Perché il consiglio di tenere una foglia di alloro nella custodia del cellulare è diventato virale?

Tra il 2025 e il 2026 il piccolo rito è rimbalzato su TikTok e Instagram, dove migliaia di utenti lo mostrano come gesto quotidiano per attirare fortuna, prosperità e concentrazione.

Un simbolo antico, il lauro, è così finito nello spazio più moderno e personale che abbiamo: lo smartphone. Tradizione, superstizione e psicologia popolare si mescolano. Ma la scienza, su questo, è netta: l’alloro può avere un valore simbolico, non un effetto provato sulla realtà.

Il lauro, per greci e romani, era il segno della vittoria. Con le sue foglie si incoronavano poeti, atleti e generali: persone arrivate a un traguardo, riconosciute davanti alla comunità. Da lì nasce buona parte del suo fascino, rimasto nel linguaggio e in tante credenze popolari. Oggi quel simbolo ha cambiato posto.

Non più sulla testa dei vincitori, ma dietro al telefono, tra la scocca e la cover trasparente. Il gesto è semplice: si prende una foglia di alloro, la si schiaccia un po’, a volte ci si scrive sopra una parola — “lavoro”, “soldi”, “serenità”, “esame” — e poi la si infila nella custodia. C’è chi la cambia ogni settimana, chi dopo aver raggiunto un obiettivo. Nei commenti ai video molti la raccontano così: “Mi serve per ricordarmi cosa voglio fare”. Più che un rito vero e proprio, è diventata una piccola abitudine personale.

Come TikTok e Instagram hanno rilanciato l’amuleto del lauro

La moda della foglia di alloro nel cellulare è esplosa soprattutto su TikTok e Instagram, dove un gesto minuscolo può diventare tendenza nel giro di pochi giorni. I video si assomigliano: una mano che infila la foglia nella cover, scritte come “attira prosperità” o “apre le strade”, musica calma, istruzioni rapide.

Una foglia di alloro infilata nella cover del telefono, gesto diventato virale come rito di fortuna e promemoria personale.

Tutto facile, tutto replicabile. E infatti lo hanno replicato in moltissimi. Il meccanismo è quello classico dei contenuti virali legati a benessere e fortuna: un oggetto comune, un’azione veloce, una promessa lasciata intendere. Non bisogna comprare nulla, non serve conoscere formule complicate. Basta una foglia presa in cucina.

Anche per questo il consiglio ha girato tanto, soprattutto tra utenti giovani, incuriositi dai simboli ma abituati a condividere ogni piccola routine, dal diario motivazionale alla frase scritta sullo specchio. E poi c’è il dettaglio più concreto: il telefono è sempre con noi. Tenere un amuleto di alloro nella cover significa portarsi dietro un promemoria continuo. In metro, al lavoro, all’università. Sempre lì, a portata di mano.

Cosa dice la scienza: nessuna prova su fortuna e prosperità

Sul piano scientifico, non ci sono prove che una foglia di alloro possa attirare ricchezza, successo o fortuna. L’alloro è una pianta usata in cucina e studiata, in alcuni casi, per i suoi oli essenziali e per alcuni composti antiossidanti. Ma questo riguarda le sue caratteristiche botaniche e alimentari, non la capacità di cambiare gli eventi o aumentare le possibilità di ottenere ciò che si desidera.

Gli studi sul caso e sulla probabilità, richiamati anche da divulgazioni come quelle di National Geographic, spiegano che gli eventi fortuiti esistono e che l’idea di “buona sorte” può variare molto da persona a persona. La statistica, però, non attribuisce a un oggetto il potere di orientare gli eventi. Descrive piuttosto come successi e insuccessi possano distribuirsi nel tempo, spesso secondo fattori difficili da controllare.

La fisica, dal canto suo, considera gli eventi legati a cause, anche quando non riusciamo a ricostruirle. Detto più chiaramente: tenere una foglia di lauro nella cover non fa arrivare un lavoro, non garantisce un esame superato e non cambia l’esito di una trattativa. Può però influire sul modo in cui una persona affronta quei passaggi. Ed è qui che entra in gioco la psicologia.

L’effetto psicologico: motivazione, focus e percezione delle opportunità

La psicologia offre una lettura più concreta del fenomeno. Gli oggetti simbolici non hanno poteri esterni, ma possono aiutare alcune persone a mantenere motivazione, focus e organizzazione personale. Una foglia infilata nello smartphone può diventare una specie di ancora mentale: un segnale discreto che richiama un obiettivo.

“Una parte della fortuna dipende da noi”, ha spiegato la psicologa spagnola Patricia Ramírez, legando il tema non ai rituali, ma ad atteggiamento, preparazione, perseveranza e gestione emotiva. Anche le ricerche dello psicologo britannico Richard Wiseman sulla fortuna vanno in questa direzione: chi si considera più fortunato tende spesso a essere più aperto alle opportunità, più pronto a cogliere segnali dall’esterno e più capace di rimettere in ordine gli insuccessi.

Non perché abbia un talismano migliore, ma perché si muove con un atteggiamento diverso. Più attento, meno chiuso. In questo senso, la foglia di alloro nella cover del cellulare può avere un ruolo, ma non quello raccontato dai video più esoterici. Non attira prosperità da sola. Può ricordare a chi la porta di inviare un curriculum, preparare meglio un colloquio, finire un progetto rimandato. Se un potere c’è, non sta nella pianta. Sta nel significato che le viene dato.