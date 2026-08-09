Perché non si rischia la scossa elettrica toccando la punta metallica di un caricabatterie per cellulare collegato alla presa

Il motivo è semplice: nei caricabatterie moderni la corrente di rete viene separata e trasformata prima di arrivare al connettore. È la spiegazione tecnica dietro un gesto che facciamo tutti, spesso senza pensarci, magari al mattino mentre cerchiamo il cavo sul comodino.

Nel piccolo blocco di plastica del caricatore del cellulare non passa semplicemente la stessa corrente che arriva dalla parete. La rete domestica, in Italia come in gran parte d’Europa, lavora intorno ai 230 volt in corrente alternata. Una tensione che sarebbe pericolosa se arrivasse direttamente alle dita o allo smartphone.

Il lavoro dell’alimentatore è proprio questo: abbassare quella tensione e tenerla separata. Grazie a circuiti di conversione, trasformatori e sistemi di isolamento, l’energia in ingresso viene trasformata in corrente continua a bassa tensione, adatta alla batteria del telefono. In altre parole, tra la presa e il connettore USB non c’è un filo diretto. C’è una barriera.

Ed è quella barriera, fisica ed elettrica, a fare la differenza. La parte collegata alla rete resta separata da quella che arriva al cavo. Così, quando si sfiora il connettore metallico, non si toccano i 230 volt, ma l’uscita già ridotta dell’alimentatore. Un tecnico parlerebbe di due circuiti distinti, collegati ma isolati. Detto in modo più chiaro: non sono la stessa cosa.

Perché 5-20 volt non superano la pelle asciutta

La maggior parte dei caricabatterie in uscita fornisce una tensione compresa tra 5 e 20 volt, a seconda del modello e del sistema di ricarica rapida. È un valore molto più basso rispetto alla rete domestica e, in condizioni normali, non basta a far passare nel corpo una corrente rilevante.

Un gesto comune: sfiorare il connettore del cavo mentre il caricatore è collegato alla presa, senza scossa in condizioni normali.

La pelle asciutta, infatti, oppone una forte resistenza al passaggio della corrente. Per questo, se si tocca la punta del connettore con un dito, l’elettricità che può attraversare il corpo resta minima. Spesso talmente bassa da non essere nemmeno avvertita. È lo stesso principio per cui appoggiare le dita sui poli di una piccola pila non produce effetti percepibili.

Il discorso cambia quando c’è di mezzo l’acqua, oppure quando la tensione è molto più alta. Un apparecchio collegato direttamente alla rete elettrica in un luogo umido, per esempio in bagno, è un pericolo diverso. In quel caso non si parla più soltanto della bassa tensione del caricatore, ma del rischio che la corrente di rete trovi una strada attraverso il corpo. E quella è tutta un’altra situazione.

Quel leggero formicolio: correnti di fuga e filtri anti-interferenza

A volte, sfiorando un alimentatore o il connettore del cavo, si può sentire un leggero formicolio. Capita più spesso con caricabatterie economici, vecchi o collegati a dispositivi con parti metalliche esposte, come alcuni portatili o telefoni con cornici in metallo. È una sensazione breve, una specie di pizzicore. E può far preoccupare.

In molti casi, però, non si tratta di una vera scossa. Dipende dalle cosiddette correnti di fuga. Nei caricabatterie ci sono filtri anti-interferenza, spesso basati su condensatori, che servono a ridurre i disturbi elettromagnetici prodotti dall’alimentatore. Una piccolissima quantità di corrente può quindi arrivare verso il lato a bassa tensione, restando comunque entro i limiti previsti dalle norme di sicurezza.

La norma internazionale IEC 62368-1, usata per valutare la sicurezza di molte apparecchiature elettroniche di consumo, fissa limiti precisi per queste dispersioni. Se il prodotto è progettato e costruito correttamente, i valori restano molto bassi e non sono considerati pericolosi per la salute. Il corpo, però, può percepirli in certe condizioni: pelle particolarmente sensibile, piedi nudi sul pavimento, ambiente umido. Dettagli piccoli, ma reali.

Quando il caricatore diventa un rischio: danni, cavi scoperti e prodotti non certificati

La sicurezza salta quando il caricatore è danneggiato, quando il cavo ha il rivestimento spellato o quando l’alimentatore è un’imitazione senza certificazioni riconoscibili. In questi casi l’isolamento tra la parte collegata alla rete e quella a bassa tensione può non reggere come dovrebbe. E il rischio non è più solo teorico.

Crepe nella plastica, odore di bruciato, surriscaldamento anomalo, spinotti deformati o fili scoperti sono segnali da non ignorare. “Se un alimentatore scalda troppo o presenta segni visibili di usura, va sostituito”, ricordano spesso gli esperti di sicurezza elettrica nelle indicazioni rivolte ai consumatori. Meglio evitare riparazioni improvvisate con nastro isolante o adattatori di provenienza incerta.

Conta anche la qualità del prodotto. Un caricabatterie certificato, acquistato da canali affidabili e compatibile con il dispositivo, riduce molto il rischio di difetti di isolamento e dispersioni fuori norma. Marchiature come CE, se autentiche, e indicazioni chiare su tensione, corrente e produttore sono elementi da controllare prima dell’uso.

Toccare la punta metallica di un caricatore inserito nella presa, quindi, non significa affidarsi alla fortuna. È il risultato di una progettazione pensata per separare la tensione di rete dai pochi volt che arrivano al telefono. Ma quella protezione funziona finché l’accessorio è integro, ben costruito e usato correttamente. Se il cavo è rovinato o il caricatore sembra sospetto, la scelta più prudente resta una sola: staccarlo e cambiarlo.