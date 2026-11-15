Perché in alcuni punti è spuntato il cartello "Vietato usare il cellulare durante il rifornimento di benzina"

In alcune stazioni di servizio spagnole compare ancora il cartello che vieta il cellulare durante il rifornimento, ma la ragione sorprende molti automobilisti.

La prescrizione fa parte delle regole di sicurezza richiamate dalla DGT, l’autorità spagnola per la circolazione, e non coincide con la multa prevista per chi usa lo smartphone alla guida. Il punto più discusso riguarda il rischio di incendio: tra convinzioni diffuse e prove disponibili, molte spiegazioni circolano ancora in modo impreciso. Capire cosa prevede davvero la normativa spagnola aiuta a distinguere gli obblighi dai timori senza fondamento.

Il divieto c’è ancora: telefono spento mentre si fa rifornimento

La norma richiamata dalla Dirección General de Tráfico, la DGT spagnola, è l’articolo 115.3 del Reglamento General de Circulación. Dice che, per fare rifornimento, il veicolo deve avere il motore spento, le luci disattivate e i sistemi elettrici scollegati. Dentro ci finiscono anche i “dispositivi emettitori di radiazione elettromagnetica”, quindi i telefoni mobili. Una formula un po’ vecchia, certo. Ma è ancora lì, nero su bianco.

Nei distributori self-service, poi, la responsabilità è del conducente o di chi sta usando la pistola della pompa. Ecco perché in molte aree di servizio, anche nelle più piccole, resta esposto il cartello “vietato usare il cellulare”: non è solo una cautela del gestore, ma il richiamo a una regola ancora valida.

La multa vera: fino a 100 euro, ma senza punti sulla patente

La parte che crea più confusione riguarda la multa per uso del cellulare alla pompa. Qui non c’entra la sanzione da 200 euro con perdita di punti prevista per chi usa il telefono mentre guida. Quella è un’altra violazione, legata alla guida su strada. Durante il rifornimento, come chiarito dalla DGT, si parla invece di un’infrazione amministrativa: può arrivare fino a 100 euro, senza togliere punti dalla patente.

C’è poi un dettaglio pratico che interessa molti automobilisti: pagare con lo smartphone si può, a patto di farlo prima di iniziare il rifornimento oppure dopo aver richiuso il serbatoio, meglio se dall’interno dell’auto o comunque lontano dalla fase di erogazione. “Non è il pagamento digitale il problema”, hanno spiegato più volte fonti della sicurezza stradale spagnola, “ma l’uso del telefono mentre si maneggia carburante”.

Le onde non incendiano la benzina. Il rischio sono distrazioni e scintille

Il timore più diffuso è che le onde elettromagnetiche dello smartphone possano incendiare i vapori di benzina. In realtà, perché si arrivi a un’esplosione servono condizioni molto precise: ossigeno, vapori di carburante in una concentrazione tra circa l’1,4% e il 7,6% e una fonte di innesco con energia sufficiente, stimata intorno a 0,2 millijoule. Le antenne dei telefoni moderni emettono segnali radio a bassa potenza e, secondo enti come il RACC, non risultano casi documentati di incendi nelle stazioni di servizio provocati dalla sola radiofrequenza di un cellulare.

Il pericolo concreto è un altro, più semplice. Guardare lo schermo distrae, porta a entrare e uscire dall’abitacolo, può favorire l’accumulo di elettricità statica su vestiti e sedili. Se poi si torna a toccare la pistola senza scaricarsi, una scintilla può bastare.

C’è anche un’ipotesi rara, ma possibile: il telefono che cade vicino al serbatoio e una batteria agli ioni di litio danneggiata che genera un corto circuito. Per questo il cartello resta accanto alla pompa. Non perché il cellulare sia una miccia, ma perché durante il rifornimento conviene fare una cosa sola: finire, richiudere il tappo e poi riprendere il telefono.