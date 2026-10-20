Perché non dovresti avvicinare i magneti alla fotocamera del tuo iPhone

Alcuni accessori magnetici possono interferire con la fotocamera dell'iPhone e compromettere la qualità delle immagini. Ecco quali segnali riconoscere e cosa controllare prima di rivolgersi all'assistenza.
Alcuni accessori magnetici possono interferire con la fotocamera dell'iPhone e compromettere la qualità delle immagini. Ecco quali segnali riconoscere e cosa controllare prima di rivolgersi all'assistenza.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 20 ott 2026
Perché non dovresti avvicinare i magneti alla fotocamera del tuo iPhone

I magneti troppo vicini alla fotocamera dell’iPhone possono interferire con alcuni meccanismi interni e compromettere la nitidezza di foto e video, anche senza danni permanenti.

Alcuni accessori magnetici utilizzati ogni giorno potrebbero infatti disturbare la stabilizzazione e la messa a fuoco. Non tutti i magneti sono pericolosi, ma la loro posizione rispetto al modulo fotografico può fare la differenza. Prima di pensare a un guasto, conviene conoscere i segnali di interferenza e verificare cosa si trova sul retro del telefono.

OIS e autofocus: perché i magneti possono disturbare la fotocamera dell’iPhone

La fotocamera dell’iPhone lavora con meccanismi molto piccoli e molto precisi. Da una parte c’è la stabilizzazione ottica dell’immagine, spesso indicata come OIS, che aiuta a ridurre il mosso quando si scatta o si registra un video. Dall’altra c’è l’autofocus, che sposta la lente per tenere il soggetto nitido. Tutto avviene in pochi millimetri. E proprio per questo basta poco per creare disturbo.

Apple, nelle sue pagine di supporto, ha già spiegato che campi magnetici forti possono influire su alcuni componenti interni e ridurre, anche solo per poco, la precisione di questi sistemi. In pratica, l’iPhone continua a scattare. Ma può farlo senza il pieno aiuto delle funzioni che normalmente correggono vibrazioni e piccoli movimenti della mano.

È il classico caso in cui “la fotocamera funziona, però qualcosa non torna”: immagini poco definite, fuoco che va avanti e indietro, resa diversa dal solito.

Custodie, supporti auto e portacarte: cosa controllare sul retro dell’iPhone

Non significa che bisogna rinunciare a ogni accessorio magnetico. MagSafe e molti prodotti compatibili sono pensati proprio per funzionare con l’iPhone. Il punto è un altro: conta dove si trova il magnete.

Accessorio magnetico avvicinato al modulo a tre fotocamere di uno smartphone su una scrivania

Un accessorio magnetico vicino alla fotocamera posteriore dello smartphone, possibile causa di problemi di messa a fuoco e stabilizzazione.

Sul retro del telefono, e soprattutto vicino al modulo fotografico, una custodia magnetica, un supporto da cruscotto, un anello adesivo o un portacarte con magneti molto potenti possono creare interferenze se restano troppo vicini alle lenti. Anche la distanza fa la sua parte: più il magnete è vicino alla fotocamera, più aumenta il rischio che i sensori lavorino in modo irregolare.

Nei supporti da auto, per esempio, conviene controllare che la piastra magnetica non cada proprio dietro il gruppo fotografico. È un dettaglio banale, ma spesso ci si accorge del problema solo dopo una serie di scatti venuti male.

Foto sfocate o autofocus strano: la prova da fare prima dell’assistenza

Se le foto risultano sfocate all’improvviso o l’autofocus dell’iPhone sembra comportarsi in modo anomalo, la prima verifica è semplice: togliere custodia, portacarte e qualunque altro accessorio magnetico, poi scattare qualche foto nelle stesse condizioni di luce. Meglio provare con soggetti fermi e a distanze diverse, così si capisce subito se il problema resta o sparisce.

Se la nitidezza torna normale, la causa potrebbe essere un’interferenza esterna, non un danno alla fotocamera. Le indicazioni tecniche richiamate anche da Apple vanno in questa direzione: un disturbo magnetico non vuol dire per forza rottura permanente. Spesso l’effetto finisce appena l’iPhone viene allontanato dalla fonte del campo magnetico.

Diverso il caso delle vibrazioni intense e prolungate, come quelle prodotte da alcune moto quando il telefono è fissato al manubrio: lì il rischio per OIS e autofocus può essere più serio. Prima di pensare all’assistenza, quindi, meglio fare questa prova. Richiede pochi minuti. E può evitare una diagnosi sbagliata.

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