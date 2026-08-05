Perché non dovresti mai usare una porta OBD II che trovi sul dispositivo

Sotto il cruscotto di quasi tutte le auto moderne c’è un connettore che sembra offrire la soluzione perfetta per alimentare una dash cam senza smontare nulla.

Basta inserire un adattatore, nascondere il cavo e la telecamera resta attiva anche quando il motore è spento. La comodità, però, può far dimenticare la funzione originaria di quella porta e i controlli necessari prima di lasciarvi collegato un accessorio per molte ore.

Quella presa sotto il volante ha uno scopo molto preciso

La porta OBD II, generalmente collocata nella zona inferiore del cruscotto, permette agli strumenti diagnostici di comunicare con i sistemi elettronici dell’automobile. Meccanici e tecnici la utilizzano per leggere codici di errore, parametri del motore e informazioni legate alle emissioni. Il connettore dispone anche di alimentazione elettrica, ma non nasce come una comune presa per accessori.

Collegarvi un cavo generico solo perché entra correttamente può quindi essere una scelta poco prudente. Alcuni adattatori continuano ad assorbire energia anche a veicolo fermo e possono lasciare la dash cam accesa durante la sosta. Se manca un sistema affidabile di interruzione per bassa tensione, dopo una lunga permanenza la batteria potrebbe non avere energia sufficiente per avviare l’auto.

Un altro limite è più pratico: la porta resta occupata e deve essere liberata ogni volta che l’officina deve collegare lo scanner. Sui veicoli moderni bisogna inoltre evitare accessori non compatibili che possano interferire con la normale comunicazione elettronica. Questo non significa che ogni collegamento OBD sia pericoloso, ma che un semplice adattatore senza specifiche chiare non dovrebbe essere trattato come una prolunga universale.

La soluzione più ordinata passa dalla scatola dei fusibili

Per un’installazione permanente viene generalmente utilizzato un hardwire kit dedicato. Il cablaggio raggiunge la scatola dei fusibili e preleva corrente da circuiti scelti in base al funzionamento desiderato. Un collegamento può riconoscere l’accensione del quadro, mentre un altro mantiene disponibile l’alimentazione necessaria alla modalità parcheggio. L’installazione deve essere eseguita correttamente, evitando fusibili associati a sistemi di sicurezza.

I kit progettati per le dash cam integrano normalmente un limitatore di tensione. Quando la batteria scende sotto la soglia prevista, il dispositivo interrompe l’alimentazione e impedisce alla telecamera di continuare a consumare energia. Nextbase, per esempio, indica questa protezione nei propri kit destinati al collegamento permanente.

Chi non ha bisogno di registrare durante la sosta può usare la presa da 12 volt dell’abitacolo, progettata proprio per alimentare accessori. Su alcune vetture si spegne insieme al quadro, mentre su altre rimane attiva: il comportamento va controllato nel manuale dell’auto. La soluzione è meno invisibile, ma evita interventi sull’impianto e lascia libero il connettore diagnostico.

Quando un cavo OBD può essere utilizzato senza improvvisare

Esistono adattatori OBD II sviluppati espressamente dai produttori di dash cam. Non sono semplici cavi: possono riconoscere lo spegnimento del motore, attivare la registrazione in parcheggio e interrompere il funzionamento quando la tensione diventa troppo bassa. BlackVue, per esempio, propone un accessorio OBD compatibile soltanto con specifiche serie e dotato di soglia regolabile tramite applicazione.

Prima di acquistarlo bisogna controllare compatibilità con automobile e telecamera, assorbimento dichiarato, soglia di spegnimento e istruzioni del produttore. Un adattatore pensato per un altro modello può alimentare la dash cam senza gestire correttamente la modalità parcheggio o la protezione della batteria. La presenza dello stesso connettore non dimostra che elettronica e funzionamento siano equivalenti.

La porta OBD II non deve quindi essere evitata in assoluto, ma non andrebbe mai usata con il primo cavo trovato online. Per un impianto stabile resta preferibile un hardwire kit installato correttamente; per un utilizzo semplice basta spesso la presa da 12 volt. L’adattatore diagnostico ha senso soltanto quando è specificamente previsto, protetto e dichiarato compatibile con il veicolo.