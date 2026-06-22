Perché in molti avvolgono il cavo del telefono intorno a una matita: il trucco geniale di risparmio

Chi utilizza ogni giorno smartphone, tablet e computer conosce bene il problema: il cavo del caricabatterie.

È uno dei guasti più frequenti e spesso porta a comprare un nuovo accessorio quando, in realtà, basterebbe un po’ di attenzione in più.

Esiste però un semplice metodo fai da te che sta tornando popolare online perché permette di mantenere il cavo più ordinato e meno soggetto a piegature estreme. Il trucco consiste nel trasformarlo in una sorta di spirale elastica, simile a quella dei vecchi telefoni fissi.

La parte più delicata di qualsiasi caricabatterie è il tratto vicino alla presa USB o al connettore che entra nello smartphone. Ogni volta che il cavo viene piegato, arrotolato male o infilato in tasca, i fili interni subiscono piccole sollecitazioni.

Con il passare del tempo queste tensioni si accumulano fino a provocare interruzioni del collegamento o problemi di ricarica. È il motivo per cui molti cavi apparentemente integri smettono improvvisamente di funzionare.

Mantenere il cavo in una posizione più ordinata e controllata può aiutare a limitare queste deformazioni e ad allungarne la durata.

Il metodo della matita che crea una spirale protettiva

L’idea è sorprendentemente semplice. Per realizzarla servono soltanto una matita, un asciugacapelli e qualche minuto di pazienza.

Il cavo viene avvolto attorno alla matita creando una serie di spire molto ravvicinate. Successivamente si applica un getto di aria calda per alcuni minuti, in modo da favorire la nuova forma del materiale. Una volta raffreddato, il cavo tende a mantenere la struttura a spirale.

Il risultato non è soltanto estetico. La forma a molla permette al cavo di allungarsi e ritornare nella posizione iniziale senza creare pieghe brusche, riducendo così lo stress nei punti più fragili.

Oltre alla protezione, c’è anche un vantaggio pratico. I cavi a spirale occupano meno spazio e risultano più facili da gestire su scrivanie, comodini e postazioni di lavoro.

Chi utilizza spesso caricabatterie lunghi sa quanto sia fastidioso ritrovarsi con fili sparsi ovunque. La configurazione a spirale aiuta a mantenere tutto più compatto e riduce il rischio che il cavo si annodi con altri accessori.

Naturalmente non si tratta di una soluzione miracolosa. Se un caricatore è già danneggiato internamente, questo metodo non può ripararlo. Può però rappresentare una piccola accortezza per preservare meglio i cavi ancora in buono stato ed evitare usura prematura.

Un piccolo trucco che può far risparmiare

In un periodo in cui smartphone, tablet e accessori hanno costi sempre più elevati, anche un semplice accorgimento può fare la differenza. Evitare piegature eccessive, conservare correttamente il caricabatterie e utilizzare sistemi che riducono le tensioni meccaniche aiuta a prolungare la vita degli accessori più utilizzati.

Il trucco della matita non richiede spese particolari e può essere provato in pochi minuti. Non trasforma un cavo economico in un prodotto indistruttibile, ma può contribuire a mantenerlo più ordinato e meno esposto ai danni quotidiani. A volte sono proprio le soluzioni più semplici quelle che riescono a risolvere i problemi che affrontiamo ogni giorno senza nemmeno accorgercene.