, poi finita nella Centronics Model 101. Quel connettore trasferiva un intero byte su otto linee dati nello stesso momento: per l’epoca, una soluzione più veloce delle interfacce seriali.

Negli anni Settanta e Ottanta diventò una presenza normale negli uffici, accanto alle stampanti ad aghi e ai primi sistemi gestionali. Oggi USB ha occupato quasi tutto il campo, ma la porta parallela non è sparita. Si vede ancora su apparati POS, macchine industriali, vecchie stampanti fiscali e dispositivi che nessuno ha interesse a cambiare finché fanno il loro mestiere. Robert Howard, fondatore di Centronics, è morto nel 2014; An Wang nel 1990. Il loro connettore, in certi retrobottega, è ancora lì. Senza farsi notare.

Jack audio, PS/2 e RS-232: tre standard nati prima dell’era USB che hanno ancora un ruolo

Il jack audio da 3,5 mm, quello che molti chiamano semplicemente “presa cuffie”, arriva dagli anni Cinquanta come versione ridotta del connettore da 6,35 mm usato nella telefonia e nell’audio professionale. La grande diffusione passò dalle radio transistor Sony e poi dal Walkman, prima dell’ingresso stabile nei computer portatili. Nel tempo è cambiato: prima mono, poi stereo, fino alle versioni TRRS con microfono e comandi integrati.

Il PS/2, invece, arrivò nel 1987 con la linea IBM Personal System/2: un piccolo mini-DIN a sei pin per tastiere e mouse. Quella famiglia di PC non ebbe il successo sperato, ma lasciò in eredità standard destinati a durare, dalla VGA al floppy da 3,5 pollici. Alcune schede madri lo conservano ancora, anche perché appassionati e gamer lo apprezzano per il supporto al cosiddetto N-key rollover.

Ancora più vecchio è l’RS-232, presentato nel 1960 dall’Electronic Industries Association per telescriventi e modem. Oggi compare ancora in impianti industriali, terminali POS e strumenti di controllo. “Finché parla con la macchina, non si cambia”, dicono spesso i tecnici di manutenzione. Poche parole, molto concrete.

Inventori, aziende e compromessi tecnici: come uno standard diventa più longevo di chi lo ha creato

La durata di queste porte legacy non nasce dalla nostalgia. Conta molto di più il conto finale: costi di sostituzione, affidabilità, pezzi di ricambio, software scritti anni prima e mai davvero rifatti.

Anche Ethernet racconta bene questa dinamica. La rete fu concepita nel 1973 da Bob Metcalfe con il lavoro di David Boggs allo Xerox PARC, mentre il connettore che oggi associamo ai cavi di rete deriva dalla standardizzazione telefonica dei Bell Labs e dal passaggio verso 10BASE-T negli anni Ottanta. Metcalfe è ancora attivo al MIT e ha ricevuto il Turing Award nel 2023; Boggs è morto nel 2022.

In mezzo ci sono aziende, comitati tecnici, brevetti condivisi, scelte fatte anche per riusare infrastrutture già presenti. Uno standard diventa resistente così: non perché sia il più nuovo, ma perché milioni di dispositivi lo riconoscono senza fare domande. E nell’elettronica, a volte, la compatibilità vale più della novità.