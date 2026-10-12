Perché molti stanno comprando dei raffreddatori per smartphone

La promessa è semplice: meno calore, meno rallentamenti. Ma la realtà è più concreta. Nella maggior parte dei casi servono davvero solo a chi mette il telefono sotto sforzo per molto tempo: giochi pesanti, streaming, uso in auto sotto il sole, sessioni lunghe con il dispositivo sempre acceso.

Sotto il nome phone cooler finiscono accessori molto diversi tra loro. Ci sono le piccole ventole per smartphone, che spingono aria sulla parte posteriore del telefono. Ci sono i modelli con piastra Peltier, che raffreddano tramite una superficie fredda a contatto con la scocca. E poi ci sono le cover passive, pensate per distribuire meglio il calore, senza batterie né cavi.

Il punto è che non fanno miracoli. Possono abbassare la temperatura esterna del telefono e aiutare nei momenti di stress, ma non trasformano uno smartphone di fascia media in un telefono da gaming. «Il raffreddamento attivo funziona, ma va capito quando serve», spiegano spesso i tecnici nelle prove di laboratorio. E infatti i risultati cambiano parecchio: contano il modello, la potenza del chip, quanto dura lo sforzo.

Altro discorso per le cosiddette app di raffreddamento. In molti casi non raffreddano nulla, almeno non fisicamente. Possono chiudere processi, limitare attività in background o ritoccare qualche impostazione. Ma il calore vero resta lì: sul processore, sulla batteria, sulla scocca.

Thermal throttling: quando il caldo taglia le prestazioni

Il problema che un raffreddatore per telefono prova a limitare ha un nome preciso: thermal throttling. Succede quando CPU e GPU lavorano a lungo, la temperatura sale e il sistema abbassa le prestazioni per proteggere i componenti interni. Non è un guasto, è una protezione prevista dai produttori. Però si vede. Un gioco parte fluido, poi dopo venti minuti comincia a perdere frame.

Uno smartphone con phone cooler a ventola durante un test, per capire quando il raffreddamento esterno è davvero utile.

Nei test citati da Notebookcheck sull’ASUS ROG Phone 8 Pro, la stabilità in 3DMark è salita dal 77% e 79,2% senza AeroActive Cooler X al 92,7% e 90,8% con il raffreddatore collegato. Numeri tecnici, certo. Ma il messaggio è chiaro: con un carico pesante e continuo, un sistema di raffreddamento esterno può rendere le prestazioni più stabili.

Attenzione però: non ogni rallentamento dipende dal caldo. Un lag nei giochi mobile può essere colpa del Wi-Fi, di server lontani, di una rete mobile intasata o di un gioco troppo pesante per quel modello. In quel caso il cooler può anche raffreddare la scocca, ma non risolve il problema. Non avvicina il server, non migliora la connessione.

Gaming, streaming e auto al sole: quando un cooler ha senso

Il caso più evidente è il gaming su smartphone per sessioni lunghe. Chi gioca molto, magari a titoli competitivi con grafica alta e frame rate elevato, può ottenere un vantaggio reale da un phone cooler con ventola o da un modello con piastra Peltier. Non tanto nei primi minuti, quando il telefono è ancora fresco, ma più avanti, quando la temperatura sale e il sistema comincia a tagliare potenza.

Lo stesso può accadere con livestreaming, montaggio o esportazione video, registrazioni lunghe in 4K, sessioni fotografiche estive all’aperto. Anche l’auto è una situazione da non sottovalutare: navigatore acceso, luminosità al massimo, ricarica collegata e sole diretto sul parabrezza sono una combinazione pessima. Se il telefono diventa caldo al tatto e la ricarica rallenta, un accessorio di raffreddamento può avere un senso concreto.

Resta comunque una soluzione per utenti precisi, non per tutti. Chi usa lo smartphone per messaggi, social, foto veloci, video brevi e navigazione web difficilmente lo spinge così tanto da giustificare peso, rumore della ventola, cavi e ingombro. Senza contare la presa: alcuni cooler cambiano proprio il modo in cui si tiene il telefono. Un dettaglio che sembra piccolo, finché non si gioca per mezz’ora.

Prima di comprare: custodia, ricarica, ombra e aria condizionata

Prima di acquistare un raffreddatore per smartphone, conviene provare le soluzioni più semplici. Togliere una custodia spessa, evitare il sole diretto, fermare le attività pesanti mentre il telefono è in carica e abbassare la luminosità possono ridurre il calore senza spendere nulla. Sono accorgimenti banali, ma spesso funzionano.

In auto, per esempio, mettere il telefono vicino a una bocchetta dell’aria condizionata può risolvere più di un accessorio alimentato via cavo. Anche la ricarica pesa: giocare mentre si carica scalda di più, e la ricarica wireless tende a produrre più calore rispetto al cavo. Alcuni modelli Samsung Galaxy, su hardware compatibile, permettono inoltre di alimentare il telefono durante il gioco limitando la ricarica della batteria, riducendo così una parte del calore prodotto.

La risposta, quindi, non è secca. I phone cooler funzionano quando il calore è davvero la causa del calo di prestazioni. Diventano invece un accessorio superfluo se il telefono non viene stressato a lungo o se il problema nasce da rete, software o limiti del dispositivo. Per molti resteranno un oggetto curioso. Per chi gioca, trasmette o lavora spesso con lo smartphone sotto carico, possono essere utili. Ma solo in quei casi.